У МЗС призначили дипломата для роботи з білоруською опозицією
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга призначив Ярослава Чорногора послом з особливих доручень для взаємодії з демократичними силами Білорусі та інших недружніх країн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив сам Ярослав Чорногор у своїх соцмережах.
Що відомо про нову посаду
Ярослав Чорногор відповідатиме за питання демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн.
Раніше президент Володимир Зеленський анонсував створення окремої посади спецпредставника щодо Білорусі, однак такого призначення поки не відбулося.
За даними видання, саме через затримку з пошуком кандидата було відкладено візит лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської до Києва.
Хто такий Ярослав Чорногор
Ярослав Чорногор є кандидатом історичних наук та директором Програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма".
Він займається дослідженнями зовнішньої політики України, інформаційної безпеки, протидії російській пропаганді, а також політичних процесів у Білорусі та Росії.
Ах, ще й тіханоака... Занавіс