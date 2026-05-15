У МЗС призначили дипломата для роботи з білоруською опозицією

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга призначив Ярослава Чорногора послом з особливих доручень для взаємодії з демократичними силами Білорусі та інших недружніх країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив сам Ярослав Чорногор у своїх соцмережах. 

Що відомо про нову посаду

Ярослав Чорногор відповідатиме за питання демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн.

Раніше президент Володимир Зеленський  анонсував створення окремої посади спецпредставника щодо Білорусі, однак такого призначення поки не відбулося.

За даними видання, саме через затримку з пошуком кандидата було відкладено візит лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської до Києва.

Хто такий Ярослав Чорногор

Ярослав Чорногор є кандидатом історичних наук та директором Програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Він займається дослідженнями зовнішньої політики України, інформаційної безпеки, протидії російській пропаганді, а також політичних процесів у Білорусі та Росії.

Опозиція Білорусії🤣
15.05.2026 12:20 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, аби не вішалось🙈
15.05.2026 12:24 Відповісти
Бєлая, Малая і Вєлікая...BMW...
15.05.2026 12:25 Відповісти
15.05.2026 13:24 Відповісти
зробить їх пан Чорногор велико-чорногорцями, мало-чорногорцями і біло-чорногорцями
15.05.2026 14:53 Відповісти
Ідійоти. Це має бути таємна взаємодія..

Ах, ще й тіханоака... Занавіс
15.05.2026 18:19 Відповісти
 
 