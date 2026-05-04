Сибіга провів переговори з Тихановською у Єревані

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із лідеркою білоруської демократичної опозиції у вигнанні Світланою Тихановською.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережах.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, зокрема роль Білорусі у війні Росії проти України.

Діалог про загрози: Білорусь у фокусі безпеки регіону

За словами Сибіги, ключовою темою розмови стало зростання загроз через використання території Білорусі Росією для ведення війни.

"Москва дедалі більше втягує Білорусь у свою війну проти України, перетворюючи її на платформу для агресії – не лише проти нашої країни, а всієї Європи. Важливо, щоб білоруський народ не став заручником режиму Лукашенка", – наголосив він.

Міністр підкреслив, що відповідальність за співучасть у війні лежить на білоруському режимі.

Ставка на демократичні сили та майбутнє Білорусі

Сибіга запевнив, що Україна продовжить співпрацю з демократичними силами Білорусі задля забезпечення стабільності та безпеки в регіоні.

Він також висловив переконання, що в майбутньому Білорусь стане демократичною державою та інтегрується до європейської спільноти.

Окремо міністр нагадав про намір України призначити спеціального представника з питань Білорусі. Це рішення має посилити взаємодію з білоруським суспільством і опозиційними силами.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про плани Росії розмістити на території Білорусі станції управління далекобійними безпілотниками.

