УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини
873 7

Сибіга провів переговори з Тихановською у Єревані

Сибіга зустрівся з Тихановською

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із лідеркою білоруської демократичної опозиції у вигнанні Світланою Тихановською.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережах.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, зокрема роль Білорусі у війні Росії проти України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Діалог про загрози: Білорусь у фокусі безпеки регіону

За словами Сибіги, ключовою темою розмови стало зростання загроз через використання території Білорусі Росією для ведення війни.

"Москва дедалі більше втягує Білорусь у свою війну проти України, перетворюючи її на платформу для агресії – не лише проти нашої країни, а всієї Європи. Важливо, щоб білоруський народ не став заручником режиму Лукашенка", – наголосив він.

Міністр підкреслив, що відповідальність за співучасть у війні лежить на білоруському режимі.

Ставка на демократичні сили та майбутнє Білорусі

Сибіга запевнив, що Україна продовжить співпрацю з демократичними силами Білорусі задля забезпечення стабільності та безпеки в регіоні.

Він також висловив переконання, що в майбутньому Білорусь стане демократичною державою та інтегрується до європейської спільноти.

Окремо міністр нагадав про намір України призначити спеціального представника з питань Білорусі. Це рішення має посилити взаємодію з білоруським суспільством і опозиційними силами.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про плани Росії розмістити на території Білорусі станції управління далекобійними безпілотниками.

Також читайте: Україна фіксує певну активність у Білорусі, треба бути готовим до будь-яких подій, - ДПСУ

Автор: 

Білорусь (8077) Сибіга Андрій (919)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А эта на кой?
показати весь коментар
04.05.2026 19:25 Відповісти
бєлорасєйская боня?
показати весь коментар
04.05.2026 19:28 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2026 19:30 Відповісти
А хто така тіхановская, щоби з нею "переговарюватись"? Сибіга, не принижуй Україну!
показати весь коментар
04.05.2026 19:31 Відповісти
Сибіга хоче в тамбов?
показати весь коментар
04.05.2026 19:36 Відповісти
Скоро почне з лідерами опозиції Гондурасу, Мозамбіку і тю дю розвинутими країнами проводити переговори (не зустрічі), про що?
показати весь коментар
04.05.2026 19:39 Відповісти
"лідеркою білоруської демократичної опозиції у вигнанні "
фейспалм...
показати весь коментар
04.05.2026 19:52 Відповісти
 
 