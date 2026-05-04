Сибига провел переговоры с Тихановской в Ереване
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с лидером белорусской демократической оппозиции в изгнании Светланой Тихановской.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсетях.
Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в частности роль Беларуси в войне России против Украины.
Диалог об угрозах: Беларусь в фокусе безопасности региона
По словам Сибиги, ключевой темой разговора стало усиление угроз из-за использования территории Беларуси Россией для ведения войны.
"Москва все больше втягивает Беларусь в свою войну против Украины, превращая ее в платформу для агрессии – не только против нашей страны, но и всей Европы. Важно, чтобы белорусский народ не стал заложником режима Лукашенко", – подчеркнул он.
Министр подчеркнул, что ответственность за соучастие в войне лежит на белорусском режиме.
Ставка на демократические силы и будущее Беларуси
Сибига заверил, что Украина продолжит сотрудничество с демократическими силами Беларуси для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
Он также выразил убеждение, что в будущем Беларусь станет демократическим государством и интегрируется в европейское сообщество.
Отдельно министр напомнил о намерении Украины назначить специального представителя по вопросам Беларуси. Это решение должно усилить взаимодействие с белорусским обществом и оппозиционными силами.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о планах России разместить на территории Беларуси станции управления дальнобойными беспилотниками.
