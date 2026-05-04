Сибига провел переговоры с Тихановской в Ереване

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с лидером белорусской демократической оппозиции в изгнании Светланой Тихановской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсетях.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в частности роль Беларуси в войне России против Украины.

Диалог об угрозах: Беларусь в фокусе безопасности региона

По словам Сибиги, ключевой темой разговора стало усиление угроз из-за использования территории Беларуси Россией для ведения войны.

"Москва все больше втягивает Беларусь в свою войну против Украины, превращая ее в платформу для агрессии – не только против нашей страны, но и всей Европы. Важно, чтобы белорусский народ не стал заложником режима Лукашенко", – подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что ответственность за соучастие в войне лежит на белорусском режиме.

Ставка на демократические силы и будущее Беларуси

Сибига заверил, что Украина продолжит сотрудничество с демократическими силами Беларуси для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Он также выразил убеждение, что в будущем Беларусь станет демократическим государством и интегрируется в европейское сообщество.

Отдельно министр напомнил о намерении Украины назначить специального представителя по вопросам Беларуси. Это решение должно усилить взаимодействие с белорусским обществом и оппозиционными силами.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о планах России разместить на территории Беларуси станции управления дальнобойными беспилотниками.

