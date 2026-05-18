Беларусь начала учения по боевому применению ядерного оружия
Сегодня, 18 мая, в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.
Учения по применению ядерного оружия
Как отмечается, начаты учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению.
"Целью учений является совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения и военной техники к выполнению задач, а также отработка боевого применения из неподготовленных районов", - заверили в Минобороны Беларуси.
Кого привлекут?
К проведению мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе учений во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и их подготовки к применению.
Каковы особенности учений?
Также отмечается, что особенностью этого мероприятия станет проверка готовности к выполнениям задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Республики Беларусь. Основной акцент сделан на отработке вопросов скрытого перемещения на значительные расстояния и проведении расчетов для применения сил и средств.
Также в Беларуси уверяют, что учения якобы "являются плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлены против третьих стран и не представляют угрозы безопасности в регионе".
Что предшествовало?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лукашенко дитячі ігри грає.
Навчання проводить не Белорашка, їх проводить рашка за наказом бункерного говнокомандувача.
Напередодні коняча голова (лавров), на весь цивілізований світ заявив, що раша нанесе тактичний ядерний удар по центрах прийняття рішень у місті Києв.
Всі свотові телеканали це продублювали.
Тому, треба все це мати на увазі!
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить!
«Саме конвенційного озброєння, яке могло б пробити бункер на глибину понад 95 метрів, наразі людство не винайшло», - зазначив він.
Попович вважає, що погрози росіян - це психологічний тиск.
95 метрів? 95й квартал? Совпадєніє - нє думаю
ВоЄни-ядерщікі х*єві...