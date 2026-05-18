Беларусь начала учения по боевому применению ядерного оружия

Сегодня, 18 мая, в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.

Как отмечается, начаты учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению.

"Целью учений является совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения и военной техники к выполнению задач, а также отработка боевого применения из неподготовленных районов", - заверили в Минобороны Беларуси.

Кого привлекут?

К проведению мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе учений во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и их подготовки к применению.

Каковы особенности учений?

Также отмечается, что особенностью этого мероприятия станет проверка готовности к выполнениям задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Республики Беларусь. Основной акцент сделан на отработке вопросов скрытого перемещения на значительные расстояния и проведении расчетов для применения сил и средств.

Также в Беларуси уверяют, что учения якобы "являются плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлены против третьих стран и не представляют угрозы безопасности в регионе".

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский сообщал, что РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на Киев или НАТО.
  • Командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов не считает сейчас наступление из Беларуси реалистичным.

Беларусь (8013) военные учения (3422) ядерное оружие (1458)
Це ***** наказав бульбофюреру трохи повняти поки воно буде у Китаї у Сі відсмоктувати?
показать весь комментарий
18.05.2026 11:33 Ответить
У Білорусі немає ядерної зброї. Якшо рф щось і перемістила( у чому сумніви), то це не належить Білорусі.
Лукашенко дитячі ігри грає.
показать весь комментарий
18.05.2026 11:33 Ответить
Бульбоносець ще до вторгнення орків хвалився своїм підземним життям. Жаль, не підірвався під час свого репортажу.
показать весь комментарий
18.05.2026 11:35 Ответить
Ось це вже дуже серйозні та знакові речі.
Навчання проводить не Белорашка, їх проводить рашка за наказом бункерного говнокомандувача.
Напередодні коняча голова (лавров), на весь цивілізований світ заявив, що раша нанесе тактичний ядерний удар по центрах прийняття рішень у місті Києв.
Всі свотові телеканали це продублювали.
Тому, треба все це мати на увазі!
показать весь комментарий
18.05.2026 11:35 Ответить
Та нехай собі як знають,
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить!
показать весь комментарий
18.05.2026 12:03 Ответить
Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович, пише https://24tv.ua/udari-po-rosiyi-tsentrah-uhvalennya-rishen-********-mayut-rosiyani_n3069179 «24 Канал».

«Саме конвенційного озброєння, яке могло б пробити бункер на глибину понад 95 метрів, наразі людство не винайшло», - зазначив він.

Попович вважає, що погрози росіян - це психологічний тиск.

95 метрів? 95й квартал? Совпадєніє - нє думаю
показать весь комментарий
18.05.2026 12:05 Ответить
Мені цікаво - а ХТОСЬ має претензії, до БРСР? Про мене - хай сама себе і "трахає"... Вона нікому не потрібна...
показать весь комментарий
18.05.2026 11:36 Ответить
Лично город Чернигов и Черниговская область имеет претензии. По Чернигову падали белорусские бомбы с их складов хранения, самолеты взлетали с беларуских аэродромов и в область вместе с кацапами заходили беларуские войска как и в Киевскую тоже. так что имеет.
показать весь комментарий
18.05.2026 12:04 Ответить
🇧🇾💩😁
показать весь комментарий
18.05.2026 11:37 Ответить
Дивіться ноги собі там нею неповіддавлюйте!
ВоЄни-ядерщікі х*єві...
показать весь комментарий
18.05.2026 11:40 Ответить
Цілком можливо що ядерний удар буде завдаватись саме з території Білорусі
показать весь комментарий
18.05.2026 11:43 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.05.2026 12:20 Ответить
А у них она есть? клоуны коверные. Им чернобыля мало?
показать весь комментарий
18.05.2026 11:59 Ответить
Не думаю что они уже забыли куда дул ветер 26го апреля))
показать весь комментарий
18.05.2026 12:18 Ответить
Луке в грехах каяться пора, скоро на суд Божий, а не пу бояться
показать весь комментарий
18.05.2026 12:40 Ответить
 
 