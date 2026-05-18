Беларусь начала учения по боевому применению ядерного оружия

Сегодня, 18 мая, в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.

Учения по применению ядерного оружия

Как отмечается, начаты учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению.

"Целью учений является совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения и военной техники к выполнению задач, а также отработка боевого применения из неподготовленных районов", - заверили в Минобороны Беларуси.

Кого привлекут?

К проведению мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе учений во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и их подготовки к применению.

Каковы особенности учений?

Также отмечается, что особенностью этого мероприятия станет проверка готовности к выполнениям задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Республики Беларусь. Основной акцент сделан на отработке вопросов скрытого перемещения на значительные расстояния и проведении расчетов для применения сил и средств.

Также в Беларуси уверяют, что учения якобы "являются плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлены против третьих стран и не представляют угрозы безопасности в регионе".

