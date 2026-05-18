Білорусь розпочала навчання з бойового застосування ядерної зброї

Ядерні навчання в Білорусі

Сьогодні, 18 травня, у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

Тренування із застосування ядерної зброї

Як зазначається, розпочато тренування військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

"Метою тренування є вдосконалення рівня підготовки особового складу, перевірка готовності озброєння та військової техніки до виконання завдань, а також відпрацювання бойового застосування з непідготовлених районів", - запевнили в Міноборони Білорусі.

Кого залучать?

До проведення заходу залучаються військові частини ракетних військ і авіації. У ході тренування у взаємодії з російською стороною планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та їх підготовки до застосування.

Які особливості тренувань?

Також зазначається, що особливістю цього заходу стане перевірка готовності до виконання завдань бойового застосування з непідготовлених районів на всій території Республіки Білорусь. Основний акцент зроблено на відпрацюванні питань прихованого переміщення на значні відстані та проведення розрахунків для застосування сил і засобів.

Також у Білорусі переконують, що тренування  начебто "є плановим заходом підготовки в межах Союзної держави, не спрямоване проти третіх країн і не становить загрози безпеці в регіоні".

Що передувало?

  • Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.
  • Командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов не вважає зараз наступ з Білорусі реалістичним.

Це ***** наказав бульбофюреру трохи повняти поки воно буде у Китаї у Сі відсмоктувати?
18.05.2026 11:33 Відповісти
У Білорусі немає ядерної зброї. Якшо рф щось і перемістила( у чому сумніви), то це не належить Білорусі.
Лукашенко дитячі ігри грає.
18.05.2026 11:33 Відповісти
А у них она есть? клоуны коверные. Им чернобыля мало?
Бульбоносець ще до вторгнення орків хвалився своїм підземним життям. Жаль, не підірвався під час свого репортажу.
18.05.2026 11:35 Відповісти
Ось це вже дуже серйозні та знакові речі.
Навчання проводить не Белорашка, їх проводить рашка за наказом бункерного говнокомандувача.
Напередодні коняча голова (лавров), на весь цивілізований світ заявив, що раша нанесе тактичний ядерний удар по центрах прийняття рішень у місті Києв.
Всі свотові телеканали це продублювали.
Тому, треба все це мати на увазі!
18.05.2026 11:35 Відповісти
Та нехай собі як знають,
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить!
18.05.2026 12:03 Відповісти
Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович, пише https://24tv.ua/udari-po-rosiyi-tsentrah-uhvalennya-rishen-********-mayut-rosiyani_n3069179 «24 Канал».

«Саме конвенційного озброєння, яке могло б пробити бункер на глибину понад 95 метрів, наразі людство не винайшло», - зазначив він.

Попович вважає, що погрози росіян - це психологічний тиск.

95 метрів? 95й квартал? Совпадєніє - нє думаю
18.05.2026 12:05 Відповісти
Мені цікаво - а ХТОСЬ має претензії, до БРСР? Про мене - хай сама себе і "трахає"... Вона нікому не потрібна...
18.05.2026 11:36 Відповісти
Лично город Чернигов и Черниговская область имеет претензии. По Чернигову падали белорусские бомбы с их складов хранения, самолеты взлетали с беларуских аэродромов и в область вместе с кацапами заходили беларуские войска как и в Киевскую тоже. так что имеет.
18.05.2026 12:04 Відповісти
Ти МЕНІ розказуєш???... Я під ними сидів!!! Осколок снаряду, що повз вухо, "профурчав", .бережу. 48 грамів... Сантиметр лівіше - і ти-б, не мав, з з ким пілкуваться...Я війну, в 2022-му, трохи побачив... Про "інше" я "промовчу"... Надто паскудно... Дружина тоді казала: Я лежу, вибухи рахую... А ти хропеш, хоч-би що...". Та звик я, до того.."
Гірше інше... Війна приходить у сни... І сни не ТОДІШНІ, а СЬОГОДНІШНІ.... ІІ це важкувато...
18.05.2026 13:14 Відповісти
18.05.2026 11:37 Відповісти
Дивіться ноги собі там нею неповіддавлюйте!
ВоЄни-ядерщікі х*єві...
18.05.2026 11:40 Відповісти
Цілком можливо що ядерний удар буде завдаватись саме з території Білорусі
18.05.2026 11:43 Відповісти
18.05.2026 12:20 Відповісти
А у них она есть? клоуны коверные. Им чернобыля мало?
18.05.2026 11:59 Відповісти
Не думаю что они уже забыли куда дул ветер 26го апреля))
18.05.2026 12:18 Відповісти
Луке в грехах каяться пора, скоро на суд Божий, а не пу бояться
18.05.2026 12:40 Відповісти
Шо воно,гниль картопляна,фітофтора бульбофюрера кічиться.Песець настане Ху...Лу і голову колгоспу в мундирах зварять.
