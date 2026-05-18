Білорусь розпочала навчання з бойового застосування ядерної зброї

Сьогодні, 18 травня, у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

Тренування із застосування ядерної зброї

Як зазначається, розпочато тренування військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

"Метою тренування є вдосконалення рівня підготовки особового складу, перевірка готовності озброєння та військової техніки до виконання завдань, а також відпрацювання бойового застосування з непідготовлених районів", - запевнили в Міноборони Білорусі.

Кого залучать?

До проведення заходу залучаються військові частини ракетних військ і авіації. У ході тренування у взаємодії з російською стороною планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та їх підготовки до застосування.

Які особливості тренувань?

Також зазначається, що особливістю цього заходу стане перевірка готовності до виконання завдань бойового застосування з непідготовлених районів на всій території Республіки Білорусь. Основний акцент зроблено на відпрацюванні питань прихованого переміщення на значні відстані та проведення розрахунків для застосування сил і засобів.

Також у Білорусі переконують, що тренування начебто "є плановим заходом підготовки в межах Союзної держави, не спрямоване проти третіх країн і не становить загрози безпеці в регіоні".

Що передувало?