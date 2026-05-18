Білорусь розпочала навчання з бойового застосування ядерної зброї
Сьогодні, 18 травня, у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.
Тренування із застосування ядерної зброї
Як зазначається, розпочато тренування військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.
"Метою тренування є вдосконалення рівня підготовки особового складу, перевірка готовності озброєння та військової техніки до виконання завдань, а також відпрацювання бойового застосування з непідготовлених районів", - запевнили в Міноборони Білорусі.
Кого залучать?
До проведення заходу залучаються військові частини ракетних військ і авіації. У ході тренування у взаємодії з російською стороною планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та їх підготовки до застосування.
Які особливості тренувань?
Також зазначається, що особливістю цього заходу стане перевірка готовності до виконання завдань бойового застосування з непідготовлених районів на всій території Республіки Білорусь. Основний акцент зроблено на відпрацюванні питань прихованого переміщення на значні відстані та проведення розрахунків для застосування сил і засобів.
Також у Білорусі переконують, що тренування начебто "є плановим заходом підготовки в межах Союзної держави, не спрямоване проти третіх країн і не становить загрози безпеці в регіоні".
Лукашенко дитячі ігри грає.
Навчання проводить не Белорашка, їх проводить рашка за наказом бункерного говнокомандувача.
Напередодні коняча голова (лавров), на весь цивілізований світ заявив, що раша нанесе тактичний ядерний удар по центрах прийняття рішень у місті Києв.
Всі свотові телеканали це продублювали.
Тому, треба все це мати на увазі!
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить!
«Саме конвенційного озброєння, яке могло б пробити бункер на глибину понад 95 метрів, наразі людство не винайшло», - зазначив він.
Попович вважає, що погрози росіян - це психологічний тиск.
95 метрів? 95й квартал? Совпадєніє - нє думаю
Гірше інше... Війна приходить у сни... І сни не ТОДІШНІ, а СЬОГОДНІШНІ.... ІІ це важкувато...
ВоЄни-ядерщікі х*єві...