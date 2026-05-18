МЗС України про спільні ядерні навчання Білорусі та РФ: Мінськ стає співучасником ядерного шантажу

У МЗС України назвали розміщення ядерної зброї Росії у Білорусі безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки.

Про це йдеться в заяві міністерства.

"Спільне відпрацювання ударів безпосередньо порушує фундаментальні Статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам — приймати його", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що Кремль, перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів.

"Такі дії мають отримати однозначне та жорстке засудження з боку всіх держав, які поважають режим нерозповсюдження ядерної зброї.

Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу.

Нахабність Москви та Мінська, які свідомо переступили всі "червоні лінії" ДНЯЗ, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обидвох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що відповіддю має стати збільшення санкційного тиску на Росію та Білорусь, а також збільшення підтримки України.

Що передувало?

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.

