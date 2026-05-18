Індія купувала і буде купувати нафту в Росії незалежно від дозволів США, - уряд
Індія продовжить закуповувати російську нафту незалежно від позиції Вашингтона щодо таких операцій.
Про це заявила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії Суджата Шарма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Дозвіл на купівлю нафти
"Що стосується американського дозволу щодо нафти РФ, я б хотіла наголосити, що ми купували нафту з РФ і раніше, до цього дозволу. Також ми купували нафту під час дії дозволу і продовжуємо це робити зараз", - заявила Шарма журналістам.
За її словами, купуючи російську нафту, Індія керується лише комерційними інтересами. Наявність або відсутність дозволу США на такі операції не впливає на позицію індійської влади.
Що передувало?
На початку березня голова Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що відомство дозволило тимчасово, протягом 30 днів, закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу закінчився.
