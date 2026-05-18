2 351 21

Індія купувала і буде купувати нафту в Росії незалежно від дозволів США, - уряд

Індія продовжить закуповувати російську нафту незалежно від позиції Вашингтона щодо таких операцій.

Про це заявила представниця Міністерства нафти і природного газу Індії Суджата Шарма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дозвіл на купівлю нафти

"Що стосується американського дозволу щодо нафти РФ, я б хотіла наголосити, що ми купували нафту з РФ і раніше, до цього дозволу. Також ми купували нафту під час дії дозволу і продовжуємо це робити зараз", - заявила Шарма журналістам.

За її словами, купуючи російську нафту, Індія керується лише комерційними інтересами. Наявність або відсутність дозволу США на такі операції не впливає на позицію індійської влади.

Що передувало?

На початку березня голова Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що відомство дозволило тимчасово, протягом 30 днів, закуповувати російську нафту, що вже перебуває на танкерах у морі. Потім цей дозвіл продовжили до 16 травня. На вихідних термін дії дозволу закінчився.

Ну шо, рудий, тарифами лякати будеш? Чи заведеш свою звичну шарманку: "Ми з прем'єром муді завжди були гарними друзями"?
18.05.2026 14:42 Відповісти
Американськими санкціями скоро всі будуть підтиратися.
18.05.2026 14:43 Відповісти
Ну що,Трампон,зробив Америку великою?Навіть замурзані цигани індуси тобі по губам "уєм водять.
18.05.2026 14:49 Відповісти
Та плювати на американські санкції , нам головне побільше індусів до України завезти , щоб вони свої порядки українцям насадили . Он вже у річках спіднє полощуть і на Хрещатику порядки встановлюють , залишилося українців у буддизм навернути.
Так і наші молоді, готові залучати робітників з цієї " дружньої" країни. Ще там угоди якісь.
Ще і ботів засилають що доказують що Індія не співпрацює з орками і не є фактично її союзником.
Для ОПешних ботів буде своє пекло з вічним концертом кварталу 95😈
Sic transit gloria MAGA !

або, кажучи українською, рудий ушльопок був посланий циганами і побитий сцаними тряпками

і подєлом !

.
Патужні мага-санкції в дії.
Черга бажаючих витерти сраку рижим чубом вже ховається за горизонтом.
Рудий психопат з палати мільйон разів припиняв поставки кацапської нафти в Індію назавжди. Зателефонуйте в американський дурдом. Він все зробить.
Рудий ублюдок хоча б прикидається що бореться з ними. ЄС смокче довгий індійський *уй. З цього року у них зона вільної торгівлі, якої у ЄС навіть з Україною по факту не існує.
"Рудий ублюдок хоча б прикидається"

ну прикидається, и шо? он может и сальто крутить, результат такой же
ОБ Трампа та штати витерли ноги та плюнули на руду шевелюро він обітрется та скаже що він найкращій
Ці таргани всеїдні.
Риже чепушило з дискобамбуляторм вже соснуло тунця в ВініПуха, тепер ще Моді наклав коровя"чого налисника на голову))
По суті, Нью-Делі офіційно помножило на нуль авторитет США, заявивши, що вони ,,мали на увазі'' їхні ,,дозволи'' , і далі купуватимуть російську нафту. Це ж треба було Донні так старанно надувати щоки,і кумедно будувати з себе грізного альфа-самця і розкидатися ,,вказівками'', щоб у підсумку навіть Індія - яка зазвичай намагається бути тихою,спокійною і дипломатичною - просто витерла об ці грізні папірці ноги, а потім використала їх за прямим призначенням у найближчій вбиральні.і, тим самим опустивши колишнього гегемона нижче плінтуса. Вони просто демонстративно поклали на весь цей американський ,,великий тато дозволив'' такий соковитий і монументальний болт, що його видно з космосу без телескопа. Мабуть, від того, щоб вже прямо і відкрито посилати Донні на х*р, індійців поки стримує лише іхня східна ввічливість...Але судячи з того, як стрімко Вашингтон втрачає залишки поваги, цей момент уже точно не за горами. Ера, коли Вашингтон міг грізно тупнути ніжкою і всі розбігалися, остаточно все - тепер їхні папірці мають цінність хіба що як макулатура.... .
А шо це модя так АсмЄлЄл та йух поклав на рудого?
А ми ше це чорне немите сміття будемо пускати до України?
Сет мне кажется, что скоро тампакса начнут слать все.
А що там "рудий геополітик"?🤗 Хто ще не "витер ноги" об старого Донні?
