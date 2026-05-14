Індія просить США продовжити дозвіл на імпорт нафти з РФ, - Bloomberg

Індія просить США продовжити дію спеціального дозволу на імпорт російської нафти. Його термін впливає 16 травня.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами джерел, знайомих з цим питанням, Індія попросила США продовжити термін дії винятку щодо російської нафти, оскільки майже 11-тижнева війна в Перській затоці порушує постачання енергоносіїв.

"Індійські чиновники попередили США, що постачання залишається пріоритетом через постійну волатильність на ринку нафти, що матиме широкі наслідки, зокрема вплив на індійців, які страждають від дефіциту газу для приготування їжі", - пише видання.

США дали "зелен світло" на такий виняток Індії у березні, а згодом розширили його до 16 травня у спробі стримати зростання світових цін на нафту.

Хоча російська нафта формально не підпадає під загальні санкції, США раніше закликали Індію скоротити закупівлі, щоб посилити тиск на Росію через війну проти України.

Читайте: Імпорт газу в Україну за місяць упав у 28 разів. Як це вплине на запаси?

Що передувало?

На початку лютого 2026 року відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Моді назвав Трампа "дорогим другом" та підтримав його зусилля щодо миру.

Президент США Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.

Водночас Моді не підтвердив припинення закупівель російської нафти після розмови з Трампом.

Також читайте: США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, - Стефанішина