Индия просит США продлить разрешение на импорт нефти из РФ, - Bloomberg

Индия просит США продлить действие специального разрешения на импорт российской нефти. Его срок истекает 16 мая.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, Индия попросила США продлить срок действия исключения в отношении российской нефти, поскольку почти 11-недельная война в Персидском заливе нарушает поставки энергоносителей.

"Индийские чиновники предупредили США, что поставки остаются приоритетом из-за постоянной волатильности на рынке нефти, что будет иметь широкие последствия, в частности, повлияет на индийцев, страдающих от дефицита газа для приготовления пищи", - пишет издание.

США дали "зеленый свет" на такое исключение для Индии в марте, а впоследствии продлили его до 16 мая в попытке сдержать рост мировых цен на нефть.

Хотя российская нефть формально не подпадает под общие санкции, США ранее призвали Индию сократить закупки, чтобы усилить давление на Россию из-за войны против Украины.

Что предшествовало?

В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.

Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.

В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.

