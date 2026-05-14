Индия просит США продлить разрешение на импорт нефти из РФ, - Bloomberg

Индия просит США продлить действие специального разрешения на импорт российской нефти. Его срок истекает 16 мая.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам источников, знакомых с этим вопросом, Индия попросила США продлить срок действия исключения в отношении российской нефти, поскольку почти 11-недельная война в Персидском заливе нарушает поставки энергоносителей.

"Индийские чиновники предупредили США, что поставки остаются приоритетом из-за постоянной волатильности на рынке нефти, что будет иметь широкие последствия, в частности, повлияет на индийцев, страдающих от дефицита газа для приготовления пищи", - пишет издание.

США дали "зеленый свет" на такое исключение для Индии в марте, а впоследствии продлили его до 16 мая в попытке сдержать рост мировых цен на нефть.

Хотя российская нефть формально не подпадает под общие санкции, США ранее призвали Индию сократить закупки, чтобы усилить давление на Россию из-за войны против Украины.

Что предшествовало?

  • В начале февраля 2026 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал Трампа "дорогим другом" и поддержал его усилия по установлению мира.
  • Президент США Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти.
  • В то же время Моди не подтвердил прекращение закупок российской нефти после разговора с Трампом.

Купуйте в США, відповість Трамп.
14.05.2026 12:36 Ответить
якби ж то так...
14.05.2026 12:41 Ответить
Да *** там він так скаже. Продовжить зняття санкцій. Цей довбойоб гадає, що таким чином "відірве" росію від Китаю.
14.05.2026 12:55 Ответить
Якраз скаже. Трампу треба не відірвати Росію від Китаю, йому тебе забрати нафтові ринки.
14.05.2026 12:56 Ответить
Подивимось, недовго залишилось. Режим обмеження санкцій триває до 16.05.
14.05.2026 12:59 Ответить
Хай не пипить. Індуси готують на хмизі або на гасових таганках.
14.05.2026 12:37 Ответить
"Магури" та "Малюки" їм у поміч.
14.05.2026 13:00 Ответить
Краще б дезодорант собі імпортували.
14.05.2026 22:21 Ответить
 
 