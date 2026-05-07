США сняли с Украины ограничения на импорт вооружений, - Стефанишина
Проект поправок к правилам Министерства юстиции США об исключении Украины из списка стран, на которые распространяются ограничения на импорт вооружений, был обнародован в четверг. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посла Украины в США Ольги Стефанишиной.
Новые правила позволяют легальный импорт в США определенных категорий украинского оружия, боеприпасов и компонентов. Они также устраняют регуляторные барьеры для выхода украинских defense-tech компаний на американский рынок и согласовывают политику Госдепартамента и Минюста США в отношении Украины.
Американское федеральное агентство по контролю за оборотом оружия, взрывчатки, алкоголя и табака (ATF) будет рассматривать заявки на импорт из Украины индивидуально. После завершения публичного обсуждения, которое продлится до 6 июля 2026 года, Министерство юстиции примет окончательную версию правил.
Единственной страной, в отношении которой сохранятся ограничения на импорт оружия, станет Россия.
Імпорт. З України.
Не експорт.
Основні обмеження та "червоні лінії", які діяли протягом цього періоду:
Заборона на удари вглиб РФ: Тривалий час США забороняли використовувати надану зброю (зокрема, ракети ATACMS) для ударів по російській території, дозволяючи використання лише в межах окупованих територій України або прикордонних районів для самооборони.Обмеження дальності ракет: Довгий час не надавалися ракети ATACMS з радіусом дії понад 300 км та не було дозволу на передачу крилатих ракет Tomahawk, через побоювання ескалації.Затримки постачань (паузи): Були періодичні паузи в постачанні через шатдауни у США (наприклад, у листопаді 2025 року), що заморожувало передачу HIMARS, ракет AMRAAM та комплексів Patriot.Типи озброєння: На початку повномасштабного вторгнення існували обмеження на надання важкої бронетехніки (танки Abrams), західних винищувачів (F-16) та далекобійної артилерії, які згодом були частково зняті.Контроль за використанням: США вимагали суворого обліку та забороняли передачу американської зброї третім сторонам без дозволу
"Стефанішина проходить у справі за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу. Стаття передбачає від 3 до 6 років ув'язнення та заборону обіймати державні посади. Провадження зареєстровано 11 червня 2025 року. Досудове розслідування проводить НАБУ. Її підозрюють у зловживанні владними повноваженнями, що призвело до тяжких наслідків.
Також Стефанішина фігурує в окремому провадженні, відомому як "справа Лукаш". У ньому йдеться про події 2013-2014 років. За версією НАБУ, вона може бути причетною до розкрадання понад 2,5 млн грн державного бюджету."