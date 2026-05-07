США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, - Стефанішина

Вашингтон відкрив американський ринок для українських оборонних виробників

Проєкт змін до правил Міністерства юстиції США щодо вилучення України зі списку країн з обмеженнями на імпорт озброєнь оприлюднили у четвер. Про це повідомила надзвичайний і повноважний посол України в США Ольга Стефанішина.

Нові правила дозволяють легальний імпорт до США певних категорій української зброї, боєприпасів і компонентів. Вони також усувають регуляторні бар’єри для виходу українських defense-tech компаній на американський ринок і узгоджують політику Держдепартаменту та Мін’юсту США щодо України.

Американське федеральне агентство з контролю за обігом зброї, вибухівки, алкоголю та тютюну (ATF) розглядатиме заявки на імпорт з України індивідуально. Після завершення публічного обговорення, яке триватиме до 6 липня 2026 року, Міністерство юстиції ухвалить фінальну версію правил.

Єдиною країною, щодо якої збережуться обмеження на імпорт зброї, стане Росія.

Топ коментарі
Мабуть таки сильно потрібні наші дрони. І ***** що там рудий чуб говорить
07.05.2026 12:29 Відповісти
яка ж молодець, міндічєм призначена, зелена мародерка стефанішіна.
вміє за державний кошт робити селфі у трампа на п'янках.
07.05.2026 11:41 Відповісти
імпорт в США
07.05.2026 12:14 Відповісти
07.05.2026 11:41 Відповісти
не захищаю стефанішину, подружку сумнозвісної лукаш, але міндича з цукерманом здається хотіли її відкликати із США.

07.05.2026 12:33 Відповісти
питання рестораторки маркарової був вирішений.
розглядалася кандидатура умерова.
але, міндічу цукерману умєров був дуже потрібний в мо. десь на рік.
але, у будь якому випадку, ще потрібна згода вашингтона.
стефанішину погодили, бо дуже топила за геніального доні.
07.05.2026 13:00 Відповісти
Якраз Умєрова Вашінгтон не погодив.
07.05.2026 13:37 Відповісти
Ціль послихи - стати Щехерезадою ОПи в Госдепі.
07.05.2026 13:51 Відповісти
А они (ограничения) были что ли?!!
07.05.2026 11:47 Відповісти
Мабуть коли США надавали безкоштовно зброю то ввели заборону знаючи з ким мають справу, а зараз коли продають її, то їм неважливо як наші ділки нею розпорядяться, це вже проблема європейців які цю зброю купують для України, схоже по такій логіці все і побудовано як на мене.
07.05.2026 11:54 Відповісти
Ти хоч статтю прочитай.
Імпорт. З України.
Не експорт.
07.05.2026 12:23 Відповісти
Обмеження США на імпорт зброї для України з 2022 по 2026 рік переважно стосувалися типу озброєння (дальнобійність, наступальна потужність), географії його використання та швидкості постачання через бюрократичні затримки чи логістичні паузи. [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_aid_to_Ukraine_during_the_Russo-Ukrainian_war 1, https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/09/8006543/ 2, https://www.youtube.com/watch?v=ZQFSaKpgIT4 3]
Основні обмеження та "червоні лінії", які діяли протягом цього періоду:
Заборона на удари вглиб РФ: Тривалий час США забороняли використовувати надану зброю (зокрема, ракети ATACMS) для ударів по російській території, дозволяючи використання лише в межах окупованих територій України або прикордонних районів для самооборони.Обмеження дальності ракет: Довгий час не надавалися ракети ATACMS з радіусом дії понад 300 км та не було дозволу на передачу крилатих ракет Tomahawk, через побоювання ескалації.Затримки постачань (паузи): Були періодичні паузи в постачанні через шатдауни у США (наприклад, у листопаді 2025 року), що заморожувало передачу HIMARS, ракет AMRAAM та комплексів Patriot.Типи озброєння: На початку повномасштабного вторгнення існували обмеження на надання важкої бронетехніки (танки Abrams), західних винищувачів (F-16) та далекобійної артилерії, які згодом були частково зняті.Контроль за використанням: США вимагали суворого обліку та забороняли передачу американської зброї третім сторонам без дозволу
07.05.2026 12:26 Відповісти
Що за рашиський стиль подачі інформації? Проєкт до змін - ще не є змінами.
07.05.2026 11:50 Відповісти
Брехня. Ужо который раз
07.05.2026 11:53 Відповісти
І що? Томагавки можна?
07.05.2026 12:00 Відповісти
імпорт в США
07.05.2026 12:14 Відповісти
Україна не виробляє томагавків.
07.05.2026 12:16 Відповісти
Фламінга краще
07.05.2026 12:19 Відповісти
Селфі- ідіотка зробила вигляд якоїсь активності.
07.05.2026 12:08 Відповісти
Згідно з повідомленнями від 26 квітня 2026 року, Посол України в США Ольга Стефанішина опублікувала селфі та фото, на яких вона ховається під столом
07.05.2026 12:16 Відповісти
07.05.2026 12:17 Відповісти
заради Бога!
на цій вечірці дами пляшки шампанського в манто тирили.
веселе було паті - із хлопавками.

07.05.2026 12:39 Відповісти
Якщо ти ще не бачив фото, як вона складає їжу в пакет, то не потрібно робити вигляд що вона цього не робила.
07.05.2026 13:16 Відповісти
Як цю мадаму призначили послицею?
"Стефанішина проходить у справі за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу. Стаття передбачає від 3 до 6 років ув'язнення та заборону обіймати державні посади. Провадження зареєстровано 11 червня 2025 року. Досудове розслідування проводить НАБУ. Її підозрюють у зловживанні владними повноваженнями, що призвело до тяжких наслідків.
Також Стефанішина фігурує в окремому провадженні, відомому як "справа Лукаш". У ньому йдеться про події 2013-2014 років. За версією НАБУ, вона може бути причетною до розкрадання понад 2,5 млн грн державного бюджету."
07.05.2026 12:13 Відповісти
За зовнішність підібрали. Щоб Трампу сподобалась.
07.05.2026 13:44 Відповісти
Мабуть так, там он вище виклали фото цього чуда в пір'ї
07.05.2026 13:47 Відповісти
Оце ж дєрєбан намічається для "наших" олігархів)
07.05.2026 12:29 Відповісти
ЗСУ завалено зброєю , у нас нема війни ? Курво, знаючи зелених пі....в --порозпродають все що ще є . ---
07.05.2026 13:53 Відповісти
07.05.2026 14:23 Відповісти
Баблишка срубить захотелось тепер фламіндічь буде работать на експорт в США
07.05.2026 15:31 Відповісти
Не варто дуже радіти..Україна перетворилася на полігон випробування іноземної зброї, надають невелику кількість для відпрацювання технологій, якось кардинально це не вплине на перебіг війни,але дехто від цього точно виграє..
07.05.2026 19:26 Відповісти
Пусть рыжий сначала ракетами для Patriot обеспечит в полном объеме.
07.05.2026 19:39 Відповісти
 
 