США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, - Стефанішина

Проєкт змін до правил Міністерства юстиції США щодо вилучення України зі списку країн з обмеженнями на імпорт озброєнь оприлюднили у четвер. Про це повідомила надзвичайний і повноважний посол України в США Ольга Стефанішина.

Нові правила дозволяють легальний імпорт до США певних категорій української зброї, боєприпасів і компонентів. Вони також усувають регуляторні бар’єри для виходу українських defense-tech компаній на американський ринок і узгоджують політику Держдепартаменту та Мін’юсту США щодо України.

Американське федеральне агентство з контролю за обігом зброї, вибухівки, алкоголю та тютюну (ATF) розглядатиме заявки на імпорт з України індивідуально. Після завершення публічного обговорення, яке триватиме до 6 липня 2026 року, Міністерство юстиції ухвалить фінальну версію правил.

Єдиною країною, щодо якої збережуться обмеження на імпорт зброї, стане Росія.

