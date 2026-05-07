США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, - Стефанішина
Проєкт змін до правил Міністерства юстиції США щодо вилучення України зі списку країн з обмеженнями на імпорт озброєнь оприлюднили у четвер. Про це повідомила надзвичайний і повноважний посол України в США Ольга Стефанішина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву посла України в США Ольги Стефанішиної.
Нові правила дозволяють легальний імпорт до США певних категорій української зброї, боєприпасів і компонентів. Вони також усувають регуляторні бар’єри для виходу українських defense-tech компаній на американський ринок і узгоджують політику Держдепартаменту та Мін’юсту США щодо України.
Американське федеральне агентство з контролю за обігом зброї, вибухівки, алкоголю та тютюну (ATF) розглядатиме заявки на імпорт з України індивідуально. Після завершення публічного обговорення, яке триватиме до 6 липня 2026 року, Міністерство юстиції ухвалить фінальну версію правил.
Єдиною країною, щодо якої збережуться обмеження на імпорт зброї, стане Росія.
питання рестораторки маркарової був вирішений.
розглядалася кандидатура умерова.
але, міндічу цукерману умєров був дуже потрібний в мо. десь на рік.
але, у будь якому випадку, ще потрібна згода вашингтона.
стефанішину погодили, бо дуже топила за геніального доні.
Імпорт. З України.
Не експорт.
Основні обмеження та "червоні лінії", які діяли протягом цього періоду:
Заборона на удари вглиб РФ: Тривалий час США забороняли використовувати надану зброю (зокрема, ракети ATACMS) для ударів по російській території, дозволяючи використання лише в межах окупованих територій України або прикордонних районів для самооборони.Обмеження дальності ракет: Довгий час не надавалися ракети ATACMS з радіусом дії понад 300 км та не було дозволу на передачу крилатих ракет Tomahawk, через побоювання ескалації.Затримки постачань (паузи): Були періодичні паузи в постачанні через шатдауни у США (наприклад, у листопаді 2025 року), що заморожувало передачу HIMARS, ракет AMRAAM та комплексів Patriot.Типи озброєння: На початку повномасштабного вторгнення існували обмеження на надання важкої бронетехніки (танки Abrams), західних винищувачів (F-16) та далекобійної артилерії, які згодом були частково зняті.Контроль за використанням: США вимагали суворого обліку та забороняли передачу американської зброї третім сторонам без дозволу
"Стефанішина проходить у справі за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу. Стаття передбачає від 3 до 6 років ув'язнення та заборону обіймати державні посади. Провадження зареєстровано 11 червня 2025 року. Досудове розслідування проводить НАБУ. Її підозрюють у зловживанні владними повноваженнями, що призвело до тяжких наслідків.
Також Стефанішина фігурує в окремому провадженні, відомому як "справа Лукаш". У ньому йдеться про події 2013-2014 років. За версією НАБУ, вона може бути причетною до розкрадання понад 2,5 млн грн державного бюджету."