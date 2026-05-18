Новости Отношения России и Индии
1 390 13

Индия покупала и будет покупать нефть у России независимо от разрешений США, - правительство

Индия продолжит закупать российскую нефть независимо от позиции Вашингтона по поводу таких операций.

Об этом заявила представительница Министерства нефти и природного газа Индии Суджата Шарма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Разрешение на покупку нефти

"Что касается американского разрешения на нефть из РФ, я бы хотела подчеркнуть, что мы покупали нефть из РФ и раньше, до этого разрешения. Также мы покупали нефть во время действия разрешения и продолжаем это делать сейчас", - заявила Шарма журналистам.

Читайте також: Індія просить США продовжити дозвіл на імпорт нафти з РФ, - Bloomberg

По ее словам, покупая российскую нефть, Индия руководствуется исключительно коммерческими интересами. Наличие или отсутствие разрешения США на такие операции не влияет на позицию индийских властей.

Что предшествовало?

В начале марта глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство разрешило временно, в течение 30 дней, закупать российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Затем это разрешение продлили до 16 мая. На выходных срок действия разрешения истек.

Читайте: Індія вперше за сім років закупила нафту в Ірану після скасування санкцій США, - CNN

Топ комментарии
Ну шо, рудий, тарифами лякати будеш? Чи заведеш свою звичну шарманку: "Ми з прем'єром муді завжди були гарними друзями"?
18.05.2026 14:42 Ответить
Американськими санкціями скоро всі будуть підтиратися.
18.05.2026 14:43 Ответить
Так і наші молоді, готові залучати робітників з цієї " дружньої" країни. Ще там угоди якісь.
18.05.2026 14:44 Ответить
Sic transit gloria MAGA !

або, кажучи українською, рудий ушльопок був посланий циганами і побитий сцаними тряпками

і подєлом !

.
18.05.2026 14:46 Ответить
Патужні мага-санкції в дії.
Черга бажаючих витерти сраку рижим чубом вже ховається за горизонтом.
18.05.2026 14:46 Ответить
Рудий психопат з палати мільйон разів припиняв поставки кацапської нафти в Індію назавжди. Зателефонуйте в американський дурдом. Він все зробить.
18.05.2026 14:48 Ответить
Ну що,Трампон,зробив Америку великою?Навіть замурзані цигани індуси тобі по губам "уєм водять.
18.05.2026 14:49 Ответить
Рудий ублюдок хоча б прикидається що бореться з ними. ЄС смокче довгий індійський *уй. З цього року у них зона вільної торгівлі, якої у ЄС навіть з Україною по факту не існує.
18.05.2026 15:00 Ответить
"Рудий ублюдок хоча б прикидається"

ну прикидається, и шо? он может и сальто крутить, результат такой же
18.05.2026 15:21 Ответить
ОБ Трампа та штати витерли ноги та плюнули на руду шевелюро він обітрется та скаже що він найкращій
18.05.2026 15:08 Ответить
Ці таргани всеїдні.
18.05.2026 15:30 Ответить
Риже чепушило з дискобамбуляторм вже соснуло тунця в ВініПуха, тепер ще Моді наклав коровя"чого налисника на голову))
