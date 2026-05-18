Индия покупала и будет покупать нефть у России независимо от разрешений США, - правительство
Индия продолжит закупать российскую нефть независимо от позиции Вашингтона по поводу таких операций.
Об этом заявила представительница Министерства нефти и природного газа Индии Суджата Шарма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Разрешение на покупку нефти
"Что касается американского разрешения на нефть из РФ, я бы хотела подчеркнуть, что мы покупали нефть из РФ и раньше, до этого разрешения. Также мы покупали нефть во время действия разрешения и продолжаем это делать сейчас", - заявила Шарма журналистам.
По ее словам, покупая российскую нефть, Индия руководствуется исключительно коммерческими интересами. Наличие или отсутствие разрешения США на такие операции не влияет на позицию индийских властей.
Что предшествовало?
В начале марта глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство разрешило временно, в течение 30 дней, закупать российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Затем это разрешение продлили до 16 мая. На выходных срок действия разрешения истек.
