Индия покупала и будет покупать нефть у России независимо от разрешений США, - правительство

Индия продолжит закупать российскую нефть независимо от позиции Вашингтона по поводу таких операций.

Об этом заявила представительница Министерства нефти и природного газа Индии Суджата Шарма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Разрешение на покупку нефти

"Что касается американского разрешения на нефть из РФ, я бы хотела подчеркнуть, что мы покупали нефть из РФ и раньше, до этого разрешения. Также мы покупали нефть во время действия разрешения и продолжаем это делать сейчас", - заявила Шарма журналистам.

По ее словам, покупая российскую нефть, Индия руководствуется исключительно коммерческими интересами. Наличие или отсутствие разрешения США на такие операции не влияет на позицию индийских властей.

Что предшествовало?

В начале марта глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство разрешило временно, в течение 30 дней, закупать российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Затем это разрешение продлили до 16 мая. На выходных срок действия разрешения истек.

