На границе с Беларусью не фиксируется движение войск, но угроза сохраняется, - ГПСУ

Вблизи границы с Беларусью в настоящее время не наблюдается перемещения войск или техники. В то же время угроза со стороны Минска остается реальной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Сейчас в непосредственной близости от нашей государственной границы мы не фиксируем перемещения личного состава или техники. Но несмотря на то, что сейчас на территории Беларуси нет российских войск в большом количестве, в любой момент Россия может использовать эту площадку, перебросив туда дополнительные свои силы", - отметил Демченко.

Он подчеркнул, что Беларусь продолжает усиливать военную риторику и использует тему ядерного оружия как инструмент давления, поэтому угрозу с ее стороны нельзя игнорировать.

Беларусь продолжает поддерживать Россию

По словам Демченко, официальный Минск регулярно заявляет о якобы внешних угрозах и необходимости укрепления обороны, хотя реальных оснований для этого нет.

"Беларусь продолжает поддерживать Россию, постоянно проводить учения, проверку своей боеготовности. Сейчас уже идет определенный шантаж относительно нахождения на территории Беларуси ядерного оружия. Конечно, угроза со стороны Беларуси реальна, и мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - отметил спикер ГПСУ.

Что предшествовало?

Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

