Я не считаю сейчас наступление из Беларуси реалистичным, - Бутусов

Украинская граница с Беларусью на Полесье

На данный момент нет явных признаков подготовки войск РФ к новому наступлению на Украину со стороны Беларуси.

Об этом сообщил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Реалистичен ли сценарий нового наступления из Беларуси?

"Я не считаю сейчас наступление из Беларуси реалистичным. Об этом говорят, возможно, есть какие-то политические причины. На данный момент я таких предпосылок не вижу", — отметил он.

По его словам, современные средства и спутники могут быстро выявлять признаки подобной подготовки.

"Проблем с этим никаких нет, как только на белорусском направлении будет хоть какой-то маневр вблизи наших границ, современные средства стран НАТО, спутники, все это позволяет очень качественно и быстро обнаружить. Пока что таких сообщений, фото, снимков, дронов, с воздуха ничего нет, поэтому я пока это расцениваю исключительно как такую политическую историю", – добавил Бутусов.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский сообщал, что РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на Киев или НАТО.

+12
Раніше, коли з'являлися скандальні критичні ситуації для преЗЕдента, він починав саджати Порошенко або розповідати про заколот проти нього, але зараз старі теми не працюють і Литвин почав креативити....
показать весь комментарий
17.05.2026 15:34 Ответить
+12
голобородько відволікає тему про єрмака,нападом з Білорусі
показать весь комментарий
17.05.2026 15:43 Ответить
+6
Ми вже одного разу не вірили в можливість наступу! Тепер поьоібно биьи на випередження!
показать весь комментарий
17.05.2026 15:42 Ответить
бульбофюреру только этого не хватало ... начать воевать
показать весь комментарий
17.05.2026 15:32 Ответить
Щоб бити на випередження, треба мати точні дані, що біля кордону противник накопичує особовий склад й техніку, що й відбувалось перед повномасштабкою у 22 році. Зараз таких даних немає, що говорить про те, що найвеличніший киздить з якоюсь іншою метою.
показать весь комментарий
17.05.2026 16:34 Ответить
Зеленський теж не вважав війну з Московією реалістичною. Зараз забане.
показать весь комментарий
17.05.2026 15:34 Ответить
Я бы не стал сравнивать понимание обстановки - да и вообще уровень мозговой деятельности Бутусова, и этого, как его там. Ну вы поняли. Потому Бутусова я конечно почитаю и послушай. А этого, ну который тот - не стану.
показать весь комментарий
17.05.2026 15:41 Ответить
Чий Крим?
показать весь комментарий
17.05.2026 19:45 Ответить
Бутусов,невже ви не довіряєте президенту,адже він ніколи не бреше,і всі свої обіцянки виконує.
показать весь комментарий
17.05.2026 15:39 Ответить
В этот раз уже не прохляет, все стало уже слишком токсично и предсказуемо
показать весь комментарий
17.05.2026 18:59 Ответить
Перед вторгненням те саме вважали,а таки почали наступ і дійшли до околиць столиці.
У військовій справі це називається маскування, навіть спеціальні підрозділи є для цього.
показать весь комментарий
17.05.2026 15:45 Ответить
Свого часу ви так прої.али і т.з. "широкомасштабне вторгнення"...
показать весь комментарий
17.05.2026 15:46 Ответить
© паніка, не нагнітайте
показать весь комментарий
17.05.2026 16:58 Ответить
Тому тобі ще далеко до рівня мислення Вави і його кацапа , тільки піднявшись умом вище найвищої лаврської колокольні ,там серед хмар , як стратег,можна побачити наступ з білорусії, а знизу видно тільки спіднє Вави і його кацапа.
показать весь комментарий
17.05.2026 15:48 Ответить
параша разбивает морду в кровь ап покровскую стену и 1503 дня штурмует Малую Токмачку. В таких тупиковых для параши ситуациях, зедрот начинает бурное, хаотическое перемещение войск или снятие и переброску резервов на абсолютно безопасные направления, дабы помочь куратору, х-лу.
показать весь комментарий
17.05.2026 16:08 Ответить
Навряд чи. Скоріше це привід посилити бусифікацію, бо зупинка війни - це смерть для зеленої почвари.
показать весь комментарий
17.05.2026 16:30 Ответить
Бусификация - это абсолютно незаконное мероприятие и оно изначально не нуждалось ни в каких поводах, а только в протестных действиях. Но все предпочли смолчать и не раскачивать лодку. А прецедент такой помощи уже имелся - отправка шести наиболее укомплектованных и оснащенных западной техникой бригад в курскую область, фактически на уничтожение.
показать весь комментарий
17.05.2026 17:01 Ответить
Коли путін сконцентрував 170000 військ на Кордоні з Україною,
я також вважала напад на Україну з її територією нереалістичним,
тому що війська нападаючих мусять перевищувати війська
оборони саме менше в 5 раз.
Але путін і логіка не перетинаються. Він попер.

Тому, коли Бутусов вважає наступ через Білорусь нереалістичним,
бо там болота, ліси і т.д. я запитаю - а що завадить путіну використати
при такому наступі тактичні ядерні заряди і погнать своїх Ваньок в атаку?

От, реально, - що і хто?
Путін прекрасно знає, що США і НАТО не пустять на росію щось ядерне - а
на все інше йому наплювать...
показать весь комментарий
17.05.2026 16:26 Ответить
Логіка була!!
-Розмінування
-Відведення війск
-Руйнуванняї логістики і ВПК
-Всі плани передавались ворогу
-Координати передавались ворогу
показать весь комментарий
17.05.2026 16:56 Ответить
А "політичні причини" у тому, щоб такого роду провокаційними лякалками перебити корупційний ахтунг з єрмаком й іншими особами, та, додатково, на мою думку не допустити хоч якоїсь примарної надії на зупинку бойових дій, що зелена потвора та його шнирі й намагаються робити.
показать весь комментарий
17.05.2026 16:27 Ответить
Просто ЗЕлупа хочет перебить тему со своим любовником Ермаком, поэтому и выдумывает это наступление с Белоруссии
показать весь комментарий
17.05.2026 16:36 Ответить
Страшно те що йому можуть підіграти,.. хоча б і на рівні провокацій.
Бо, вбачаєця, що для них головне - якнайдовше перебування у владі Руйнівника Рманича
показать весь комментарий
17.05.2026 16:52 Ответить
Оманича.
О = Оман
показать весь комментарий
17.05.2026 16:53 Ответить
На всякий случай нужно приготовится к ударам фламингами по атомной электростанции в белоруси и ее нефтехранилищам. Если вдруг из белоруси только дернется какой нить лапотный оккупант
показать весь комментарий
17.05.2026 16:41 Ответить
Не зарікайся. Ще прийде час, як і приходив у 22. Тоді теж ніхто не бачив ніяких загроз.
показать весь комментарий
17.05.2026 17:11 Ответить
бульбофюрер, напевно, хоче визволити найвеличнішого дипломата всесвіту (після бульбофюрера), якого катують в каземах НАБУ, щоби здав найпотужнішого лідера племені!
показать весь комментарий
17.05.2026 17:51 Ответить
 
 