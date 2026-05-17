Я не считаю сейчас наступление из Беларуси реалистичным, - Бутусов

На данный момент нет явных признаков подготовки войск РФ к новому наступлению на Украину со стороны Беларуси.

Об этом сообщил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Реалистичен ли сценарий нового наступления из Беларуси?

"Я не считаю сейчас наступление из Беларуси реалистичным. Об этом говорят, возможно, есть какие-то политические причины. На данный момент я таких предпосылок не вижу", — отметил он.

По его словам, современные средства и спутники могут быстро выявлять признаки подобной подготовки.

"Проблем с этим никаких нет, как только на белорусском направлении будет хоть какой-то маневр вблизи наших границ, современные средства стран НАТО, спутники, все это позволяет очень качественно и быстро обнаружить. Пока что таких сообщений, фото, снимков, дронов, с воздуха ничего нет, поэтому я пока это расцениваю исключительно как такую политическую историю", – добавил Бутусов.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский сообщал, что РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на Киев или НАТО.

