Украина будет усиливать Черниговско-Киевское направление в связи с активностью в Беларуси, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление в связи с угрозой со стороны Беларуси.
Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
О Беларуси
Зеленский еще раз поздравил 209 украинцев с возвращением домой в рамках согласованного обмена. Он напомнил о подготовке ответа Украины на российский террор и планах усилить Черниговско-Киевское направление.
"Четко понимаем, что обсуждается между Россией и руководством Беларуси. Сейчас наблюдается повышенная активность россиян – я имею в виду разговор с Александром Лукашенко. Они хотят гораздо сильнее втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции – либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью. Конечно, мы будем и дальше защищать Украину, защищать наших людей, украинцев. Я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования, и на Ставке мы его рассмотрим и утвердим. Черниговско-киевское направление мы будем усиливать. Партнеры тоже знают, что происходит и к чему склоняют Беларусь", - сказал он.
Планы РФ
Зеленский напомнил, что украинская разведка получила российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву и другим нашим городам – по политическим и военным объектам, где может находиться руководство армии, правительство, Офис президента на Банковой.
"Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, снова активизировались – ищут, где мы находимся, где бываем. То же самое касается других людей из украинского руководства, из разведки, наших спецслужб. Некоторые там, в Москве, так и не поняли, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае – на Банковой или без Банковой – свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим", – резюмировал президент.
- Ранее Зеленский сообщил, что ГУР МОУ перехватило документы оккупантов о подготовке массированных ударов по политическим и военным центрам Украины.
І підрозділи з західною технікою були б знищені, і Суджа ціла.
Так це ж те, що треба.
1. Заганяємо підрозділ в "котел"
2. Русня його знищує
3. Повторюємо п.1
4. Все це подається під соусом нєзламності.
У світі стало більше прихильників РФ, і менше прихильників до України.
Знищили боєздатні військові підрозділи, щоб виправдати перед українцями неспроможність втримати Донбас (домовленість про захоплення Донбасу давно узгоджена).
--- Оманський знову прикидується дурником бо було б дивно якби для росії це були не пріоритетні цілі. Аналогічно такі цілі повинні бути в ЗСУ на росіїї.
Хоча і справді дивно що росія поки що не била по Адміністрації на Банковій. Можливо тому що Оманський дуже цінний агент ФСБ? Цікаво що Патрушев в Омані пообіцяв Зеленському за знищення Українського народу?
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
А Буданова говорив, що кацапи готові застосувати ядерну зброю. Лякають і лякають знедолених українців. Хто буде цікавитися зрадниками міндічами, єрмаками, чернишовими та невідомими Вовами, коли тебе лякають нападом і ядерною зброєю.
Є Зеленський - є Україна. Нема Зеленського- є Україна.