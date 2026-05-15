Украина будет усиливать Черниговско-Киевское направление в связи с активностью в Беларуси, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление в связи с угрозой со стороны Беларуси.

Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский еще раз поздравил 209 украинцев с возвращением домой в рамках согласованного обмена. Он напомнил о подготовке ответа Украины на российский террор и планах усилить Черниговско-Киевское направление.

"Четко понимаем, что обсуждается между Россией и руководством Беларуси. Сейчас наблюдается повышенная активность россиян – я имею в виду разговор с Александром Лукашенко. Они хотят гораздо сильнее втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции – либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью. Конечно, мы будем и дальше защищать Украину, защищать наших людей, украинцев. Я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования, и на Ставке мы его рассмотрим и утвердим. Черниговско-киевское направление мы будем усиливать. Партнеры тоже знают, что происходит и к чему склоняют Беларусь", - сказал он.

Зеленский напомнил, что украинская разведка получила российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву и другим нашим городам – по политическим и военным объектам, где может находиться руководство армии, правительство, Офис президента на Банковой.

"Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, снова активизировались – ищут, где мы находимся, где бываем. То же самое касается других людей из украинского руководства, из разведки, наших спецслужб. Некоторые там, в Москве, так и не поняли, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае – на Банковой или без Банковой – свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим", – резюмировал президент.

Беларусь (8005) граница (5371) Зеленский Владимир (24251) война в Украине (8259)
+17
Кошевим посилиш? Чи Міндіч з Цукерман повернутся та до ЗСУ вступят?
15.05.2026 19:05 Ответить
+11
Вдаримо потужним квартальним відосиком з обіцянками світлого майбутнього по всім загрозам зовнішніх ворогів!
15.05.2026 19:02 Ответить
+10
Заяви українського керівництва на початку 2022 року про те, що вони «не бачать концентрації російських військ у Білорусі, достатньої для вторгнення».

шукайте в інтернеті.
відео повно !!!

.
15.05.2026 19:19 Ответить
А двушкомосковський напрямок коли посилять? До речі, твого кореша там набу взяло не хочеш йому трохи грошенят на заставу кинути? Он твої партнери вже відмітилися.
15.05.2026 19:02 Ответить
Как мутня какаето так и нападение с Белоруси и открываем «Борисполь.
15.05.2026 19:40 Ответить
Білоруси полізуть Єрмака визволяти.
15.05.2026 19:03 Ответить
десь недалеко вже було "зелено -сцирське посилене знищення укроаїнських підрозділів і західної війскової техніки по вказівці уцйла на "Курському напрямку" ?
15.05.2026 19:05 Ответить
Тобто ***** дало вказівку зайти на власну територію?
15.05.2026 19:08 Ответить
Зацікавлений в тому, щоб на увесь світ показати: територію рашки можна не тільки обстрілювати, а ще й на неї можна зайти, а рашка, замість вибити малой кровью, могучім ударом - кличе на допомогу "сєвєрокорєйскую свєрхдєржаву" ім. пончика.
15.05.2026 19:28 Ответить
Именно.
15.05.2026 19:20 Ответить
розумієш майже правильно...
15.05.2026 19:22 Ответить
В чому проблема була віддати наказ "утілізіровать в фортєцє Бахмут"?
І підрозділи з західною технікою були б знищені, і Суджа ціла.
15.05.2026 19:26 Ответить
Там не развернешься, кацапня топчется уже сколько лет на том участке? А на курском направлении, как говорил сырой, велась динамическая оборона, фронт увеличился на 300 км, чтобы было "свободнее" обороняться.
15.05.2026 19:40 Ответить
Там не развернешься
Так це ж те, що треба.
1. Заганяємо підрозділ в "котел"
2. Русня його знищує
3. Повторюємо п.1
4. Все це подається під соусом нєзламності.
15.05.2026 19:43 Ответить
Ты наверное не учил историю древнего мира - Фермопильский проход, царь Леонид
15.05.2026 20:31 Ответить
З вашої точки зору, перси в Бахмуті - хто?
15.05.2026 20:35 Ответить
щоб добре підготовлені українські підрозділи і західна війскова техніка не брали участі в захисті Бахмуту їх,для знищення ,було відправлено на рашистську територію,яка з війскової точки зору немала і не має ніякої стратегічної цінності...
16.05.2026 00:01 Ответить
Потрібно було всьому Світу показати що агресор - це не тільки РФ, а також і Україна. Таким чином, виправдали агресію РФ
У світі стало більше прихильників РФ, і менше прихильників до України.
Знищили боєздатні військові підрозділи, щоб виправдати перед українцями неспроможність втримати Донбас (домовленість про захоплення Донбасу давно узгоджена).
15.05.2026 21:31 Ответить
У вас як з причинно наслідковим звязком - чи ви навіть не знаєте шо це таке ? Україна не агресор і має повне право на захист - бо по вашому союзники у другу війну також були агресорами коли ввійшли у Дойчланд ?
16.05.2026 01:05 Ответить
шо там Румунія? порядок?ленка не любить звуків ракєт?
15.05.2026 19:06 Ответить
Можна, із мангалів скасти паркан! Мабуть, не скоро ************...
15.05.2026 19:07 Ответить
А що кордон з білорусю це тільки Київ Чернігів? Чи це Зеленський такий хитрий лис, що типу ми тут вас чекаємо і вони раз такі на Волинь , а там наші? Господи що я несу 😸
15.05.2026 19:17 Ответить
Буде чергова "геніальна операція" з наступом у Брянську обл, щоб захистити Чернігівщину? Як колись Сумщину...
15.05.2026 19:19 Ответить
Україна посилюватиме? Значить будуть розміновувати...
15.05.2026 19:22 Ответить
завезуть вже бетонні "пірамідки" гордоном заряжені та так і залишать лежати купами.
15.05.2026 19:25 Ответить
Посилять, 95 каарталом?
15.05.2026 19:26 Ответить
Шо зедрот, будешь оголять Покровское и Запорожское направления?
15.05.2026 19:28 Ответить
Нет зачем .Тцк вон на 40% усилило свою активность в Киеве и надеюсь по другим городам и снимать никого не придеться🙂
15.05.2026 21:50 Ответить
Тобто, якщо залітає з бл@дорусії, шварганути у відповідь неможна..там теж мишебраття???
15.05.2026 19:32 Ответить
Нужно "партнерам" ставить ультиматум чтобы вводили миротворцев если полезут с белорашки. А то тут уже корейцы, белорусы, китайцы скоро будут. А наши "партнеры" жуют сопли свои пятый год делая потужные заклики
15.05.2026 19:32 Ответить
А навіщо їм наступати на Київ ,їм простіше перекинути війська в Брест ,а потім вдарити на Ковель -Луцьк -Львів ,відсікаючи територію України від Польщі ,до речі в Західній Україні одні тиловики і прикордонники ,так що особливо і оборонятись нікому та й від Польщі кацапи будуть прикриті Західним Бугом.
15.05.2026 19:34 Ответить
Согласен с Вами, но это обсуждать уже неинтересно! Чем можно прикрыть границу с Беларусью? Только знанием местности, тактикой и адекватными "полководцами".
15.05.2026 19:38 Ответить
Ще парканом, ровом з крокодилами та мінними полями..
15.05.2026 21:26 Ответить
У пуйла давно идея фикс ударить через Волынь и отрезать от поставок левый берег и центр. Только обосруться как обычно там. А для западных импотентов это могло бы стать прецедентом ввести миротворцев. Если бы были яйца а не длинные языки без костей
15.05.2026 19:39 Ответить
Миротворцем кто пойдет, Португалия? Бельгия?
15.05.2026 19:45 Ответить
Андорра ,Монако і Сан-Маріно
15.05.2026 19:49 Ответить
Перед ким вони "обсеруться " -перед місцевими "тероборонцями " які хрін знає чим займаються і прикордонниками ,які беруть хабарі з чоловіків 25 + за виїзд з України ?
15.05.2026 19:48 Ответить
Вони там каби не зможуть скидати, без авіації орки не розберуть опорники, друге на заході багато навчальних центрів, обороняти є кому.
15.05.2026 20:03 Ответить
Цього плюгавий виродок i намагався.
15.05.2026 19:44 Ответить
Игра в местные "силы" оплачиваемые местной властью, закончиться плохо! Эти бойцы хороши на праздниках для общего фото и для разворовывания денег. Реально, 10 % смогут занять позиции и удерживать их час, от силы два. Остальные вместе с местной властью сИбуться! Это по опыту)
15.05.2026 19:45 Ответить
Цей напрямок для самих хитровиїбаних ухилянтів
15.05.2026 19:46 Ответить
буде сиділо і буде Їло мівіну знову. чемоданчик ще йому зробіть як в хутіна
15.05.2026 19:47 Ответить
росія готує удари "по політичних та військових обʼєктах, де може бути керівництво армії, уряд, Офіс президента на Банковій"

--- Оманський знову прикидується дурником бо було б дивно якби для росії це були не пріоритетні цілі. Аналогічно такі цілі повинні бути в ЗСУ на росіїї.
Хоча і справді дивно що росія поки що не била по Адміністрації на Банковій. Можливо тому що Оманський дуже цінний агент ФСБ? Цікаво що Патрушев в Омані пообіцяв Зеленському за знищення Українського народу?
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
15.05.2026 19:49 Ответить
А Житомирско - Ровенский напрамок? Стратег? Не с востока, так с запада всандалят?
15.05.2026 19:49 Ответить
зєлупа, ти вже посилив в 2022році. чьмо ******.
15.05.2026 19:58 Ответить
Скажіть хтось цьому дебілу, щоб не пхався до військових !!!
15.05.2026 20:02 Ответить
То безрезультатно..воно стратєх..
15.05.2026 21:27 Ответить
Как только Ермака посадили, так сразу же бульбаши и вторгнуться захотели, наверное Ермака из тюрьмы будут освобождать. А вообще Зелупа просто пытается перебить инфоровод с Дерьмаком, поэтому и выдумывает этот бред.
15.05.2026 20:08 Ответить
Геть обкуреного мудака!
15.05.2026 20:08 Ответить
Та краще на шашлики
15.05.2026 20:15 Ответить
Досить локшину нам вішати на вуха, віслюк, якби ***** хотів тебе грохнути вже давно б це зробив. Але такого вассала він вже не знайде
15.05.2026 20:24 Ответить
ну слава богу, Сумська мабуть вже потужно посилена, КАБи, молнії, фпв
15.05.2026 20:42 Ответить
Абидно, що Південь чомусь нікого не цікавить і всі вже забули. А мокші і інгуші там радісно обживаються!!
15.05.2026 20:59 Ответить
ще додай координати позицій посилення! Коли закінчиться цей клоун з піаром? Роби мовчки дятел, а не стукаєш на весь ліс! Їблан!
15.05.2026 21:07 Ответить
зеленський чмо обдовбане ,зрадник ! шоб ти здох !!!...
15.05.2026 21:33 Ответить
Голобородько лякає українців, що кацапи будуть нападати з Білорусі? Це для того, щоб забулися про ''Династію''?
А Буданова говорив, що кацапи готові застосувати ядерну зброю. Лякають і лякають знедолених українців. Хто буде цікавитися зрадниками міндічами, єрмаками, чернишовими та невідомими Вовами, коли тебе лякають нападом і ядерною зброєю.
15.05.2026 21:46 Ответить
https://x.com/dendnipro_

Є Зеленський - є Україна. Нема Зеленського- є Україна.
15.05.2026 22:24 Ответить
Єрьмаком посильте!
15.05.2026 23:21 Ответить
 
 