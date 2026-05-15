Украина будет усиливать Черниговско-Киевское направление в связи с активностью в Беларуси, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление в связи с угрозой со стороны Беларуси.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

О Беларуси

Зеленский еще раз поздравил 209 украинцев с возвращением домой в рамках согласованного обмена. Он напомнил о подготовке ответа Украины на российский террор и планах усилить Черниговско-Киевское направление.

"Четко понимаем, что обсуждается между Россией и руководством Беларуси. Сейчас наблюдается повышенная активность россиян – я имею в виду разговор с Александром Лукашенко. Они хотят гораздо сильнее втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции – либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью. Конечно, мы будем и дальше защищать Украину, защищать наших людей, украинцев. Я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования, и на Ставке мы его рассмотрим и утвердим. Черниговско-киевское направление мы будем усиливать. Партнеры тоже знают, что происходит и к чему склоняют Беларусь", - сказал он.

Планы РФ

Зеленский напомнил, что украинская разведка получила российские документы, в которых предлагаются цели для ударов по Киеву и другим нашим городам – по политическим и военным объектам, где может находиться руководство армии, правительство, Офис президента на Банковой.

"Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, снова активизировались – ищут, где мы находимся, где бываем. То же самое касается других людей из украинского руководства, из разведки, наших спецслужб. Некоторые там, в Москве, так и не поняли, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае – на Банковой или без Банковой – свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим", – резюмировал президент.

