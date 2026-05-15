Россию нельзя нормализовать после ударов по Киеву, - Зеленский

Украина призывает усилить давление на РФ после ракетного удара по Киеву, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. Необходима усиленная поддержка в области ПВО и противоракетной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия должна нести ответственность за целенаправленное уничтожение гражданских объектов и жизни людей, подчеркнув, что такие действия не могут и не должны быть нормализованы.

Утром 15 мая в Киеве завершили поисково-спасательную операцию на месте российского ракетного удара по жилому дому. Спасатели ГСЧС работали без перерыва более суток, разбирая завалы разрушенного подъезда, который, по словам Зеленского, фактически был уничтожен прямым попаданием ракеты.

"Такую Россию никогда нельзя нормализовать. Россию, которая целенаправленно уничтожает жизни и надеется остаться безнаказанной. Надо давить. Именно Украина защищает Европу и мир, чтобы такие удары, когда гибнут дети, не распространялись дальше. Поэтому поддержка защитников жизни должна продолжаться", — подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украине крайне необходимо усиление систем противовоздушной и противобаллистической обороны, ведь только это вместе с системным давлением на РФ и поддержкой партнеров способно остановить подобные удары в будущем.

"Спасибо партнерам, которые продолжают вкладываться в PURL и развивают нашу антибаллистическую коалицию. Все это обязательно нужно реализовывать. Благодарен всем, кто не промолчал и осудил этот жестокий удар", - отметил Зеленский.

Ракетная атака РФ на Киев 14 мая

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 24 человек. Десятки пострадавших.

По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в пятницу, 15 мая, в столице объявлен День траура.

