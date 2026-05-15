Россию нельзя нормализовать после ударов по Киеву, - Зеленский

в Киеве завершили спасательные работы после удара РФ, 24 погибших, среди них дети

Украина призывает усилить давление на РФ после ракетного удара по Киеву, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. Необходима усиленная поддержка в области ПВО и противоракетной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия должна нести ответственность за целенаправленное уничтожение гражданских объектов и жизни людей, подчеркнув, что такие действия не могут и не должны быть нормализованы. 

Утром 15 мая в Киеве завершили поисково-спасательную операцию на месте российского ракетного удара по жилому дому. Спасатели ГСЧС работали без перерыва более суток, разбирая завалы разрушенного подъезда, который, по словам Зеленского, фактически был уничтожен прямым попаданием ракеты.

"Такую Россию никогда нельзя нормализовать. Россию, которая целенаправленно уничтожает жизни и надеется остаться безнаказанной. Надо давить. Именно Украина защищает Европу и мир, чтобы такие удары, когда гибнут дети, не распространялись дальше. Поэтому поддержка защитников жизни должна продолжаться", — подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украине крайне необходимо усиление систем противовоздушной и противобаллистической обороны, ведь только это вместе с системным давлением на РФ и поддержкой партнеров способно остановить подобные удары в будущем.

"Спасибо партнерам, которые продолжают вкладываться в PURL и развивают нашу антибаллистическую коалицию. Все это обязательно нужно реализовывать. Благодарен всем, кто не промолчал и осудил этот жестокий удар", - отметил Зеленский.

Ракетная атака РФ на Киев 14 мая

  • Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 24 человек. Десятки пострадавших.
  • По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

  • Мэр Виталий Кличко сообщил, что в пятницу, 15 мая, в столице объявлен День траура.

Постійне повторення одних й тих самих слів, фраз чи речень називається ехолалією (Google)
15.05.2026 09:52 Ответить
"Главнає пірістать стрілять"
15.05.2026 09:52 Ответить
Україні критично потрібно тебе прибрати якнайшвидше.
15.05.2026 09:55 Ответить
Росію не можна нормалізувати після ударів по Києву, - ну це вже як нумерологиня ларьочника скаже.
15.05.2026 09:51 Ответить
Вдале зауваження. Мені вже набридло слухати про тиск, бо це ні про що. Тільки знищення путіна і його режиму
15.05.2026 09:56 Ответить
А режим має 100 млн поціновувачів.
15.05.2026 10:00 Ответить
Від кохання до ненависті один...... Треба змінити вектор від імпотентного слова "тиск" в сторону знищення усього, завдяки чому путін і його оточення ще тримаються при владі.
15.05.2026 10:21 Ответить
Це ПЕРШЕ, що потрібно для України !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.05.2026 09:59 Ответить
Ну не захищай Європу і Світ. Захищай особисто громадян про захист яких през має дбати згідно Конституції
15.05.2026 09:57 Ответить
Він захищає: "Пока Вова на месте, мы будем жить"
15.05.2026 10:00 Ответить
парашу треба не нормалізовувати, а фрагментувати!
15.05.2026 09:59 Ответить
... на уєзди.
15.05.2026 10:01 Ответить
на фракції
15.05.2026 10:20 Ответить
Таку Росію ніколи не можна нормалізувати. Росію, яка цілеспрямовано знищує життя і сподівається залишитися безкарною Джерело: https://censor.net/ua/n4003349

Таку росію - тобто шанс до нормалізації все-таки є? Так виходить?🤬
15.05.2026 10:00 Ответить
Вже набридло чути ці гасла і заклики, як на партійному з'їзді, а резолюція одна і та ж за нашими вікнами!.
15.05.2026 10:01 Ответить
Де ракети, вован??? Шо ти ниєш???
15.05.2026 10:01 Ответить
Все в нас було і все нема - Зеля
15.05.2026 10:14 Ответить
Геть обкуреного ішака!
15.05.2026 10:19 Ответить
Хочу заперечити ЗЕбілу,що паРашу неможна нормалізувати: пам'ятається як ти красувався на фоні всіх далекобіних виробів,записуючи черговий свій відосик.На другому відосику після прильотів ти обіцяв "помсту,асиметричну відповідь",ще на одному - ти гундосив про блекаут в москві.Так що нормалізувати ерефію можливо якщо те що ти розказуєш і демонструєш,обіцяєш - застосовувати масово і постійно,не бути пустобрехом і балаболом.А якби ще твої оточення,куми,друзі,друзі друзів не крали то і зброї було б більше.
15.05.2026 10:27 Ответить
А как же атветка по мацкве. Или уже самим смешно? Ну тиснуть так тиснуть.
15.05.2026 11:06 Ответить
Поки не буде нормальної ракетної програми з ясними цілями - стабільними ударами по рашистам, а не в рекламних цілях, чекати "симетрії"в ударах немає сенсу.
15.05.2026 11:28 Ответить
Ішака не можна нормалізувати після того як він програмі підготовку до вторгення.
15.05.2026 11:35 Ответить
Ти хоч назвеш нарешті путіна злочинцем ,убивцею ,а те що творят рашисти геноцидом чи лише холкост.
15.05.2026 12:02 Ответить
 
 