Росію не можна нормалізувати після ударів по Києву, - Зеленський

Україна закликає до посилення тиску на РФ після ракетного удару по Києву, де загинули цивільні, серед них діти. Потрібна посилена підтримка ППО та антибалістики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Росія має нести відповідальність за цілеспрямоване знищення цивільних об’єктів і життя людей, підкресливши, що такі дії не можуть і не повинні бути нормалізовані.

Зранку 15 травня у Києві завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару по житловому будинку. Рятувальники ДСНС працювали безперервно понад добу, розбираючи завали зруйнованого під’їзду, який, за словами Зеленського, фактично був знищений прямим влучанням ракети.

"Таку Росію ніколи не можна нормалізувати. Росію, яка цілеспрямовано знищує життя і сподівається залишитися безкарною. Треба тиснути. Саме Україна захищає Європу та світ, щоб такі удари, коли гинуть діти, не поширювалися далі. Тому підтримка захисників життя має продовжуватися", - наголосив Зеленський.

Президент також акцентував, що Україні критично потрібне посилення систем протиповітряної та протибалістичної оборони, адже лише це разом із системним тиском на РФ і підтримкою партнерів здатне зупинити подібні удари в майбутньому.

"Дякую партнерам, які продовжують вкладатися в PURL і розвивають нашу антибалістичну коаліцію. Все це обов’язково потрібно реалізовувати. Вдячний усім, хто не змовчав і засудив цей жорстокий удар", - зазначив Зеленський.

Ракетна атака РФ на Київ 14 травня

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 24 людей. Десятки постраждалих.

Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

