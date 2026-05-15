Росію не можна нормалізувати після ударів по Києву, - Зеленський

у Києві завершили рятувальні роботи після удару РФ, 24 загиблих, серед них діти

Україна закликає до посилення тиску на РФ після ракетного удару по Києву, де загинули цивільні, серед них діти. Потрібна посилена підтримка ППО та антибалістики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Росія має нести відповідальність за цілеспрямоване знищення цивільних об’єктів і життя людей, підкресливши, що такі дії не можуть і не повинні бути нормалізовані. 

Зранку 15 травня у Києві завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару по житловому будинку. Рятувальники ДСНС працювали безперервно понад добу, розбираючи завали зруйнованого під’їзду, який, за словами  Зеленського, фактично був знищений прямим влучанням ракети.

"Таку Росію ніколи не можна нормалізувати. Росію, яка цілеспрямовано знищує життя і сподівається залишитися безкарною. Треба тиснути. Саме Україна захищає Європу та світ, щоб такі удари, коли гинуть діти, не поширювалися далі. Тому підтримка захисників життя має продовжуватися", - наголосив Зеленський.

Президент також акцентував, що Україні критично потрібне посилення систем протиповітряної та протибалістичної оборони, адже лише це разом із системним тиском на РФ і підтримкою партнерів здатне зупинити подібні удари в майбутньому.

"Дякую партнерам, які продовжують вкладатися в PURL і розвивають нашу антибалістичну коаліцію. Все це обов’язково потрібно реалізовувати. Вдячний усім, хто не змовчав і засудив цей жорстокий удар", - зазначив Зеленський.

Ракетна атака РФ на Київ 14 травня

  • Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 24 людей. Десятки постраждалих.
  • Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

  • Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

Зеленський Володимир росія Україна
Топ коментарі
Постійне повторення одних й тих самих слів, фраз чи речень називається ехолалією (Google)
15.05.2026 09:52 Відповісти
Україні критично потрібно тебе прибрати якнайшвидше.
15.05.2026 09:55 Відповісти
"Главнає пірістать стрілять"
показати весь коментар
15.05.2026 09:52 Відповісти
Росію не можна нормалізувати після ударів по Києву, - ну це вже як нумерологиня ларьочника скаже.
15.05.2026 09:51 Відповісти
Вдале зауваження. Мені вже набридло слухати про тиск, бо це ні про що. Тільки знищення путіна і його режиму
15.05.2026 09:56 Відповісти
А режим має 100 млн поціновувачів.
15.05.2026 10:00 Відповісти
Від кохання до ненависті один...... Треба змінити вектор від імпотентного слова "тиск" в сторону знищення усього, завдяки чому путін і його оточення ще тримаються при владі.
15.05.2026 10:21 Відповісти
Це ПЕРШЕ, що потрібно для України !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.05.2026 09:59 Відповісти
15.05.2026 09:57 Відповісти
Ну не захищай Європу і Світ. Захищай особисто громадян про захист яких през має дбати згідно Конституції
15.05.2026 09:57 Відповісти
Він захищає: "Пока Вова на месте, мы будем жить"
15.05.2026 10:00 Відповісти
парашу треба не нормалізовувати, а фрагментувати!
15.05.2026 09:59 Відповісти
... на уєзди.
15.05.2026 10:01 Відповісти
на фракції
15.05.2026 10:20 Відповісти
Таку росію - тобто шанс до нормалізації все-таки є? Так виходить?🤬
15.05.2026 10:00 Відповісти
Вже набридло чути ці гасла і заклики, як на партійному з'їзді, а резолюція одна і та ж за нашими вікнами!.
15.05.2026 10:01 Відповісти
Де ракети, вован??? Шо ти ниєш???
15.05.2026 10:01 Відповісти
Все в нас було і все нема - Зеля
15.05.2026 10:14 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
15.05.2026 10:19 Відповісти
Хочу заперечити ЗЕбілу,що паРашу неможна нормалізувати: пам'ятається як ти красувався на фоні всіх далекобіних виробів,записуючи черговий свій відосик.На другому відосику після прильотів ти обіцяв "помсту,асиметричну відповідь",ще на одному - ти гундосив про блекаут в москві.Так що нормалізувати ерефію можливо якщо те що ти розказуєш і демонструєш,обіцяєш - застосовувати масово і постійно,не бути пустобрехом і балаболом.А якби ще твої оточення,куми,друзі,друзі друзів не крали то і зброї було б більше.
15.05.2026 10:27 Відповісти
А как же атветка по мацкве. Или уже самим смешно? Ну тиснуть так тиснуть.
15.05.2026 11:06 Відповісти
Поки не буде нормальної ракетної програми з ясними цілями - стабільними ударами по рашистам, а не в рекламних цілях, чекати "симетрії"в ударах немає сенсу.
15.05.2026 11:28 Відповісти
Ішака не можна нормалізувати після того як він програмі підготовку до вторгення.
15.05.2026 11:35 Відповісти
Ти хоч назвеш нарешті путіна злочинцем ,убивцею ,а те що творят рашисти геноцидом чи лише холкост.
15.05.2026 12:02 Відповісти
 
 