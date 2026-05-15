Україна посилюватиме Чернігівсько-Київський напрямок через активність в Білорусі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський доручив посилити Чернігівсько-Київський напрямок через загрозу з боку Білорусі.
Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Про Білорусь
Зеленський ще раз привітав 209 українців із поверненням додому в рамках погодженого обміну. Він нагадав про підготовку відповіді України на російський терор та плани посилити Чернігівсько-Київський напрямок.
"Чітко розуміємо, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Пішла зараз більша активність росіян – я маю на увазі, у розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції – або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн у НАТО, які поруч із Білоруссю. Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, і на Ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь", - сказав він.
Плани РФ
Зеленський нагадав, що українська розвідка отримала російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву та інших наших містах –– по політичних та військових обʼєктах, де може бути керівництво армії, уряд, Офіс президента на Банковій.
"Давно вони виношують цей план. Зараз, після Ірану, знов активізувались – шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо. Так само про інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку – на Банковій чи без Банкової – свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо", - резюмував президент.
- Раніше Зеленський повідомив, що ГУР МОУ перехопило документи окупантів щодо підготовки масованих ударів по політичних та військових центрах України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
шукайте в інтернеті.
відео повно !!!
.
І підрозділи з західною технікою були б знищені, і Суджа ціла.
Так це ж те, що треба.
1. Заганяємо підрозділ в "котел"
2. Русня його знищує
3. Повторюємо п.1
4. Все це подається під соусом нєзламності.
--- Оманський знову прикидується дурником бо було б дивно якби для росії це були не пріоритетні цілі. Аналогічно такі цілі повинні бути в ЗСУ на росіїї.
Хоча і справді дивно що росія поки що не била по Адміністрації на Банковій. Можливо тому що Оманський дуже цінний агент ФСБ? Цікаво що Патрушев в Омані пообіцяв Зеленському за знищення Українського народу?
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
А Буданова говорив, що кацапи готові застосувати ядерну зброю. Лякають і лякають знедолених українців. Хто буде цікавитися зрадниками міндічами, єрмаками, чернишовими та невідомими Вовами, коли тебе лякають нападом і ядерною зброєю.
Є Зеленський - є Україна. Нема Зеленського- є Україна.
українці скоро закінчаться, чи у нього всьо ідєт по путінському плану, територія вільна від людей??