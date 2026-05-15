Україна посилюватиме Чернігівсько-Київський напрямок через активність в Білорусі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив посилити Чернігівсько-Київський напрямок через загрозу з боку Білорусі.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський ще раз привітав 209 українців із поверненням додому в рамках погодженого обміну. Він нагадав про підготовку відповіді України на російський терор та плани посилити Чернігівсько-Київський напрямок.

"Чітко розуміємо, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Пішла зараз більша активність росіян – я маю на увазі, у розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції – або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн у НАТО, які поруч із Білоруссю. Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, і на Ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь", - сказав він.

Зеленський нагадав, що українська розвідка отримала російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву та інших наших містах –– по політичних та військових обʼєктах, де може бути керівництво армії, уряд, Офіс президента на Банковій.

"Давно вони виношують цей план. Зараз, після Ірану, знов активізувались – шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо. Так само про інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку – на Банковій чи без Банкової – свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо", - резюмував президент.

Топ коментарі
+18
Кошевим посилиш? Чи Міндіч з Цукерман повернутся та до ЗСУ вступят?
15.05.2026 19:05 Відповісти
+11
Вдаримо потужним квартальним відосиком з обіцянками світлого майбутнього по всім загрозам зовнішніх ворогів!
15.05.2026 19:02 Відповісти
+10
Заяви українського керівництва на початку 2022 року про те, що вони «не бачать концентрації російських військ у Білорусі, достатньої для вторгнення».

15.05.2026 19:19 Відповісти
А двушкомосковський напрямок коли посилять? До речі, твого кореша там набу взяло не хочеш йому трохи грошенят на заставу кинути? Он твої партнери вже відмітилися.
15.05.2026 19:02 Відповісти
Как мутня какаето так и нападение с Белоруси и открываем «Борисполь.
15.05.2026 19:40 Відповісти
Білоруси полізуть Єрмака визволяти.
15.05.2026 19:03 Відповісти
десь недалеко вже було "зелено -сцирське посилене знищення укроаїнських підрозділів і західної війскової техніки по вказівці уцйла на "Курському напрямку" ?
15.05.2026 19:05 Відповісти
Тобто ***** дало вказівку зайти на власну територію?
15.05.2026 19:08 Відповісти
Зацікавлений в тому, щоб на увесь світ показати: територію рашки можна не тільки обстрілювати, а ще й на неї можна зайти, а рашка, замість вибити малой кровью, могучім ударом - кличе на допомогу "сєвєрокорєйскую свєрхдєржаву" ім. пончика.
15.05.2026 19:28 Відповісти
Именно.
15.05.2026 19:20 Відповісти
розумієш майже правильно...
15.05.2026 19:22 Відповісти
В чому проблема була віддати наказ "утілізіровать в фортєцє Бахмут"?
І підрозділи з західною технікою були б знищені, і Суджа ціла.
15.05.2026 19:26 Відповісти
Там не развернешься, кацапня топчется уже сколько лет на том участке? А на курском направлении, как говорил сырой, велась динамическая оборона, фронт увеличился на 300 км, чтобы было "свободнее" обороняться.
15.05.2026 19:40 Відповісти
Там не развернешься
Так це ж те, що треба.
1. Заганяємо підрозділ в "котел"
2. Русня його знищує
3. Повторюємо п.1
4. Все це подається під соусом нєзламності.
15.05.2026 19:43 Відповісти
Ты наверное не учил историю древнего мира - Фермопильский проход, царь Леонид
15.05.2026 20:31 Відповісти
З вашої точки зору, перси в Бахмуті - хто?
15.05.2026 20:35 Відповісти
щоб добре підготовлені українські підрозділи і західна війскова техніка не брали участі в захисті Бахмуту їх,для знищення ,було відправлено на рашистську територію,яка з війскової точки зору немала і не має ніякої стратегічної цінності...
16.05.2026 00:01 Відповісти
У вас як з причинно наслідковим звязком - чи ви навіть не знаєте шо це таке ? Україна не агресор і має повне право на захист - бо по вашому союзники у другу війну також були агресорами коли ввійшли у Дойчланд ?
16.05.2026 01:05 Відповісти
І скільки нових країн нас агресорами після цього визнали? І яких країн?
16.05.2026 06:34 Відповісти
шо там Румунія? порядок?ленка не любить звуків ракєт?
15.05.2026 19:06 Відповісти
Можна, із мангалів скасти паркан! Мабуть, не скоро ************...
15.05.2026 19:07 Відповісти
А що кордон з білорусю це тільки Київ Чернігів? Чи це Зеленський такий хитрий лис, що типу ми тут вас чекаємо і вони раз такі на Волинь , а там наші? Господи що я несу 😸
15.05.2026 19:17 Відповісти
Буде чергова "геніальна операція" з наступом у Брянську обл, щоб захистити Чернігівщину? Як колись Сумщину...
15.05.2026 19:19 Відповісти
Україна посилюватиме? Значить будуть розміновувати...
15.05.2026 19:22 Відповісти
завезуть вже бетонні "пірамідки" гордоном заряжені та так і залишать лежати купами.
15.05.2026 19:25 Відповісти
Посилять, 95 каарталом?
15.05.2026 19:26 Відповісти
Шо зедрот, будешь оголять Покровское и Запорожское направления?
15.05.2026 19:28 Відповісти
Нет зачем .Тцк вон на 40% усилило свою активность в Киеве и надеюсь по другим городам и снимать никого не придеться🙂
15.05.2026 21:50 Відповісти
Тобто, якщо залітає з бл@дорусії, шварганути у відповідь неможна..там теж мишебраття???
15.05.2026 19:32 Відповісти
Нужно "партнерам" ставить ультиматум чтобы вводили миротворцев если полезут с белорашки. А то тут уже корейцы, белорусы, китайцы скоро будут. А наши "партнеры" жуют сопли свои пятый год делая потужные заклики
15.05.2026 19:32 Відповісти
А навіщо їм наступати на Київ ,їм простіше перекинути війська в Брест ,а потім вдарити на Ковель -Луцьк -Львів ,відсікаючи територію України від Польщі ,до речі в Західній Україні одні тиловики і прикордонники ,так що особливо і оборонятись нікому та й від Польщі кацапи будуть прикриті Західним Бугом.
15.05.2026 19:34 Відповісти
Согласен с Вами, но это обсуждать уже неинтересно! Чем можно прикрыть границу с Беларусью? Только знанием местности, тактикой и адекватными "полководцами".
15.05.2026 19:38 Відповісти
Ще парканом, ровом з крокодилами та мінними полями..
15.05.2026 21:26 Відповісти
Ров копать долго, и крокодилы зимой могут замерзнуть).
16.05.2026 08:44 Відповісти
У пуйла давно идея фикс ударить через Волынь и отрезать от поставок левый берег и центр. Только обосруться как обычно там. А для западных импотентов это могло бы стать прецедентом ввести миротворцев. Если бы были яйца а не длинные языки без костей
15.05.2026 19:39 Відповісти
Миротворцем кто пойдет, Португалия? Бельгия?
15.05.2026 19:45 Відповісти
Андорра ,Монако і Сан-Маріно
15.05.2026 19:49 Відповісти
Перед ким вони "обсеруться " -перед місцевими "тероборонцями " які хрін знає чим займаються і прикордонниками ,які беруть хабарі з чоловіків 25 + за виїзд з України ?
15.05.2026 19:48 Відповісти
Вони там каби не зможуть скидати, без авіації орки не розберуть опорники, друге на заході багато навчальних центрів, обороняти є кому.
15.05.2026 20:03 Відповісти
Цього плюгавий виродок i намагався.
15.05.2026 19:44 Відповісти
Игра в местные "силы" оплачиваемые местной властью, закончиться плохо! Эти бойцы хороши на праздниках для общего фото и для разворовывания денег. Реально, 10 % смогут занять позиции и удерживать их час, от силы два. Остальные вместе с местной властью сИбуться! Это по опыту)
15.05.2026 19:45 Відповісти
Цей напрямок для самих хитровиїбаних ухилянтів
15.05.2026 19:46 Відповісти
буде сиділо і буде Їло мівіну знову. чемоданчик ще йому зробіть як в хутіна
15.05.2026 19:47 Відповісти
росія готує удари "по політичних та військових обʼєктах, де може бути керівництво армії, уряд, Офіс президента на Банковій"

--- Оманський знову прикидується дурником бо було б дивно якби для росії це були не пріоритетні цілі. Аналогічно такі цілі повинні бути в ЗСУ на росіїї.
Хоча і справді дивно що росія поки що не била по Адміністрації на Банковій. Можливо тому що Оманський дуже цінний агент ФСБ? Цікаво що Патрушев в Омані пообіцяв Зеленському за знищення Українського народу?
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
15.05.2026 19:49 Відповісти
А Житомирско - Ровенский напрамок? Стратег? Не с востока, так с запада всандалят?
15.05.2026 19:49 Відповісти
зєлупа, ти вже посилив в 2022році. чьмо ******.
15.05.2026 19:58 Відповісти
Скажіть хтось цьому дебілу, щоб не пхався до військових !!!
15.05.2026 20:02 Відповісти
То безрезультатно..воно стратєх..
15.05.2026 21:27 Відповісти
Как только Ермака посадили, так сразу же бульбаши и вторгнуться захотели, наверное Ермака из тюрьмы будут освобождать. А вообще Зелупа просто пытается перебить инфоровод с Дерьмаком, поэтому и выдумывает этот бред.
15.05.2026 20:08 Відповісти
Геть обкуреного мудака!
15.05.2026 20:08 Відповісти
Та краще на шашлики
15.05.2026 20:15 Відповісти
Досить локшину нам вішати на вуха, віслюк, якби ***** хотів тебе грохнути вже давно б це зробив. Але такого вассала він вже не знайде
15.05.2026 20:24 Відповісти
ну слава богу, Сумська мабуть вже потужно посилена, КАБи, молнії, фпв
15.05.2026 20:42 Відповісти
Абидно, що Південь чомусь нікого не цікавить і всі вже забули. А мокші і інгуші там радісно обживаються!!
15.05.2026 20:59 Відповісти
ще додай координати позицій посилення! Коли закінчиться цей клоун з піаром? Роби мовчки дятел, а не стукаєш на весь ліс! Їблан!
15.05.2026 21:07 Відповісти
зеленський чмо обдовбане ,зрадник ! шоб ти здох !!!...
15.05.2026 21:33 Відповісти
Голобородько лякає українців, що кацапи будуть нападати з Білорусі? Це для того, щоб забулися про ''Династію''?
А Буданова говорив, що кацапи готові застосувати ядерну зброю. Лякають і лякають знедолених українців. Хто буде цікавитися зрадниками міндічами, єрмаками, чернишовими та невідомими Вовами, коли тебе лякають нападом і ядерною зброєю.
15.05.2026 21:46 Відповісти
https://x.com/dendnipro_

Є Зеленський - є Україна. Нема Зеленського- є Україна.
15.05.2026 22:24 Відповісти
Єрьмаком посильте!
15.05.2026 23:21 Відповісти
Зе повинен починати залучати найманців з іншиз країн,де нстільки українців набрати,
українці скоро закінчаться, чи у нього всьо ідєт по путінському плану, територія вільна від людей??
16.05.2026 06:46 Відповісти
 
 