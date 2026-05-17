Я не вважаю зараз наступ з Білорусі реалістичним, - Бутусов

Наразі немає явних ознак підготовки військ РФ до нового наступу на Україну з боку Білорусі.

Про це повідомив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чи реалістичний сценарій нового наступу з Білорусі?

"Я не вважаю зараз наступ з Білорусі реалістичним. Про це говорять, можливо, є якісь політичні причини. На даний момент я таких передумов не бачу", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український кордон з Білоруссю на Поліссі перетворено на укріплену оборонну лінію, – ОК "Захід". ФОТОрепортаж

За його словами, сучасні засоби та супутники можуть швидко виявляти ознаки подібної підготовки.

"Проблем з цим ніяких нема, як тільки на білоруському напрямку буде хоч якийсь маневр наближений до наших кордонів, сучасні засоби розвитку країн НАТО, супутники, все це дозволяє дуже якісно швидко виявити. Поки що таких повідомлень, фото, знімків, дронів, з повітря нічого нема, тому я поки це розцінюю виключно як таку політичну історію", - додав Бутусов.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна посилюватиме Чернігівсько-Київський напрямок через активність в Білорусі, - Зеленський