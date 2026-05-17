Я не вважаю зараз наступ з Білорусі реалістичним, - Бутусов
Наразі немає явних ознак підготовки військ РФ до нового наступу на Україну з боку Білорусі.
Про це повідомив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
Чи реалістичний сценарій нового наступу з Білорусі?
"Я не вважаю зараз наступ з Білорусі реалістичним. Про це говорять, можливо, є якісь політичні причини. На даний момент я таких передумов не бачу", - зазначив він.
За його словами, сучасні засоби та супутники можуть швидко виявляти ознаки подібної підготовки.
"Проблем з цим ніяких нема, як тільки на білоруському напрямку буде хоч якийсь маневр наближений до наших кордонів, сучасні засоби розвитку країн НАТО, супутники, все це дозволяє дуже якісно швидко виявити. Поки що таких повідомлень, фото, знімків, дронів, з повітря нічого нема, тому я поки це розцінюю виключно як таку політичну історію", - додав Бутусов.
Що передувало?
Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.
У військовій справі це називається маскування, навіть спеціальні підрозділи є для цього.
я також вважала напад на Україну з її територією нереалістичним,
тому що війська нападаючих мусять перевищувати війська
оборони саме менше в 5 раз.
Але путін і логіка не перетинаються. Він попер.
Тому, коли Бутусов вважає наступ через Білорусь нереалістичним,
бо там болота, ліси і т.д. я запитаю - а що завадить путіну використати
при такому наступі тактичні ядерні заряди і погнать своїх Ваньок в атаку?
От, реально, - що і хто?
Путін прекрасно знає, що США і НАТО не пустять на росію щось ядерне - а
на все інше йому наплювать...
-Розмінування
-Відведення війск
-Руйнуванняї логістики і ВПК
-Всі плани передавались ворогу
-Координати передавались ворогу
Бо, вбачаєця, що для них головне - якнайдовше перебування у владі Руйнівника Рманича
