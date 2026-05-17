УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5451 відвідувач онлайн
Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю Військові РФ у Білорусі
3 058 36

Я не вважаю зараз наступ з Білорусі реалістичним, - Бутусов

Український кордон з Білоруссю на Поліссі

Наразі немає явних ознак підготовки військ РФ до нового наступу на Україну з боку Білорусі.

Про це повідомив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чи реалістичний сценарій нового наступу з Білорусі?

"Я не вважаю зараз наступ з Білорусі реалістичним. Про це говорять, можливо, є якісь політичні причини. На даний момент я таких передумов не бачу", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український кордон з Білоруссю на Поліссі перетворено на укріплену оборонну лінію, – ОК "Захід". ФОТОрепортаж

За його словами, сучасні засоби та супутники можуть швидко виявляти ознаки подібної підготовки.

"Проблем з цим ніяких нема, як тільки на білоруському напрямку буде хоч якийсь маневр наближений до наших кордонів, сучасні засоби розвитку країн НАТО, супутники, все це дозволяє дуже якісно швидко виявити. Поки що таких повідомлень, фото, знімків, дронів, з повітря нічого нема, тому я поки це розцінюю виключно як таку політичну історію", - додав Бутусов.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна посилюватиме Чернігівсько-Київський напрямок через активність в Білорусі, - Зеленський

Автор: 

Білорусь (8094) Бутусов Юрій (3657) наступ (287)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Раніше, коли з'являлися скандальні критичні ситуації для преЗЕдента, він починав саджати Порошенко або розповідати про заколот проти нього, але зараз старі теми не працюють і Литвин почав креативити....
показати весь коментар
17.05.2026 15:34 Відповісти
+16
голобородько відволікає тему про єрмака,нападом з Білорусі
показати весь коментар
17.05.2026 15:43 Відповісти
+6
Зеленський теж не вважав війну з Московією реалістичною. Зараз забане.
показати весь коментар
17.05.2026 15:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бульбофюреру только этого не хватало ... начать воевать
показати весь коментар
17.05.2026 15:32 Відповісти
Ми вже одного разу не вірили в можливість наступу! Тепер поьоібно биьи на випередження!
показати весь коментар
17.05.2026 15:42 Відповісти
Щоб бити на випередження, треба мати точні дані, що біля кордону противник накопичує особовий склад й техніку, що й відбувалось перед повномасштабкою у 22 році. Зараз таких даних немає, що говорить про те, що найвеличніший киздить з якоюсь іншою метою.
показати весь коментар
17.05.2026 16:34 Відповісти
Зеленський теж не вважав війну з Московією реалістичною. Зараз забане.
показати весь коментар
17.05.2026 15:34 Відповісти
Я бы не стал сравнивать понимание обстановки - да и вообще уровень мозговой деятельности Бутусова, и этого, как его там. Ну вы поняли. Потому Бутусова я конечно почитаю и послушай. А этого, ну который тот - не стану.
показати весь коментар
17.05.2026 15:41 Відповісти
Раніше, коли з'являлися скандальні критичні ситуації для преЗЕдента, він починав саджати Порошенко або розповідати про заколот проти нього, але зараз старі теми не працюють і Литвин почав креативити....
показати весь коментар
17.05.2026 15:34 Відповісти
Бутусов,невже ви не довіряєте президенту,адже він ніколи не бреше,і всі свої обіцянки виконує.
показати весь коментар
17.05.2026 15:39 Відповісти
голобородько відволікає тему про єрмака,нападом з Білорусі
показати весь коментар
17.05.2026 15:43 Відповісти
В этот раз уже не прохляет, все стало уже слишком токсично и предсказуемо
показати весь коментар
17.05.2026 18:59 Відповісти
Перед вторгненням те саме вважали,а таки почали наступ і дійшли до околиць столиці.
У військовій справі це називається маскування, навіть спеціальні підрозділи є для цього.
показати весь коментар
17.05.2026 15:45 Відповісти
Свого часу ви так прої.али і т.з. "широкомасштабне вторгнення"...
показати весь коментар
17.05.2026 15:46 Відповісти
© паніка, не нагнітайте
показати весь коментар
17.05.2026 16:58 Відповісти
Тому тобі ще далеко до рівня мислення Вави і його кацапа , тільки піднявшись умом вище найвищої лаврської колокольні ,там серед хмар , як стратег,можна побачити наступ з білорусії, а знизу видно тільки спіднє Вави і його кацапа.
показати весь коментар
17.05.2026 15:48 Відповісти
параша разбивает морду в кровь ап покровскую стену и 1503 дня штурмует Малую Токмачку. В таких тупиковых для параши ситуациях, зедрот начинает бурное, хаотическое перемещение войск или снятие и переброску резервов на абсолютно безопасные направления, дабы помочь куратору, х-лу.
показати весь коментар
17.05.2026 16:08 Відповісти
Навряд чи. Скоріше це привід посилити бусифікацію, бо зупинка війни - це смерть для зеленої почвари.
показати весь коментар
17.05.2026 16:30 Відповісти
Бусификация - это абсолютно незаконное мероприятие и оно изначально не нуждалось ни в каких поводах, а только в протестных действиях. Но все предпочли смолчать и не раскачивать лодку. А прецедент такой помощи уже имелся - отправка шести наиболее укомплектованных и оснащенных западной техникой бригад в курскую область, фактически на уничтожение.
показати весь коментар
17.05.2026 17:01 Відповісти
Коли путін сконцентрував 170000 військ на Кордоні з Україною,
я також вважала напад на Україну з її територією нереалістичним,
тому що війська нападаючих мусять перевищувати війська
оборони саме менше в 5 раз.
Але путін і логіка не перетинаються. Він попер.

Тому, коли Бутусов вважає наступ через Білорусь нереалістичним,
бо там болота, ліси і т.д. я запитаю - а що завадить путіну використати
при такому наступі тактичні ядерні заряди і погнать своїх Ваньок в атаку?

От, реально, - що і хто?
Путін прекрасно знає, що США і НАТО не пустять на росію щось ядерне - а
на все інше йому наплювать...
показати весь коментар
17.05.2026 16:26 Відповісти
Логіка була!!
-Розмінування
-Відведення війск
-Руйнуванняї логістики і ВПК
-Всі плани передавались ворогу
-Координати передавались ворогу
показати весь коментар
17.05.2026 16:56 Відповісти
А "політичні причини" у тому, щоб такого роду провокаційними лякалками перебити корупційний ахтунг з єрмаком й іншими особами, та, додатково, на мою думку не допустити хоч якоїсь примарної надії на зупинку бойових дій, що зелена потвора та його шнирі й намагаються робити.
показати весь коментар
17.05.2026 16:27 Відповісти
Просто ЗЕлупа хочет перебить тему со своим любовником Ермаком, поэтому и выдумывает это наступление с Белоруссии
показати весь коментар
17.05.2026 16:36 Відповісти
Страшно те що йому можуть підіграти,.. хоча б і на рівні провокацій.
Бо, вбачаєця, що для них головне - якнайдовше перебування у владі Руйнівника Рманича
показати весь коментар
17.05.2026 16:52 Відповісти
Оманича.
О = Оман
показати весь коментар
17.05.2026 16:53 Відповісти
На всякий случай нужно приготовится к ударам фламингами по атомной электростанции в белоруси и ее нефтехранилищам. Если вдруг из белоруси только дернется какой нить лапотный оккупант
показати весь коментар
17.05.2026 16:41 Відповісти
Не зарікайся. Ще прийде час, як і приходив у 22. Тоді теж ніхто не бачив ніяких загроз.
показати весь коментар
17.05.2026 17:11 Відповісти
бульбофюрер, напевно, хоче визволити найвеличнішого дипломата всесвіту (після бульбофюрера), якого катують в каземах НАБУ, щоби здав найпотужнішого лідера племені!
показати весь коментар
17.05.2026 17:51 Відповісти
 
 