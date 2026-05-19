На кордоні з Білоруссю не фіксують руху військ, але загроза зберігається, - ДПСУ

Поблизу кордону з Білоруссю наразі немає переміщення військ чи техніки. Водночас загроза з боку Мінська залишається реальною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Зараз у безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо переміщення особового складу чи техніки. Але попри те, що зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості, в будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові свої сили", - зауважив Демченко.

Він наголосив, що Білорусь продовжує посилювати військову риторику та використовує тему ядерної зброї як інструмент тиску, тому загрозу з її боку не можна ігнорувати.

Білорусь продовжує підтримувати Росію

За словами Демченка, офіційний Мінськ регулярно заявляє про нібито зовнішні загрози та необхідність зміцнення оборони, хоча реальних підстав для цього немає.

"Білорусь продовжує підтримувати Росію, постійно проводити навчання, перевірку своєї боєготовності. Зараз уже йде певний шантаж щодо перебування на території Білорусі ядерної зброї. Звісно, загроза з Білорусі реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - зазначив речник ДПСУ.

Що передувало?

Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.

