РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10487 посетителей онлайн
Новости Санкции Ес против Беларуси Санкции против Беларуси Отношения США и Беларуси
602 11

США давят на Украину и страны Балтии с требованием ослабить санкции против Беларуси, - Bloomberg

США давят на Украину по поводу ослабления санкций против Беларуси

Соединенные Штаты Америки оказывают давление на Украину с целью ослабления ограничений на импорт калийных удобрений из Беларуси. Кроме того, Вашингтон просит Киев официально обратиться к европейским партнерам с призывом пойти на аналогичный шаг.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мотивация Вашингтона: попытка отдалить Минск от Москвы

До введения жестких западных санкций калийные удобрения, используемые для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, были главным источником валютных поступлений для белорусского режима.

В Вашингтоне убеждены, что частичная отмена этих ограничений и возобновление экспорта поможет ослабить экономическую зависимость Минска от Кремля и "отдалить" Александра Лукашенко от Москвы.

По данным издания, США уже отменили ряд собственных ограничений. Это стало частью непубличного соглашения, в рамках которого минский режим освободил несколько сотен политических заключенных.

Однако американских шагов недостаточно. Без аналогичного решения со стороны Европейского Союза Беларусь не может использовать критически важные для нее судоходные пути через терминалы в Балтийском море. Из-за этого Минск и в дальнейшем вынужден полагаться на российские порты и железнодорожную инфраструктуру.

Реакция стран Балтии

Давление со стороны Соединенных Штатов уже ощутили и в ЕС. В частности, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время закрытого заседания правящей партии заявил, что его страна, а также другие государства Балтии, в настоящее время находятся под дипломатическим давлением США из-за вопроса белорусского калия.

В то же время европейские лидеры не спешат идти на уступки:

  • Позиция Литвы: Президент Гитанас Науседа уже четко заявил, что будет поддерживать продление и даже ужесточение санкций на следующий год.

  • Причина отказа: В Вильнюсе подчеркивают, что белорусский режим никоим образом не изменил своего поведения, не прекратил репрессии внутри страны и продолжает активно помогать России в войне против Украины.

Читайте также: Сырский об угрозе вторжения из Беларуси: Это реально, РФ просчитывает наступательные операции

Автор: 

Беларусь (8019) санкции (12022) США (29411) Украина (44372)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США мають іти на ЮГ.....прямо в тому напрямку
показать весь комментарий
20.05.2026 11:43 Ответить
В той час як Білорусь постачає країну агресора паливом і рештою,надає свої аеродроми для літаків москалів,дрони летять безперешкодно для тероризму по Україні,а так все решту - божий адуванчік((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
показать весь комментарий
20.05.2026 11:45 Ответить
І нічого не пропонують натомість? А хуху не хохо?
показать весь комментарий
20.05.2026 11:45 Ответить
Хо ПНХ !
показать весь комментарий
20.05.2026 11:52 Ответить
Хай з Іраном розберуться.
показать весь комментарий
20.05.2026 11:49 Ответить
тобто підору трампу мало, що він зняв санкції з параші по нафті,

хоче торгувати калієм з білорашкою.

коли ж це риже падло вже здохне?
показать весь комментарий
20.05.2026 11:52 Ответить
Слабшають США капітально, вже і таргану підмахувати почали ... мабуть злякались кацапських макетів ЯЗ які ***** таргану підігнав 🤔
показать весь комментарий
20.05.2026 11:57 Ответить
Это было неизбежно. Большинство "диктаторов" у Запада как уродливые маленькие собачки у тупых блондинок. Им нравится их гладить за яйца, если они послушные. Барбос Лука тоже наконец нашел своего папика.
показать весь комментарий
20.05.2026 11:59 Ответить
Той випадок що сша вже більше робить шкоди ніж користі для України. Вірніше, Україні Тромб вже взагалі нічим не допомагає. Краще б Тромб сидів на своєму острові і не сунув своє облізле рило в Україну і взагалі на цей континент.
показать весь комментарий
20.05.2026 12:00 Ответить
Надіюсь вже цієї осені Тромб і його республіканці з тріском програють вибори, а потім і за саму облізлу руду мавпу візьмуться
показать весь комментарий
20.05.2026 12:03 Ответить
США на Іран наклали санкції, щоб Іран пійшов на переговори.

США через Україну та країни Балтіії, хочуть послабити санкції проти Білорусі
показать весь комментарий
20.05.2026 12:03 Ответить
 
 