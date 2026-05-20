США давят на Украину и страны Балтии с требованием ослабить санкции против Беларуси, - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки оказывают давление на Украину с целью ослабления ограничений на импорт калийных удобрений из Беларуси. Кроме того, Вашингтон просит Киев официально обратиться к европейским партнерам с призывом пойти на аналогичный шаг.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Мотивация Вашингтона: попытка отдалить Минск от Москвы

До введения жестких западных санкций калийные удобрения, используемые для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, были главным источником валютных поступлений для белорусского режима.

В Вашингтоне убеждены, что частичная отмена этих ограничений и возобновление экспорта поможет ослабить экономическую зависимость Минска от Кремля и "отдалить" Александра Лукашенко от Москвы.

По данным издания, США уже отменили ряд собственных ограничений. Это стало частью непубличного соглашения, в рамках которого минский режим освободил несколько сотен политических заключенных.

Однако американских шагов недостаточно. Без аналогичного решения со стороны Европейского Союза Беларусь не может использовать критически важные для нее судоходные пути через терминалы в Балтийском море. Из-за этого Минск и в дальнейшем вынужден полагаться на российские порты и железнодорожную инфраструктуру.

Реакция стран Балтии

Давление со стороны Соединенных Штатов уже ощутили и в ЕС. В частности, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время закрытого заседания правящей партии заявил, что его страна, а также другие государства Балтии, в настоящее время находятся под дипломатическим давлением США из-за вопроса белорусского калия.

В то же время европейские лидеры не спешат идти на уступки:

Позиция Литвы: Президент Гитанас Науседа уже четко заявил, что будет поддерживать продление и даже ужесточение санкций на следующий год.

Причина отказа: В Вильнюсе подчеркивают, что белорусский режим никоим образом не изменил своего поведения, не прекратил репрессии внутри страны и продолжает активно помогать России в войне против Украины.

