УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5239 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
532 3

Британія дозволила імпорт пального з російської нафти

санкції/рф

Велика Британія видала ліцензію, яка дозволяє імпорт дизельного палива та авіаційного керосину, вироблених із російської нафти в третіх країнах, попри санкційні обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нові умови імпорту нафтопродуктів

Згідно з рішенням уряду, ліцензія звільняє від санкцій щодо Росії та дозволяє імпорт нафтопродуктів, виготовлених у третіх країнах із російської нафти.

Вона набирає чинності 20 травня 2026 року, є безстроковою та підлягає регулярному перегляду міністром внутрішніх справ. Він має право в будь-який момент змінити, призупинити або відкликати дію ліцензії.

Читайте також: Підтримуємо Україну, але над нашими будівлями не буде іноземних прапорів, - лідер британської Reform UK Фарадж

Пояснення уряду та умови дії

Міністр внутрішніх справ буде намагатися повідомляти про можливе відкликання ліцензії щонайменше за чотири місяці до прийняття рішення.

Як зазначалося, після санкцій ЄС і Великої Британії Росія перенаправила експорт нафти до Китаю, Індії та Туреччини, які збільшили постачання нафтопродуктів до Європи.

Також у жовтні 2025 року Велика Британія вже забороняла імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новообрана правопопулістська партія Британії зняла прапор України з будівлі ради: він висів там 4 роки

Автор: 

Велика Британія (5954) росія (70060) паливо (920) обмеження (266)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США Трамп агент кремля.... Європа просто бізнес єто другоє 😸.
показати весь коментар
20.05.2026 01:58 Відповісти
А кому треба подякувати за ціни на нафту?🙄
показати весь коментар
20.05.2026 02:52 Відповісти
Життя українців немає ніякої цінності..
Головне,щоб пальне не здорожчало...
показати весь коментар
20.05.2026 04:38 Відповісти
 
 