Британія дозволила імпорт пального з російської нафти

Велика Британія видала ліцензію, яка дозволяє імпорт дизельного палива та авіаційного керосину, вироблених із російської нафти в третіх країнах, попри санкційні обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Нові умови імпорту нафтопродуктів

Згідно з рішенням уряду, ліцензія звільняє від санкцій щодо Росії та дозволяє імпорт нафтопродуктів, виготовлених у третіх країнах із російської нафти.

Вона набирає чинності 20 травня 2026 року, є безстроковою та підлягає регулярному перегляду міністром внутрішніх справ. Він має право в будь-який момент змінити, призупинити або відкликати дію ліцензії.

Пояснення уряду та умови дії

Міністр внутрішніх справ буде намагатися повідомляти про можливе відкликання ліцензії щонайменше за чотири місяці до прийняття рішення.

Як зазначалося, після санкцій ЄС і Великої Британії Росія перенаправила експорт нафти до Китаю, Індії та Туреччини, які збільшили постачання нафтопродуктів до Європи.

Також у жовтні 2025 року Велика Британія вже забороняла імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.

