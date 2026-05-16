Підтримуємо Україну, але над нашими будівлями не буде іноземних прапорів, - лідер британської Reform UK Фарадж
Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж відреагував на рішення нової влади графства Ессекс зняти український прапор, який висів біля будівлі місцевої ради з березня 2022 року.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Прапорів іноземних держав не буде
"Нова адміністрація від партії Reform у раді графства Ессекс уже почала впроваджувати зміни. Український прапор біля будівлі ради замінили на національний прапор Великої Британії. Ми, звісно, підтримуємо народ України, але за правління Reform над нашими громадськими будівлями не майорітимуть жодні іноземні прапори", - заявив британський політик.
Що передувало?
Напередодні повідомлялося про те, що у графстві Ессекс у Великій Британії після перемоги 7 травня на місцевих виборах правопопулістська партія Reform UK доручила прибрати український прапор з фасаду будівлі ради. Він висів там із 2022 року.
а якщо ХуЗеФакІс Вова і його ОПа не припинить зашкварюватись, то прапори України не тільки Ессекс зніме
У правих взагалі програма звичайних популистів - "Britain great again" й т.п., а як вони це робитимуть пояснень 0.000. Кількість не зовсім розумних людей критично велика тому й популісти(брехуни) ототмують владу, й нічого більше.
«Не учите меня жить, лучше помогите материально»(с)