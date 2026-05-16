УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8973 відвідувача онлайн
Новини Вандалізм прапорів України Вибори у Британії
3 804 33

Підтримуємо Україну, але над нашими будівлями не буде іноземних прапорів, - лідер британської Reform UK Фарадж

Фарадж пояснив зняття прапора України в Ессексі

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж відреагував на рішення нової влади графства Ессекс зняти український прапор, який висів біля будівлі місцевої ради з березня 2022 року.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прапорів іноземних держав не буде 

"Нова адміністрація від партії Reform у раді графства Ессекс уже почала впроваджувати зміни. Український прапор біля будівлі ради замінили на національний прапор Великої Британії. Ми, звісно, підтримуємо народ України, але за правління Reform над нашими громадськими будівлями не майорітимуть жодні іноземні прапори", - заявив британський політик.

Читайте також: Чоловіків, які зірвали прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі, затримали

Що передувало?

Напередодні повідомлялося про те, що у графстві Ессекс у Великій Британії після перемоги 7 травня на місцевих виборах правопопулістська партія Reform UK доручила прибрати український прапор з фасаду будівлі ради. Він висів там із 2022 року.

Читайте також: Новообрана правопопулістська партія Британії зняла прапор України з будівлі ради: він висів там 4 роки

Автор: 

Велика Британія (5953) вибори (6776) прапор (521)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
нам би хто Україну почистив від невідомих R4... звісно, для перемоги над росією.

а якщо ХуЗеФакІс Вова і його ОПа не припинить зашкварюватись, то прапори України не тільки Ессекс зніме
показати весь коментар
16.05.2026 19:22 Відповісти
+11
Зате скрізь мечеті. Але то таке.
показати весь коментар
16.05.2026 19:14 Відповісти
+10
Звільнили місце для палестинського прапору )
показати весь коментар
16.05.2026 19:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Початок перемоги над росією напевно має початися з чистки Європи.🤬
показати весь коментар
16.05.2026 19:10 Відповісти
нам би хто Україну почистив від невідомих R4... звісно, для перемоги над росією.

а якщо ХуЗеФакІс Вова і його ОПа не припинить зашкварюватись, то прапори України не тільки Ессекс зніме
показати весь коментар
16.05.2026 19:22 Відповісти
Не можу заперечити.
показати весь коментар
16.05.2026 19:30 Відповісти
З чистки жОПи
показати весь коментар
16.05.2026 19:27 Відповісти
Цікаво...лідер ультраправих - емігрант...
показати весь коментар
16.05.2026 19:11 Відповісти
По-перше, такі люди звуться імігрантами, а не емігрантами. А по-друге, він не імігрант
показати весь коментар
16.05.2026 19:17 Відповісти
Емігрант, це людина яка виїхала зі своєї рідної країни, а іммігрант, то це людина, яка приїжджає до нової країни. Про нього пишуть, що народився в Англії
показати весь коментар
16.05.2026 19:29 Відповісти
А навіщо ви мені це поясняєте? Tierre це пишіть)))))
показати весь коментар
16.05.2026 20:57 Відповісти
Я все написав чітко і правильно
показати весь коментар
16.05.2026 20:58 Відповісти
корінний брит))
показати весь коментар
17.05.2026 01:38 Відповісти
Вукипедии известно, шо как минимум 3 поколения не иммигрант. Упс.
показати весь коментар
16.05.2026 19:45 Відповісти
З родини іммігрантів - те саме майже- нонсенс.
показати весь коментар
16.05.2026 20:45 Відповісти
Ірландці задумались...
показати весь коментар
16.05.2026 19:11 Відповісти
До появи на його місці прапора фріпалєстіни залишилось...
показати весь коментар
16.05.2026 19:13 Відповісти
з таким відношенням кацапський буде!
показати весь коментар
16.05.2026 19:13 Відповісти
Зате скрізь мечеті. Але то таке.
показати весь коментар
16.05.2026 19:14 Відповісти
а хоча б у вікні вивісити на знак підтримки слабо?...
показати весь коментар
16.05.2026 19:15 Відповісти
Звільнили місце для палестинського прапору )
показати весь коментар
16.05.2026 19:25 Відповісти
В Цюриху та ряді інших міст Швейцарії майорять і нікому не заважають(
показати весь коментар
16.05.2026 19:41 Відповісти
Щоб розуміли ситуацію в ЮК, за останні 20+ років лейбористи разом з консерваторами перетворили країну в гето, а основні сервіси та інфрастуктура такі як поліція, медицина, дороги по якості 2-3 бали з 10. зрозуміло так далі не може продовжуватися, тому британці все більше голосують за партії які обіцяють зупинити іміграцію, припинити вкладати гроші в різні соціальні програми які шкодять економіці, перезавантажити роздутий держ апарат. і на останнє, я б краще голосував за правих ніж за марксистів які зараз при владі в ЮК.
показати весь коментар
16.05.2026 19:45 Відповісти
Яке гето, що ти мелеш......
У правих взагалі програма звичайних популистів - "Britain great again" й т.п., а як вони це робитимуть пояснень 0.000. Кількість не зовсім розумних людей критично велика тому й популісти(брехуни) ототмують владу, й нічого більше.
показати весь коментар
16.05.2026 20:49 Відповісти
В Франції дано маніфестанти ходили по вулицях з палестинськими прапорами, але між ними були прапори як палестинські, але без червоного трикутника. Гугл не знає чий то прапор, може тут хто знає ?
показати весь коментар
16.05.2026 19:47 Відповісти
Напевне моляться на ікону ху@ла
показати весь коментар
16.05.2026 20:03 Відповісти
усе правильно роблять. над держ установами мають бути держ прапори, а не те що зараз, цю неділю Український прапор, на наступній ЛГБТ висить, потім палестинський повісять, потім ще куй знає який і це не тільки дратує, але й знецінює вагу нашого прапора.
показати весь коментар
16.05.2026 20:09 Відповісти
Абсолютно брити не мають обовязку вивішувати наш прапор. Краще нехай допомагають матеріально. Можливо, зебанда все не розкраде.
«Не учите меня жить, лучше помогите материально»(с)
показати весь коментар
16.05.2026 21:03 Відповісти
Якби в Європу не завозили дикунів, жодні ультраправі не мали б ніяких шансів.
показати весь коментар
16.05.2026 21:10 Відповісти
Нещодавно у Британії був суд який заборонив вивішувати прапор британський прапор над своїм будинком тому що якийсь сусід вважав це расизмом так що дії Фараджа абсолютно зрозуміло. До речі, британські ультраправі навіть дуже підтримують українців, можете знайти їх YouTube канали і подивитися самі. В основному їхня критика спрямована проти ісламізму та політики мультикультурності у тому плані, що британці повинні поважати і знати традиції тих, хто приїхав жити в Британії, біда в тому, що традиції деяких країн досить екзотичні для цивілізованої людини та несумісні з демократичним суспільством. Леваки комуністи довели країну до того, що не залишилося грошей на озброєння і це при одному відсотку витрат на оборону у той час як при Тетчер було 4% і економіка процвітала.
показати весь коментар
16.05.2026 22:41 Відповісти
Какой партиотик индусский потужний ты диви
показати весь коментар
16.05.2026 23:38 Відповісти
Тримай, проросійський підоре, свої 10 рублів, відпрацював
показати весь коментар
17.05.2026 01:23 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 09:15 Відповісти
 
 