Чоловіків, які зірвали прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі, затримали

У Перемишлі поліція затримала двох місцевих жителів, які 26 жовтня зірвали український прапор із будинку почесного консульства України. Справу передано до прокуратури.
"У зв’язку з цією справою поліцейські встановили й затримали двох чоловіків - жителів Перемишля віком 21 й 23 роки. Матеріали у справі передано до Районної прокуратури в Перемишлі", - повідомила речниця поліції у Перемишлі Кароліна Ковалік.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що із будинку консульства України в польському Перемишлі невідомі зірвали український прапор.
Раніше від посилення антиукраїнських настроїв в Польщі застерігав глава польського уряду Дональд Туск. Він підкреслював, що в цьому процесі відчутною є рука Кремля.
