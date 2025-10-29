УКР
Чоловіків, які зірвали прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі, затримали

Поліція Перемишля спіймала зловмисників, які зірвали прапор з будинку українського консульства

У Перемишлі поліція затримала двох місцевих жителів, які 26 жовтня зірвали український прапор із будинку почесного консульства України.  Справу передано до прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Укрінформ.

"У зв’язку з цією справою поліцейські встановили й затримали двох чоловіків - жителів Перемишля віком 21 й 23 роки. Матеріали у справі передано до Районної прокуратури в Перемишлі", - повідомила речниця поліції у Перемишлі Кароліна Ковалік.

Також читайте: У Польщі та Німеччині зростає напруга через збільшення кількості молодих українців після послаблення виїзду з країни, - Politico

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що із будинку консульства України в польському Перемишлі невідомі зірвали український прапор.

Раніше від посилення антиукраїнських настроїв в Польщі застерігав глава польського уряду Дональд Туск. Він підкреслював, що в цьому процесі відчутною є рука Кремля.

Також читайте: Українців у Польщі закликали не вестися на "кілька тисяч євро" від спецслужб РФ

