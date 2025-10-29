Мужчины, сорвавшие флаг с здания почетного консульства Украины в Перемышле, задержаны

В Перемышле полиция задержала двух местных жителей, которые 26 октября сорвали украинский флаг с здания почетного консульства Украины. Дело передано в прокуратуру.

"В связи с этим делом полицейские установили и задержали двух мужчин - жителей Перемышля в возрасте 21 и 23 лет. Материалы по делу переданы в районную прокуратуру в Перемышле", - сообщила пресс-секретарь полиции в Перемышле Каролина Ковалик.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что из здания консульства Украины в польском Перемышле неизвестные сорвали украинский флаг.

Ранее от усиления антиукраинских настроений в Польше предостерегал глава польского правительства Дональд Туск. Он подчеркивал, что в этом процессе ощутима рука Кремля.

