Новообрана правопопулістська партія Британії зняла прапор України з будівлі ради: він висів там 4 роки

У графстві Ессекс у Великій Британії після перемоги 7 травня на місцевих виборах правопопулістська партія Reform UK доручила прибрати український прапор з фасаду будівлі ради. Він висів там із 2022 року.

Про це пише BBC.

Що відомо?

Замість українського прапора перед будівлею ради повісили другий прапор Великої Британії.

Голова ради Пітер Гарріс назвав це "моментом гордості".

"Заміна прапора України не применшує підтримки та щедрості, яку мешканці Ессексу виявляли народу України з 2022 року, і я знаю, що це продовжуватиметься", - заявив він.

"Цей крок приводить раду графства Ессекс у відповідність до національної політики Reform UK, яка дозволяє підіймати на будівлях під її контролем лише британський прапор, національні прапори, прапори графств або прапори збройних сил", - йдеться в заяві самої ради графства.

У відповідь лідер опозиції від Консервативної партії, що 25 років брала першість в Ессексі, Лі Скотт попередив, що це може заохотити прокремлівську політику на місцевому рівні. На його думку, цей "демонстративний жест" посилає "неправильний сигнал".

"Для Ессекса відвернутися від видимого символу солідарності означає ризикувати імпортом мови та схильності прокремлівської політики в наше графство саме тоді, коли наші союзники по всій Європі продовжують твердо підтримувати Україну", - додав він.

Вибори у Британії

Нагадаємо, 7 травня на місцевих виборах у Великій Британії лідерство отримала правопопулістська партія Reform UK.

Її лідера Найджела Фараджа називали проросійським євроскептиком. Він відомий своїми скандальними висловами про війну в Україні. Зокрема посадовець казав, що російсько-українська війна, звичайно, є виною лідера Кремля Путіна, але розширення ЄС і НАТО, мовляв, дало йому привід для вторгнення в Україну.

