Новообрана правопопулістська партія Британії зняла прапор України з будівлі ради: він висів там 4 роки

Велика Британія та Україна

У графстві Ессекс у Великій Британії після перемоги 7 травня на місцевих виборах правопопулістська партія Reform UK доручила прибрати український прапор з фасаду будівлі ради. Він висів там із 2022 року.

Що відомо?

Замість українського прапора перед будівлею ради повісили другий прапор Великої Британії.

Голова ради Пітер Гарріс назвав це "моментом гордості".

"Заміна прапора України не применшує підтримки та щедрості, яку мешканці Ессексу виявляли народу України з 2022 року, і я знаю, що це продовжуватиметься", - заявив він.

"Цей крок приводить раду графства Ессекс у відповідність до національної політики Reform UK, яка дозволяє підіймати на будівлях під її контролем лише британський прапор, національні прапори, прапори графств або прапори збройних сил", - йдеться в заяві самої ради графства.

У відповідь лідер опозиції від Консервативної партії, що 25 років брала першість в Ессексі, Лі Скотт попередив, що це може заохотити прокремлівську політику на місцевому рівні. На його думку, цей "демонстративний жест" посилає "неправильний сигнал".

"Для Ессекса відвернутися від видимого символу солідарності означає ризикувати імпортом мови та схильності прокремлівської політики в наше графство саме тоді, коли наші союзники по всій Європі продовжують твердо підтримувати Україну", - додав він.

Вибори у Британії

  • Нагадаємо, 7 травня на місцевих виборах у Великій Британії лідерство отримала правопопулістська партія Reform UK.

Її лідера Найджела Фараджа називали проросійським євроскептиком. Він відомий своїми скандальними висловами про війну в Україні. Зокрема посадовець казав, що російсько-українська війна, звичайно, є виною лідера Кремля Путіна, але розширення ЄС і НАТО, мовляв, дало йому привід для вторгнення в Україну.

Топ коментарі
+22
Наджел Фараджа)) корінний британець!?!?)))
16.05.2026 00:28 Відповісти
+13
Дограються, що прийдеться вивішувать російський.
16.05.2026 00:32 Відповісти
+12
Свої гниди гірші, ніж чужі воші.
16.05.2026 01:35 Відповісти
Так i треба!!
Чогоб то там прапори України були?
Як би не війна, то висіли би Британські.
16.05.2026 00:16 Відповісти
Свої гниди гірші, ніж чужі воші.
16.05.2026 01:35 Відповісти
А чого у тебе шведський прапор висить? Ти ж "українець"? Значить - повинен жить в Україні, і писать під українським прапором...
Ну - це, якщо виходить з ТВОЄЇ "логіки"...
16.05.2026 03:40 Відповісти
він дупомийка, зараз обрав шведську дупу
16.05.2026 11:10 Відповісти
Вот и сказке конец ...
16.05.2026 00:27 Відповісти
Радієте ?
16.05.2026 00:45 Відповісти
Не дочекаєтесь кацапе#доли.
16.05.2026 09:32 Відповісти
Британия будет индусской и мусульманской страной. Там полный провал по миграции, экономике. Все оттуда бегут в другие страны
16.05.2026 02:58 Відповісти
Arthur #603478 🤣 , ти забув ще написати що майбутнє за "вялікай срасієй" 🤣
16.05.2026 09:31 Відповісти
З Івано-Франківська
16.05.2026 06:52 Відповісти
Кожна свіжа мітла , по своєму мете
Треба завести реєстр ворожих, або не дружніх персоналій, партій, та країн, що допомагають, або не беруть безпосередньої участі в агресії, але підтримують чи роблять вигляд що не помічають, або ж виправдовують її. Вони є співучасниками і мають нести свою частку відповідальності, як мінімум фінансову.
Радости и гордости полные штаны
Пока их флот из двух банок 70 летней давности гоняет русня по морю наплевав на их санкции, пока нет армии от слова вообще онм празднуют снятие флага нации которая защищает их жопы пятый год. Потужные союзнички
16.05.2026 02:56 Відповісти
Ось цікаво чому всі праві за рососію та Трампа? Це який вид самогвалтування? При чому само британські праві то окрема пісня вони за Ізраїль але проти України тобто вони потім Ірану але за расію як так як там цей кисель в голові взагалі вариться ?
Точно так само, як розбирать той "кисіль", який ти виклав у своєму дописі... Читав, читав - так і не розібрався - ти про що пишеш?...
ВБ праві підтримують Трампа та повністю повторюють його наратив щодо України, про хорошою росію та гарного хлопця *****, тобто в питанні війні між рф та Укр. вони на боці рф та бажають припинення допомоги Україні бо треба всі сили направити на внутрішні проблеми але при цьому вони одностайно підтримують Ізраїль у війні з Іраном і вимагають більшої підтримки відкинувши внутрішні проблеми абсолютно копіюючи Трампа в якого для поганої України грошей нема але для хорошого Ізраїлю не шкода, при цьому всі сторони мовчать про те що рфія є безпосереднім союзником Ірану, ба більше вже є стороною конфлікту проти Ізраїлю тобто це має бути ворог то ж як в анекдоті ви батенька або хрестика зніміть або труси
"Здрастуйтемоїбатькисвиніяківи привезлиздохлизалишивсяодинкабанвашсиніван."
Не надоїдай своїм "потоком свідомості"...
Повільно Кремль, де тихою сапою - приховано, таємно, непомітно, спідтишка, з метою досягнення мети без зайвого галасу, де нагло як шантажист - терорист, бере реванш.

Європа за свій спокій "вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!." (с)

Невже людство знову матиме повторення Мюнхена38?
Мюнхен вже давно відбувся, ви думаєте орки вторглись без попередніх консультацій з європейцями, там на початку було інтерв'ю посла в німеччині, який розповідав як йому німці говорили що в них є час до ранку щоб здатись.

Захід хотів щоб орки тут загрузли, як колись совок в афгані, яку зброю вони передавали на початку - для партизанської боротьби, по перше їм б тоді не загрожували, по друге можна продавати озброєння і комплектуючі обом сторонам та купляти в раші ресурси дешевше ринку. І потік дешевої робочої сили від нас, добре для розвитку їх економіки.
Навіть на початку совкові міги полякам заборонили передавати, тому що ескалація.
Конспірологічна, диванна маячня
Що саме маячня є інтерв'ю нашого посла про розмову з міністром МЗС німеччини 23 лютого, є заяви американської адміністрації, що міги не можна передавати тому що це буде ескалація.

Що саме маячня?
Відсоток ідіотів у світі став критично великий, тому до влади пролазять (майже завжди на брехні) трампи, зе, фараджи й т.п.
Британію чекають не прості часи якщо такі як фарадж переможуть на виборах. Нажаль людство так влаштовано.......
Згода! Така вже "традиція" те, що називається Європою

"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы.

ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэла… так же заглянувший в бездну человеческого.... европейского естества.


"Мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины..."- Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии на конференции в Мюнхене.

Перед второй Мировой войной та же Европа настолько же жаждала помочь Гитлеру за счет своих более соседей...

Тот КУРЦИО МАЛАПАРТЕ, современник Оруэла, такой же… пессимист…как и этот великий человек Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии,- выразившая почти ту же мысль, но очень и очень ... дипломатично:

"Что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...

Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным. В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом".

Еще раз: "мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...".

Перед второй Мировой войной та же Европа настолько жаждала помочь Гитлеру за счет своих более соседей...

В том же Мюнхене сдали Чехословакию.
новость НЕ ПРО ЧТО, но так хочется попиии....ть.....
