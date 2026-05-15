Новообрана правопопулістська партія Британії зняла прапор України з будівлі ради: він висів там 4 роки
У графстві Ессекс у Великій Британії після перемоги 7 травня на місцевих виборах правопопулістська партія Reform UK доручила прибрати український прапор з фасаду будівлі ради. Він висів там із 2022 року.
Про це пише BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Замість українського прапора перед будівлею ради повісили другий прапор Великої Британії.
Голова ради Пітер Гарріс назвав це "моментом гордості".
"Заміна прапора України не применшує підтримки та щедрості, яку мешканці Ессексу виявляли народу України з 2022 року, і я знаю, що це продовжуватиметься", - заявив він.
"Цей крок приводить раду графства Ессекс у відповідність до національної політики Reform UK, яка дозволяє підіймати на будівлях під її контролем лише британський прапор, національні прапори, прапори графств або прапори збройних сил", - йдеться в заяві самої ради графства.
У відповідь лідер опозиції від Консервативної партії, що 25 років брала першість в Ессексі, Лі Скотт попередив, що це може заохотити прокремлівську політику на місцевому рівні. На його думку, цей "демонстративний жест" посилає "неправильний сигнал".
"Для Ессекса відвернутися від видимого символу солідарності означає ризикувати імпортом мови та схильності прокремлівської політики в наше графство саме тоді, коли наші союзники по всій Європі продовжують твердо підтримувати Україну", - додав він.
Вибори у Британії
- Нагадаємо, 7 травня на місцевих виборах у Великій Британії лідерство отримала правопопулістська партія Reform UK.
Її лідера Найджела Фараджа називали проросійським євроскептиком. Він відомий своїми скандальними висловами про війну в Україні. Зокрема посадовець казав, що російсько-українська війна, звичайно, є виною лідера Кремля Путіна, але розширення ЄС і НАТО, мовляв, дало йому привід для вторгнення в Україну.
Чогоб то там прапори України були?
Як би не війна, то висіли би Британські.
Ну - це, якщо виходить з ТВОЄЇ "логіки"...
Пока их флот из двух банок 70 летней давности гоняет русня по морю наплевав на их санкции, пока нет армии от слова вообще онм празднуют снятие флага нации которая защищает их жопы пятый год. Потужные союзнички
Не надоїдай своїм "потоком свідомості"...
Європа за свій спокій "вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!." (с)
Невже людство знову матиме повторення Мюнхена38?
Захід хотів щоб орки тут загрузли, як колись совок в афгані, яку зброю вони передавали на початку - для партизанської боротьби, по перше їм б тоді не загрожували, по друге можна продавати озброєння і комплектуючі обом сторонам та купляти в раші ресурси дешевше ринку. І потік дешевої робочої сили від нас, добре для розвитку їх економіки.
Навіть на початку совкові міги полякам заборонили передавати, тому що ескалація.
Що саме маячня?
Британію чекають не прості часи якщо такі як фарадж переможуть на виборах. Нажаль людство так влаштовано.......
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. Человеческая шкура стала флагом Европы.
ФлагИ раскрашены по-разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры" - КУРЦИО МАЛАПАРТЕ , современник Оруэла… так же заглянувший в бездну человеческого.... европейского естества.
"Мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины..."- Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии на конференции в Мюнхене.
Перед второй Мировой войной та же Европа настолько же жаждала помочь Гитлеру за счет своих более соседей...
Тот КУРЦИО МАЛАПАРТЕ, современник Оруэла, такой же… пессимист…как и этот великий человек Керсти Кальюлайд,- президент Эстонии,- выразившая почти ту же мысль, но очень и очень ... дипломатично:
"Что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины...
Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным. В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом".
В том же Мюнхене сдали Чехословакию.