Британського прем’єра Стармера закликали піти у відставку, але він не погоджується, - ЗМІ
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не збирається йти у відставку та продовжить очолювати уряд попри політичний тиск усередині Лейбористської партії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у матеріалі The Guardian та заяві офісу прем’єра.
За словами Стармера, він поінформував кабінет міністрів, що жодної офіційної процедури щодо зміни лідера партії не ініційовано.
Позиція Стармера після політичного тиску
Прем’єр заявив, що бере на себе відповідальність за результати виборів і виконання обіцянок уряду. Він наголосив, що останні події в політичному середовищі створили нестабільність, яка має вплив і на економіку країни.
"Країна чекає, що ми продовжимо керувати. Саме це я і роблю", - заявив Стармер.
Тиск у Лейбористській партії посилюється
Водночас, за даними The Guardian, близько 40 депутатів від Лейбористської партії публічно або в кулуарах закликали прем’єра піти у відставку. Причиною стали невдалі результати місцевих виборів.
Партія втратила частину підтримки, поступившись позиціями Reform UK та "Зеленим", що викликало внутрішню критику керівництва.
Попри це, Стармер заявив, що не планує залишати посаду і продовжить роботу на чолі уряду.
- Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що симпатизує Кіру Стармеру, однак вважає його політичні рішення помилковими. Зокрема, британський прем’єр, на його думку, припустився серйозних прорахунків у питаннях міграції та енергетики.
