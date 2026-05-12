Британського прем’єра Стармера закликали піти у відставку, але він не погоджується, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не збирається йти у відставку та продовжить очолювати уряд попри політичний тиск усередині Лейбористської партії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у матеріалі The Guardian та заяві офісу прем’єра.

За словами Стармера, він поінформував кабінет міністрів, що жодної офіційної процедури щодо зміни лідера партії не ініційовано.

Позиція Стармера після політичного тиску

Прем’єр заявив, що бере на себе відповідальність за результати виборів і виконання обіцянок уряду. Він наголосив, що останні події в політичному середовищі створили нестабільність, яка має вплив і на економіку країни.

"Країна чекає, що ми продовжимо керувати. Саме це я і роблю", - заявив Стармер. 

Тиск у Лейбористській партії посилюється

Водночас, за даними The Guardian, близько 40 депутатів від Лейбористської партії публічно або в кулуарах закликали прем’єра піти у відставку. Причиною стали невдалі результати місцевих виборів.

Партія втратила частину підтримки, поступившись позиціями Reform UK та "Зеленим", що викликало внутрішню критику керівництва.

Попри це, Стармер заявив, що не планує залишати посаду і продовжить роботу на чолі уряду.

  • Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що симпатизує Кіру Стармеру, однак вважає його політичні рішення помилковими. Зокрема, британський прем’єр, на його думку, припустився серйозних прорахунків у питаннях міграції та енергетики.

Топ коментарі
Ти диви, Джонсон їм був не такий, Стармер теж не такий. Он орбан вивільнився, може вам підійде?
12.05.2026 22:21 Відповісти
поверніть лохматого, той точно не придурок...
12.05.2026 22:25 Відповісти
Прочитал что главный - Анди Берхем. Он будет премьером, если сможет найти голоса.
12.05.2026 22:29 Відповісти
справжній комі. його щоб здвинути революція потрібна.
12.05.2026 22:17 Відповісти
В Британии депутатов выбирают не по спискам, а по округам. Оттого у них нет вождей.
12.05.2026 22:28 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D1%96_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC
12.05.2026 22:47 Відповісти
а як не зможе то нехай плакає і іде штурмовати Банкову,
чи там Білий Дім, чи там Уолл Стріт.
стежка прокладена...
12.05.2026 23:21 Відповісти
В 20 веке всего два премьера в Британии продержались весь избирательный цикл. Остальные были свергнуты во время разных внутрипартийных разборок.
12.05.2026 22:32 Відповісти
Жмут?
12.05.2026 22:23 Відповісти
Лохматий не дурак, але саме він продавив брексіт та приятелює з Донні Дохлою Білкою. Не дуже гарний кейс...
13.05.2026 08:43 Відповісти
Даешь индуса премьер-министром😎
Мейк британ грейт егейн(но это не точно)
Маслимы и афроамериканцы, Мухамеды и индусы. Це перемога я считаю. Брекзит при содействии пуйла пошел определено на пользу🤡
12.05.2026 22:37 Відповісти
еген
12.05.2026 22:38 Відповісти
перше правило англійської мови - там де можно там твердо,
є винятки звичайно, але це дуже специфічно і в основному в словах прийшедших з іншіх мов...
12.05.2026 22:43 Відповісти
"грендпа навчі мене української"
ой, боюся не всигну...
ти і так багато слів знаєш, кицік - дякую, хліб, паляниця, кацапи падли, Україна понад усе,
смерть ворогам, Героям Слава!
дуже непогано для почятку, враховуючі обставини...
12.05.2026 22:59 Відповісти
Ви не дюже знаєте про Британську політику. За останнім разом лідерство тримає ультра правий центрист Фарадж та його партія, у минулому не був шанувальником України. Проблеми імміграції та податкив британців дістали настільки, що вони їм здаються набагато більшими, ніж війна в Україні. До речі дружбан Трампу. Він йде як политичне торнадо перемагаючи у всіх містах і змітає всіх соціалістів та комуністів під різними іменами на своєму шляху. 99% даю від себе особисто, що він стане наступним прем'єром.
12.05.2026 23:04 Відповісти
Не потяне він першість але другим буде. Ну реально загналась влада британії з мусульманами і індусами це і дає голоси таким кандидатам.
12.05.2026 23:55 Відповісти
 
 