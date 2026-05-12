Британского премьера Стармера призвали уйти в отставку, но он не соглашается, - СМИ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку и продолжит возглавлять правительство, несмотря на политическое давление внутри Лейбористской партии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian и заявлении офиса премьера.
По словам Стармера, он проинформировал Кабинет министров, что никакой официальной процедуры по смене лидера партии инициировано не было.
Позиция Стармера после политического давления
Премьер заявил, что берет на себя ответственность за результаты выборов и выполнение обещаний правительства. Он подчеркнул, что последние события в политической среде создали нестабильность, которая влияет и на экономику страны.
"Страна ждет, что мы продолжим управлять. Именно это я и делаю", — заявил Стармер.
Давление в Лейбористской партии усиливается
В то же время, по данным The Guardian, около 40 депутатов от Лейбористской партии публично или в кулуарах призвали премьера уйти в отставку. Причиной стали неудачные результаты местных выборов.
Партия потеряла часть поддержки, уступив позиции Reform UK и "Зеленым", что вызвало внутреннюю критику руководства.
Несмотря на это, Стармер заявил, что не планирует покидать пост и продолжит работу во главе правительства.
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что симпатизирует Киру Стармеру, однако считает его политические решения ошибочными. В частности, британский премьер, по его мнению, допустил серьезные просчеты в вопросах миграции и энергетики.
