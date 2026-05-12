Британского премьера Стармера призвали уйти в отставку, но он не соглашается, - СМИ

Стармер не хочет уходить

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку и продолжит возглавлять правительство, несмотря на политическое давление внутри Лейбористской партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Guardian и заявлении офиса премьера.

По словам Стармера, он проинформировал Кабинет министров, что никакой официальной процедуры по смене лидера партии инициировано не было.

Позиция Стармера после политического давления

Премьер заявил, что берет на себя ответственность за результаты выборов и выполнение обещаний правительства. Он подчеркнул, что последние события в политической среде создали нестабильность, которая влияет и на экономику страны.

"Страна ждет, что мы продолжим управлять. Именно это я и делаю", — заявил Стармер. 

Давление в Лейбористской партии усиливается

В то же время, по данным The Guardian, около 40 депутатов от Лейбористской партии публично или в кулуарах призвали премьера уйти в отставку. Причиной стали неудачные результаты местных выборов.

Партия потеряла часть поддержки, уступив позиции Reform UK и "Зеленым", что вызвало внутреннюю критику руководства.

Несмотря на это, Стармер заявил, что не планирует покидать пост и продолжит работу во главе правительства.

  • Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что симпатизирует Киру Стармеру, однако считает его политические решения ошибочными. В частности, британский премьер, по его мнению, допустил серьезные просчеты в вопросах миграции и энергетики.

Топ комментарии
+5
Ти диви, Джонсон їм був не такий, Стармер теж не такий. Он орбан вивільнився, може вам підійде?
12.05.2026 22:21 Ответить
+3
поверніть лохматого, той точно не придурок...
12.05.2026 22:25 Ответить
+2
Прочитал что главный - Анди Берхем. Он будет премьером, если сможет найти голоса.
12.05.2026 22:29 Ответить
справжній комі. його щоб здвинути революція потрібна.
12.05.2026 22:17 Ответить
В Британии депутатов выбирают не по спискам, а по округам. Оттого у них нет вождей.
12.05.2026 22:28 Ответить
12.05.2026 22:47 Ответить
а як не зможе то нехай плакає і іде штурмовати Банкову,
чи там Білий Дім, чи там Уолл Стріт.
стежка прокладена...
12.05.2026 23:21 Ответить
В 20 веке всего два премьера в Британии продержались весь избирательный цикл. Остальные были свергнуты во время разных внутрипартийных разборок.
12.05.2026 22:32 Ответить
Жмут?
12.05.2026 22:23 Ответить
Даешь индуса премьер-министром😎
Мейк британ грейт егейн(но это не точно)
Маслимы и афроамериканцы, Мухамеды и индусы. Це перемога я считаю. Брекзит при содействии пуйла пошел определено на пользу🤡
12.05.2026 22:37 Ответить
еген
12.05.2026 22:38 Ответить
перше правило англійської мови - там де можно там твердо,
є винятки звичайно, але це дуже специфічно і в основному в словах прийшедших з іншіх мов...
12.05.2026 22:43 Ответить
"грендпа навчі мене української"
ой, боюся не всигну...
ти і так багато слів знаєш, кицік - дякую, хліб, паляниця, кацапи падли, Україна понад усе,
смерть ворогам, Героям Слава!
дуже непогано для почятку, враховуючі обставини...
12.05.2026 22:59 Ответить
Ви не дюже знаєте про Британську політику. За останнім разом лідерство тримає ультра правий центрист Фарадж та його партія, у минулому не був шанувальником України. Проблеми імміграції та податкив британців дістали настільки, що вони їм здаються набагато більшими, ніж війна в Україні. До речі дружбан Трампу. Він йде як политичне торнадо перемагаючи у всіх містах і змітає всіх соціалістів та комуністів під різними іменами на своєму шляху. 99% даю від себе особисто, що він стане наступним прем'єром.
12.05.2026 23:04 Ответить
Не потяне він першість але другим буде. Ну реально загналась влада британії з мусульманами і індусами це і дає голоси таким кандидатам.
12.05.2026 23:55 Ответить
 
 