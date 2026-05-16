В графстве Эссекс в Великобритании после победы 7 мая на местных выборах правопопулистская партия Reform UK распорядилась убрать украинский флаг с фасада здания совета. Он висел там с 2022 года.

Об этом пишет BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Вместо украинского флага перед зданием совета повесили второй флаг Великобритании.

Председатель совета Питер Харрис назвал это "моментом гордости".

"Замена флага Украины не умаляет поддержки и щедрости, которую жители Эссекса проявляли по отношению к народу Украины с 2022 года, и я знаю, что это будет продолжаться", - заявил он.

"Этот шаг приводит совет графства Эссекс в соответствие с национальной политикой Reform UK, которая позволяет поднимать на зданиях под его контролем только британский флаг, национальные флаги, флаги графств или флаги вооруженных сил", - говорится в заявлении самого совета графства.

В ответ лидер оппозиции от Консервативной партии, которая 25 лет занимала первое место в Эссексе, Ли Скотт предупредил, что это может поощрить прокремлевскую политику на местном уровне. По его мнению, этот "демонстративный жест" посылает "неправильный сигнал".

"Для Эссекса отвернуться от видимого символа солидарности означает рисковать импортом языка и склонности прокремлевской политики в наше графство именно тогда, когда наши союзники по всей Европе продолжают твердо поддерживать Украину", - добавил он.

Выборы в Великобритании

Напомним, 7 мая на местных выборах в Великобритании лидерство получила правопопулистская партия Reform UK.

Ее лидера Найджела Фараджа называли пророссийским евроскептиком. Он известен своими скандальными высказываниями о войне в Украине. В частности, чиновник говорил, что российско-украинская война, конечно, является виной лидера Кремля Путина, но расширение ЕС и НАТО, мол, дало ему повод для вторжения в Украину.

