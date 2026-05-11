Великобритания ввела санкции против России за похищение украинских детей

Великобритания ввела санкции в отношении 85 лиц и организаций, причастных к депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей. Также санкции коснулись лиц, причастных к недавним попыткам вмешательства в предстоящие выборы в Армении.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.

В списке 29 человек, связанных с систематической кампанией России по депортации и принудительной милитаризации украинских детей, а также еще 56 человек, ответственных за информационную войну Кремля.

Также Великобритания выделила дополнительное финансирование в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов на розыск и проверку незаконно депортированных украинских детей.

600 тыс. фунтов стерлингов - Центру верификации, который разыскивает этих детей и предоставил весомые доказательства Комиссии ООН по расследованию в подтверждение своих выводов о том, что действия России являются преступлениями против человечности.

И 600 тыс. фунтов стерлингов на программу розыска, которую возглавляет Украина, которая разыскивает и находит тысячи украинских детей, незаконно депортированных Россией.

Там назвали этот пакет санкций одним из самых жестких, принятых страной для борьбы "с враждебной деятельностью России".

"Новые меры направлены против 49 человек, работающих в Агентстве социального дизайна (SDA), включая писателей, переводчиков и видеомейкеров, ответственных за ложную кремлевскую пропаганду. SDA получила задание и финансировалась Кремлем для проведения серии операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление поддержки Украины", - отметили в правительстве Великобритании.

Там заявили, что организация ANO Dialog, которая уже находится под санкциями, выполняет задачи администрации президента России и сотрудничает с российскими разведслужбами для проведения кампаний по злонамеренному влиянию от имени правительства России.

ANO Dialog также координировала с российской разведкой планы вмешательства, направленные на внутреннюю политику Армении.

Санкции введены против центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Центр воина", где украинские дети проходят военную подготовку.

Также под санкции попала Юлия Сергеевна Величко, "министр" молодежной политики "ЛНР", за свою роль во внедрении государственных инициатив по депортации и индоктринации украинских детей, включая выдачу российских паспортов детям из ТОТ и организацию программ, знакомящих их с российской идеологией.

