Великобритания потратила около €19 млн на Starlink, в том числе для Украины, - The Telegraph
Великобритания ежегодно финансирует спутниковый интернет Starlink в рамках поддержки Украины. Общие расходы составляют около 19 млн евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные британского Министерства обороны.
В частности отмечается, что с 2022 года британское ведомство направило 22,6 млн долларов на закупку терминалов и услуг Starlink, принадлежащего компании SpaceX Илона Маска.
Часть этих средств пошла на приобретение терминалов Starlink для Украины, которые используются для обеспечения бесперебойного высокоскоростного доступа к интернету на линии фронта.
Остальные расходы связаны с обеспечением связи для британских солдат и моряков, находящихся вдали от дома в отдаленных районах.
С момента вторжения России в 2022 году Украине было поставлено более 50 тысяч терминалов Starlink от западных союзников.
Часть из них поступила в виде прямых пожертвований от SpaceX, в рамках военной помощи США или от других союзников, прежде всего от Польши. Они используются для управления дронами и поддержания связи на линии фронта.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Starlink Россией прекращено.
- 2 февраля Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских лиц.
- Впоследствии в СБУ заявили, что враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink.
Країна передала понад 29 000 терміналів (з яких близько 24 500 закупив уряд, а решту - інші польські структури), що становить понад половину від усіх пристроїв, які працюють в Україні.