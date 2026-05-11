Великобритания потратила около €19 млн на Starlink, в том числе для Украины, - The Telegraph

Великобритания ежегодно финансирует спутниковый интернет Starlink в рамках поддержки Украины. Общие расходы составляют около 19 млн евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные британского Министерства обороны.

В частности отмечается, что с 2022 года британское ведомство направило 22,6 млн долларов на закупку терминалов и услуг Starlink, принадлежащего компании SpaceX Илона Маска.

Часть этих средств пошла на приобретение терминалов Starlink для Украины, которые используются для обеспечения бесперебойного высокоскоростного доступа к интернету на линии фронта.

Остальные расходы связаны с обеспечением связи для британских солдат и моряков, находящихся вдали от дома в отдаленных районах.

С момента вторжения России в 2022 году Украине было поставлено более 50 тысяч терминалов Starlink от западных союзников.

Часть из них поступила в виде прямых пожертвований от SpaceX, в рамках военной помощи США или от других союзников, прежде всего от Польши. Они используются для управления дронами и поддержания связи на линии фронта.

