Велика Британія витратила близько €19 млн на Starlink, зокрема для України, - The Telegraph
Велика Британія щороку фінансує супутниковий інтернет Starlink у межах підтримки України. Загальні витрати становлять близько 19 млн євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дані британського Міністерства оборони.
Зокрема зазначається, що з 2022 року британське відомство спрямувало 22,6 млн доларів на закупівлю терміналів та послуг Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска.
Частина цих коштів пішла на придбання терміналів Starlink для України, які використовуються для забезпечення безперебійного високошвидкісного доступу до інтернету на лінії фронту.
Інші витрати пов'язані із забезпеченням зв'язку для британських солдатів і моряків, які перебувають далеко від дому у віддалених районах.
З моменту вторгнення Росії у 2022 році Україні було поставлено понад 50 тисяч терміналів Starlink від західних союзників.
Частина з них надійшла у вигляді прямих пожертв від SpaceX, у рамках військової допомоги США або від інших союзників, насамперед від Польщі. Вони використовуються для керування дронами та підтримання зв’язку на лінії фронту.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
- 2 лютого Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
- Згодом в СБУ заявили, що ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink.
Країна передала понад 29 000 терміналів (з яких близько 24 500 закупив уряд, а решту - інші польські структури), що становить понад половину від усіх пристроїв, які працюють в Україні.