Велика Британія витратила близько €19 млн на Starlink, зокрема для України, - The Telegraph

Велика Британія щороку фінансує супутниковий інтернет Starlink у межах підтримки України. Загальні витрати становлять близько 19 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  The Telegraph із посиланням на  дані британського Міністерства оборони.

Зокрема зазначається, що з 2022 року британське відомство спрямувало 22,6 млн доларів на закупівлю терміналів та послуг Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска.

Частина цих коштів пішла на придбання терміналів Starlink для України, які використовуються для забезпечення безперебійного високошвидкісного доступу до інтернету на лінії фронту.

Інші витрати пов'язані із забезпеченням зв'язку для британських солдатів і моряків, які перебувають далеко від дому у віддалених районах.

З моменту вторгнення Росії у 2022 році Україні було поставлено понад 50 тисяч терміналів Starlink від західних союзників.

Частина з них надійшла у вигляді прямих пожертв від SpaceX, у рамках військової допомоги США або від інших союзників, насамперед від Польщі. Вони використовуються для керування дронами та підтримання зв’язку на лінії фронту.

Загальні витрати Польщі на придбання та обслуговування терміналів Starlink для України у період з 2022 по 2024 рік склали близько 77 млн євро.
Країна передала понад 29 000 терміналів (з яких близько 24 500 закупив уряд, а решту - інші польські структури), що становить понад половину від усіх пристроїв, які працюють в Україні.
11.05.2026 08:07 Відповісти
 
 