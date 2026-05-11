Кремль использует криминал для диверсий и убийств в Европе, - Spiegel

Федеральное министерство внутренних дел Германии выразило глубокую обеспокоенность в связи с данными о том, что российские власти напрямую управляют организованными преступными группировками для проведения диверсий и заказных убийств на территории Европы.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на отчет МВД.

По данным германского правительства, Кремль контролирует так называемые "российско-евразийские преступные организации" (REOK). Схема взаимодействия проста: спецслужбы России используют криминалитет для выполнения грязных задач, а взамен власти игнорируют их незаконную деятельность и не преследуют их в правовом поле.

Органы безопасности Германии отмечают следующее:

  • В стране фиксируют "множество подозрительных случаев", которые имеют признаки заказа со стороны российских властей.

  • С 2024 года Россия активно использует так называемых "одноразовых агентов". Это люди, которых вербуют через интернет для разовых акций. В случае их задержания заказчик остается в тени, не рискуя раскрытием штатной агентуры.

Эксперт по вопросам внутренних дел Бундестага Марсель Эммерих назвал такой симбиоз власти и криминала серьезной угрозой для безопасности Германии. По его словам, цель таких действий - дестабилизация демократии и подрыв доверия граждан к государственным институтам.

В связи с этим в Бундестаге призывают расширить полномочия Федерального ведомства по охране конституции Германии, чтобы спецслужба могла эффективнее бороться с организованной преступностью, которой руководит Москва.

Ніколи такого не було і от знову...
11.05.2026 13:07 Ответить
Саджати швидко і надовго, з конфіскацією, або миттю депортувати нахєр - не пробували?
11.05.2026 13:16 Ответить
Депортувати? Це як.... покарати щуку - втопити у річці?
11.05.2026 13:45 Ответить
Ці "щуки" зі своїх "річок" не для того в "ставок з карасями" на тузіках через Середземне море веслали.
11.05.2026 13:48 Ответить
Занепокоєні завжди прогрватимуть якщо не почнуть діяти швидко й жорстко.
11.05.2026 13:46 Ответить
Це перший ключовий обов'язок російських посольств в Європі,дипломатична допомога кріміналу для диверсій та вбивств
11.05.2026 14:27 Ответить
 
 