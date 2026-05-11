Кремль использует криминал для диверсий и убийств в Европе, - Spiegel

Федеральное министерство внутренних дел Германии выразило глубокую обеспокоенность в связи с данными о том, что российские власти напрямую управляют организованными преступными группировками для проведения диверсий и заказных убийств на территории Европы.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на отчет МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По данным германского правительства, Кремль контролирует так называемые "российско-евразийские преступные организации" (REOK). Схема взаимодействия проста: спецслужбы России используют криминалитет для выполнения грязных задач, а взамен власти игнорируют их незаконную деятельность и не преследуют их в правовом поле.

Органы безопасности Германии отмечают следующее:

В стране фиксируют "множество подозрительных случаев", которые имеют признаки заказа со стороны российских властей.

С 2024 года Россия активно использует так называемых "одноразовых агентов". Это люди, которых вербуют через интернет для разовых акций. В случае их задержания заказчик остается в тени, не рискуя раскрытием штатной агентуры.

Эксперт по вопросам внутренних дел Бундестага Марсель Эммерих назвал такой симбиоз власти и криминала серьезной угрозой для безопасности Германии. По его словам, цель таких действий - дестабилизация демократии и подрыв доверия граждан к государственным институтам.

В связи с этим в Бундестаге призывают расширить полномочия Федерального ведомства по охране конституции Германии, чтобы спецслужба могла эффективнее бороться с организованной преступностью, которой руководит Москва.

Читайте также: Писториус в Киеве: Германия планирует расширить сотрудничество с Украиной в производстве новейших дронов