Кремль використовує кримінал для диверсій та вбивств у Європі, - Spiegel

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини висловило глибоку занепокоєність через дані про те, що влада Росії безпосередньо керує організованими злочинними угрупованнями для проведення диверсій та замовних вбивств на території Європи.

Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на звіт МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За даними німецького уряду, Кремль контролює так звані "російсько-євразійські злочинні організації" (REOK). Схема взаємодії проста: спецслужби Росії використовують криміналітет для виконання брудних завдань, а натомість влада ігнорує їхню незаконну діяльність і не переслідує їх у правовому полі.

Органи безпеки Німеччини зазначають:

У країні фіксують "безліч підозрілих випадків", які мають ознаки замовлення з боку російської влади.

З 2024 року Росія активно використовує так званих "одноразових агентів". Це люди, яких вербують через інтернет для разових акцій. У разі їхнього затримання замовник залишається в тіні, не ризикуючи розкриттям штатної агентури.

Експерт із питань внутрішніх справ Бундестагу Марсель Еммеріх назвав таку симбіоз влади та криміналу серйозною загрозою для безпеки Німеччини. За його словами, мета таких дій - дестабілізація демократії та підрив довіри громадян до державних інституцій.

У зв’язку з цим у Бундестазі закликають розширити повноваження Федерального відомства з охорони конституції Німеччини, щоб спецслужба могла ефективніше боротися з організованою злочинністю, якою керує Москва.

Також читайте: Пісторіус у Києві: Німеччина планує розширити співпрацю з Україною у виробництві новітніх дронів