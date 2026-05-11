Пісторіус у Києві: Німеччина планує розширити співпрацю з Україною у виробництві новітніх дронів
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва заявив про нові спільні проєкти з Україною, зосереджені на виробництві новітніх дронів, розвитку далекобійної зброї та створенні спільних оборонних підприємств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише n-tv.
Пісторіус наголосив, що німецький уряд прагне створювати нові спільні підприємства (Joint Ventures) з українським оборонно-промисловим комплексом, аби поєднати німецькі технології з унікальним бойовим досвідом українців.
"Роблячи це, ми користуємося досвідом українців на полі бою. Ми також плануємо використовувати платформу "Brave1" для підтримки розробників, які можуть продемонструвати перспективні інновації", – сказав міністр оборони Німеччини.
Що передувало?
Зранку 11 травня з неоголошеним візитом прибув до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Днями він заявив, що європейським країнам доведеться нарощувати власний оборонний потенціал у відповідь на зменшення військової присутності США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.