Пісторіус у Києві: Німеччина планує розширити співпрацю з Україною у виробництві новітніх дронів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва заявив про нові спільні проєкти з Україною, зосереджені на виробництві новітніх дронів, розвитку далекобійної зброї та створенні спільних оборонних підприємств.

Пісторіус наголосив, що німецький уряд прагне створювати нові спільні підприємства (Joint Ventures) з українським оборонно-промисловим комплексом, аби поєднати німецькі технології з унікальним бойовим досвідом українців.

"Роблячи це, ми користуємося досвідом українців на полі бою. Ми також плануємо використовувати платформу "Brave1" для підтримки розробників, які можуть продемонструвати перспективні інновації", – сказав міністр оборони Німеччини.

Що передувало?

Зранку 11 травня з неоголошеним візитом прибув до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Днями він заявив, що європейським країнам доведеться нарощувати власний оборонний потенціал у відповідь на зменшення військової присутності США.

