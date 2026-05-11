Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва
Зранку 11 травня до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє n-tv.
Зазначається, що Пісторіус прибув до України для переговорів щодо розширення співпраці з Україною в галузі озброєння.
У центрі уваги нових проєктів буде спільна розробка найсучасніших безпілотних систем зброї всіх дальностей, заявив міністр оборони на початку своєї поїздки, про яку публічно не оголошували з міркувань безпеки.
"Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидві виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проєктів. Акцент робиться на спільній розробці найсучасніших безпілотних систем усіх дальностей, особливо в галузі глибокого удару. Це зміцнює безпеку наших країн", - зазначив Пісторіус.
Глибокий удар стосується здатності знищувати ключові цілі глибоко всередині ворожої країни.
Що передувало?
Днями Пісторіус заявив, що європейським країнам доведеться нарощувати власний оборонний потенціал у відповідь на зменшення військової присутності США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Задовбали тривоги...