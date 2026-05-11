1 164 16

Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва

Пісторіус прибув до України

Зранку 11 травня до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  n-tv.

Зазначається, що Пісторіус прибув до України для переговорів щодо розширення співпраці з Україною в галузі озброєння.

У центрі уваги нових проєктів буде спільна розробка найсучасніших безпілотних систем зброї всіх дальностей, заявив міністр оборони на початку своєї поїздки, про яку публічно не оголошували з міркувань безпеки.

"Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидві виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проєктів. Акцент робиться на спільній розробці найсучасніших безпілотних систем усіх дальностей, особливо в галузі глибокого удару. Це зміцнює безпеку наших країн", - зазначив Пісторіус.

Глибокий удар стосується здатності знищувати ключові цілі глибоко всередині ворожої країни.

Що передувало?

Днями Пісторіус заявив, що європейським країнам доведеться нарощувати власний оборонний потенціал у відповідь на зменшення військової присутності США.

Про "глибокий удар" говорить, мабуть "тауруси" привіз ? 🤔
11.05.2026 08:37 Відповісти
Ні, але Київ сьогодні трохи поспить))

Задовбали тривоги...
11.05.2026 08:39 Відповісти
Уверена.Поспит только когда кто нибудь из штатов приедет. Европейцев пу всерьез не воспринимает
11.05.2026 09:14 Відповісти
Перекладіть з кацапоср@льної.
11.05.2026 10:12 Відповісти
Воспользуйся переводчиком какие проблемы
11.05.2026 10:25 Відповісти
Ну то скористуйся, якщо не висточає інти вивчити.
11.05.2026 11:05 Відповісти
Майте повагу, зараз Німеччина найбільше з усіх країн нам допомогає
11.05.2026 08:47 Відповісти
всі склади забиті фламінгами. Куди ті таураси складати ?
11.05.2026 08:54 Відповісти
на дах
11.05.2026 09:00 Відповісти
Там якраз і місце звільнилося, бо Карлсон відлетів у вирій!
11.05.2026 09:34 Відповісти
з Таурсами під пахвою
11.05.2026 08:59 Відповісти
Ну возможно с томагавками так как на новостных сайтах мелькает инфа что вроде бы Германия,Франция и Великобритания могут помочь сща с разблокированием ормузской протокы в обмен на поставку им томагавков часть из которых пойдет и Украине
11.05.2026 09:18 Відповісти
Ну хоч не під піхвою!
11.05.2026 09:35 Відповісти
Поспішайте, слоупоки. Там АДФ до влади рветься. Ще трохи і опиниться біля керма Німеччини другий орбан.
11.05.2026 09:47 Відповісти
Навряд у АДФ что то получится пропутинское пропихнуть ибо ближайшие конкуренты дышащие Войдель в затылок там это все тот же хдс Мерца, сдпг и зеленые плюс еще и левые есть. И все они их идеологические противники и коалиции с АДФ формировать не станут, а создадут свою и попросту будут зарубать любые их законодавчые инициативы в том числе и антиукраинские и Вагегкнехт с ее тремя процентами не поможет😁. Ситуация там будет как у фицо в Словакии и даже хуже для АДФ и они вынуждены будут считаться с колегами из вышеперечисленных партий и идти на компромиссы. А фицо сейчас уже вроде как и не против членства Украины в ЕС
11.05.2026 10:38 Відповісти
Вітаємо, пане Пісторіусе.
11.05.2026 10:38 Відповісти
 
 