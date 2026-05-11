Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев

Писториус прибыл в Украину

Утром 11 мая в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает n-tv.

Отмечается, что Писториус прибыл в Украину для переговоров о расширении сотрудничества с Украиной в области вооружения.

В центре внимания новых проектов будет совместная разработка самых современных беспилотных систем вооружения всех дальностей, заявил министр обороны в начале своей поездки, о которой публично не объявляли из соображений безопасности.

"Германия и Украина являются стратегическими партнерами, которые обе выигрывают от сотрудничества. Это приводит к многочисленным новым проектам. Акцент делается на совместной разработке самых современных беспилотных систем всех дальностей, особенно в области глубокого удара. Это укрепляет безопасность наших стран", - отметил Писториус.

Глубокий удар касается способности уничтожать ключевые цели глубоко внутри вражеской страны.

Что этому предшествовало?

На днях Писториус заявил, что европейским странам придется наращивать собственный оборонный потенциал в ответ на сокращение военного присутствия США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия может присоединиться к украинской программе Brave1, - Писториус

Про "глибокий удар" говорить, мабуть "тауруси" привіз ? 🤔
11.05.2026 08:37 Ответить
Майте повагу, зараз Німеччина найбільше з усіх країн нам допомогає
11.05.2026 08:47 Ответить
Там якраз і місце звільнилося, бо Карлсон відлетів у вирій!
11.05.2026 09:34 Ответить
Ні, але Київ сьогодні трохи поспить))

Задовбали тривоги...
11.05.2026 08:39 Ответить
Уверена.Поспит только когда кто нибудь из штатов приедет. Европейцев пу всерьез не воспринимает
11.05.2026 09:14 Ответить
Перекладіть з кацапоср@льної.
11.05.2026 10:12 Ответить
Воспользуйся переводчиком какие проблемы
11.05.2026 10:25 Ответить
Ну то скористуйся, якщо не висточає інти вивчити.
11.05.2026 11:05 Ответить
всі склади забиті фламінгами. Куди ті таураси складати ?
11.05.2026 08:54 Ответить
на дах
11.05.2026 09:00 Ответить
з Таурсами під пахвою
11.05.2026 08:59 Ответить
Ну возможно с томагавками так как на новостных сайтах мелькает инфа что вроде бы Германия,Франция и Великобритания могут помочь сща с разблокированием ормузской протокы в обмен на поставку им томагавков часть из которых пойдет и Украине
11.05.2026 09:18 Ответить
Ну хоч не під піхвою!
11.05.2026 09:35 Ответить
Поспішайте, слоупоки. Там АДФ до влади рветься. Ще трохи і опиниться біля керма Німеччини другий орбан.
11.05.2026 09:47 Ответить
Навряд у АДФ что то получится пропутинское пропихнуть ибо ближайшие конкуренты дышащие Войдель в затылок там это все тот же хдс Мерца, сдпг и зеленые плюс еще и левые есть. И все они их идеологические противники и коалиции с АДФ формировать не станут, а создадут свою и попросту будут зарубать любые их законодавчые инициативы в том числе и антиукраинские и Вагегкнехт с ее тремя процентами не поможет😁. Ситуация там будет как у фицо в Словакии и даже хуже для АДФ и они вынуждены будут считаться с колегами из вышеперечисленных партий и идти на компромиссы. А фицо сейчас уже вроде как и не против членства Украины в ЕС
11.05.2026 10:38 Ответить
Вітаємо, пане Пісторіусе.
11.05.2026 10:38 Ответить
 
 