Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев

Утром 11 мая в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает n-tv.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что Писториус прибыл в Украину для переговоров о расширении сотрудничества с Украиной в области вооружения.

В центре внимания новых проектов будет совместная разработка самых современных беспилотных систем вооружения всех дальностей, заявил министр обороны в начале своей поездки, о которой публично не объявляли из соображений безопасности.

"Германия и Украина являются стратегическими партнерами, которые обе выигрывают от сотрудничества. Это приводит к многочисленным новым проектам. Акцент делается на совместной разработке самых современных беспилотных систем всех дальностей, особенно в области глубокого удара. Это укрепляет безопасность наших стран", - отметил Писториус.

Глубокий удар касается способности уничтожать ключевые цели глубоко внутри вражеской страны.

Что этому предшествовало?

На днях Писториус заявил, что европейским странам придется наращивать собственный оборонный потенциал в ответ на сокращение военного присутствия США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия может присоединиться к украинской программе Brave1, - Писториус