Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев
Утром 11 мая в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает n-tv.
Отмечается, что Писториус прибыл в Украину для переговоров о расширении сотрудничества с Украиной в области вооружения.
В центре внимания новых проектов будет совместная разработка самых современных беспилотных систем вооружения всех дальностей, заявил министр обороны в начале своей поездки, о которой публично не объявляли из соображений безопасности.
"Германия и Украина являются стратегическими партнерами, которые обе выигрывают от сотрудничества. Это приводит к многочисленным новым проектам. Акцент делается на совместной разработке самых современных беспилотных систем всех дальностей, особенно в области глубокого удара. Это укрепляет безопасность наших стран", - отметил Писториус.
Глубокий удар касается способности уничтожать ключевые цели глубоко внутри вражеской страны.
Что этому предшествовало?
На днях Писториус заявил, что европейским странам придется наращивать собственный оборонный потенциал в ответ на сокращение военного присутствия США.
