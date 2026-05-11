Писториус в Киеве: Германия планирует расширить сотрудничество с Украиной в производстве новейших дронов

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев заявил о новых совместных проектах с Украиной, направленных на производство новейших дронов, развитие дальнобойного оружия и создание совместных оборонных предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетn-tv.

Писториус подчеркнул, что германское правительство стремится создавать новые совместные предприятия (Joint Ventures) с украинским оборонно-промышленным комплексом, чтобы объединить германские технологии с уникальным боевым опытом украинцев.

"Делая это, мы пользуемся опытом украинцев на поле боя. Мы также планируем использовать платформу "Brave1" для поддержки разработчиков, которые могут продемонстрировать перспективные инновации", - сказал министр обороны Германии.

Что предшествовало?

Утром 11 мая с неофициальным визитом прибыл в Киев министр обороны Германии Борис Писториус.

На днях он заявил, что европейским странам придется наращивать собственный оборонный потенциал в ответ на сокращение военного присутствия США.

