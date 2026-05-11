Велика Британія запровадила санкції проти Росії за викрадення українських дітей

Велика Британія запровадила санкції щодо 85 осіб та організацій, причетних до депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей. Також санкції торкнулися осіб, причетних до нещодавніх спроб втрутитися у майбутні вибори у Вірменії.

Про це повідомила пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

У переліку 29 осіб, пов’язаних із систематичною кампанією Росії з депортації та примусової мілітаризації українських дітей, а також ще 56 осіб, відповідальних за інформаційну війну Кремля.

Також Велика Британія виділила додаткове фінансування у розмірі 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на розшук та перевірку незаконно депортованих українських дітей.

600 тис. фунтів стерлінгів - Центру верифікації, який розшукує цих дітей, та надав вагомі докази Комісії ООН з розслідування на підтвердження своїх висновків про те, що дії Росії є злочинами проти людяності.

Та 600 тис. фунтів стерлінгів на програму розшуку, яку очолює Україна, яка розшукує та знаходить тисячі українських дітей, незаконно депортованих Росією.

Там назвали цей пакет санкцій одним з найжорсткіших, вжитих країною для боротьби "з ворожою діяльністю Росії".

"Нові заходи спрямовані проти 49 осіб, які працюють в Агентстві соціального дизайну (SDA), включаючи письменників, перекладачів та відеомейкерів, відповідальних за неправдиву кремлівську пропаганду. SDA отримала завдання та фінансувалася Кремлем для проведення серії операцій зі втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення підтримки України", - зазначили в уряді Великої Британії.

Там заявили, що організація ANO Dialog, що вже перебуває під санкціями, виконує завдання адміністрації президента Росії та співпрацює з російськими розвідслужбами для проведення кампаній зі зловмисного впливу від імені уряду Росії.

ANO Dialog також координувала з російською розвідкою плани втручання, спрямовані на внутрішню політику Вірменії.

Санкції запровадили проти центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Центр воїна", де українські діти проходять військову підготовку.

Також під санкції потрапила Юлія Сергіївна Величко "міністерка" молодіжної політики "ЛНР" за свою роль у впровадженні державних ініціатив щодо депортації та індоктринації українських дітей, включаючи видачу російських паспортів дітям з ТОТ та організацію програм, що знайомлять їх з російською ідеологією.

