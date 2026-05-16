Поддерживаем Украину, но над нашими зданиями не будет иностранных флагов, - лидер британской Reform UK Фарадж

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж отреагировал на решение новых властей графства Эссекс снять украинский флаг, который висел у здания местного совета с марта 2022 года.

Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Флагов иностранных государств не будет

"Новая администрация от партии Reform в совете графства Эссекс уже начала внедрять изменения. Украинский флаг у здания совета заменили на национальный флаг Великобритании. Мы, конечно, поддерживаем народ Украины, но при правлении Reform над нашими общественными зданиями не будут развеваться никакие иностранные флаги", - заявил британский политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новоизбранная правопопулистская партия Великобритании сняла флаг Украины со здания совета: он висел там 4 года

Что предшествовало?

Накануне сообщалось о том, что в графстве Эссекс в Великобритании после победы 7 мая на местных выборах правопопулистская партия Reform UK поручила убрать украинский флаг с фасада здания совета. Он висел там с 2022 года.

Читайте также: РФ учится на войне в Украине: британский генерал Нейтон предупредил о росте угрозы для Европы