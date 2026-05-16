Поддерживаем Украину, но над нашими зданиями не будет иностранных флагов, - лидер британской Reform UK Фарадж

Фарадж объяснил снятие флага Украины в Эссексе

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж отреагировал на решение новых властей графства Эссекс снять украинский флаг, который висел у здания местного совета с марта 2022 года.

Флагов иностранных государств не будет 

"Новая администрация от партии Reform в совете графства Эссекс уже начала внедрять изменения. Украинский флаг у здания совета заменили на национальный флаг Великобритании. Мы, конечно, поддерживаем народ Украины, но при правлении Reform над нашими общественными зданиями не будут развеваться никакие иностранные флаги", - заявил британский политик.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось о том, что в графстве Эссекс в Великобритании после победы 7 мая на местных выборах правопопулистская партия Reform UK поручила убрать украинский флаг с фасада здания совета. Он висел там с 2022 года.

нам би хто Україну почистив від невідомих R4... звісно, для перемоги над росією.

а якщо ХуЗеФакІс Вова і його ОПа не припинить зашкварюватись, то прапори України не тільки Ессекс зніме
16.05.2026 19:22 Ответить
Зате скрізь мечеті. Але то таке.
16.05.2026 19:14 Ответить
Звільнили місце для палестинського прапору )
16.05.2026 19:25 Ответить
Початок перемоги над росією напевно має початися з чистки Європи.🤬
16.05.2026 19:10 Ответить
16.05.2026 19:22 Ответить
16.05.2026 19:30 Ответить
16.05.2026 19:27 Ответить
Цікаво...лідер ультраправих - емігрант...
16.05.2026 19:11 Ответить
По-перше, такі люди звуться імігрантами, а не емігрантами. А по-друге, він не імігрант
16.05.2026 19:17 Ответить
Емігрант, це людина яка виїхала зі своєї рідної країни, а іммігрант, то це людина, яка приїжджає до нової країни. Про нього пишуть, що народився в Англії
16.05.2026 19:29 Ответить
А навіщо ви мені це поясняєте? Tierre це пишіть)))))
16.05.2026 20:57 Ответить
Я все написав чітко і правильно
16.05.2026 20:58 Ответить
Вукипедии известно, шо как минимум 3 поколения не иммигрант. Упс.
16.05.2026 19:45 Ответить
З родини іммігрантів - те саме майже- нонсенс.
16.05.2026 20:45 Ответить
Ірландці задумались...
16.05.2026 19:11 Ответить
До появи на його місці прапора фріпалєстіни залишилось...
16.05.2026 19:13 Ответить
з таким відношенням кацапський буде!
16.05.2026 19:13 Ответить
16.05.2026 19:14 Ответить
а хоча б у вікні вивісити на знак підтримки слабо?...
16.05.2026 19:15 Ответить
16.05.2026 19:25 Ответить
В Цюриху та ряді інших міст Швейцарії майорять і нікому не заважають(
16.05.2026 19:41 Ответить
Щоб розуміли ситуацію в ЮК, за останні 20+ років лейбористи разом з консерваторами перетворили країну в гето, а основні сервіси та інфрастуктура такі як поліція, медицина, дороги по якості 2-3 бали з 10. зрозуміло так далі не може продовжуватися, тому британці все більше голосують за партії які обіцяють зупинити іміграцію, припинити вкладати гроші в різні соціальні програми які шкодять економіці, перезавантажити роздутий держ апарат. і на останнє, я б краще голосував за правих ніж за марксистів які зараз при владі в ЮК.
16.05.2026 19:45 Ответить
Яке гето, що ти мелеш......
У правих взагалі програма звичайних популистів - "Britain great again" й т.п., а як вони це робитимуть пояснень 0.000. Кількість не зовсім розумних людей критично велика тому й популісти(брехуни) ототмують владу, й нічого більше.
16.05.2026 20:49 Ответить
В Франції дано маніфестанти ходили по вулицях з палестинськими прапорами, але між ними були прапори як палестинські, але без червоного трикутника. Гугл не знає чий то прапор, може тут хто знає ?
16.05.2026 19:47 Ответить
Напевне моляться на ікону ху@ла
16.05.2026 20:03 Ответить
усе правильно роблять. над держ установами мають бути держ прапори, а не те що зараз, цю неділю Український прапор, на наступній ЛГБТ висить, потім палестинський повісять, потім ще куй знає який і це не тільки дратує, але й знецінює вагу нашого прапора.
16.05.2026 20:09 Ответить
Абсолютно брити не мають обовязку вивішувати наш прапор. Краще нехай допомагають матеріально. Можливо, зебанда все не розкраде.
«Не учите меня жить, лучше помогите материально»(с)
16.05.2026 21:03 Ответить
Якби в Європу не завозили дикунів, жодні ультраправі не мали б ніяких шансів.
16.05.2026 21:10 Ответить
16.05.2026 21:38 Ответить
Нещодавно у Британії був суд який заборонив вивішувати прапор британський прапор над своїм будинком тому що якийсь сусід вважав це расизмом так що дії Фараджа абсолютно зрозуміло. До речі, британські ультраправі навіть дуже підтримують українців, можете знайти їх YouTube канали і подивитися самі. В основному їхня критика спрямована проти ісламізму та політики мультикультурності у тому плані, що британці повинні поважати і знати традиції тих, хто приїхав жити в Британії, біда в тому, що традиції деяких країн досить екзотичні для цивілізованої людини та несумісні з демократичним суспільством. Леваки комуністи довели країну до того, що не залишилося грошей на озброєння і це при одному відсотку витрат на оборону у той час як при Тетчер було 4% і економіка процвітала.
16.05.2026 22:41 Ответить
Какой партиотик индусский потужний ты диви
16.05.2026 23:38 Ответить
 
 