Поддерживаем Украину, но над нашими зданиями не будет иностранных флагов, - лидер британской Reform UK Фарадж
Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж отреагировал на решение новых властей графства Эссекс снять украинский флаг, который висел у здания местного совета с марта 2022 года.
Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Флагов иностранных государств не будет
"Новая администрация от партии Reform в совете графства Эссекс уже начала внедрять изменения. Украинский флаг у здания совета заменили на национальный флаг Великобритании. Мы, конечно, поддерживаем народ Украины, но при правлении Reform над нашими общественными зданиями не будут развеваться никакие иностранные флаги", - заявил британский политик.
Что предшествовало?
Накануне сообщалось о том, что в графстве Эссекс в Великобритании после победы 7 мая на местных выборах правопопулистская партия Reform UK поручила убрать украинский флаг с фасада здания совета. Он висел там с 2022 года.
а якщо ХуЗеФакІс Вова і його ОПа не припинить зашкварюватись, то прапори України не тільки Ессекс зніме
У правих взагалі програма звичайних популистів - "Britain great again" й т.п., а як вони це робитимуть пояснень 0.000. Кількість не зовсім розумних людей критично велика тому й популісти(брехуни) ототмують владу, й нічого більше.
«Не учите меня жить, лучше помогите материально»(с)