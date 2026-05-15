Новости
РФ учится на войне в Украине: британский генерал Нейтон предупредил о росте угрозы для Европы

Россия учится на войне против Украины

Угроза со стороны России неуклонно растет, поскольку агрессор активно обучается и адаптируется в ходе войны против Украины. В связи с этим европейские страны должны немедленно укреплять свою обороноспособность и брать на себя большую ответственность за безопасность континента.

Об этом в интервью заявил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, главный маршал авиации сэр Ричард Найтон, сообщает Цензор.НЕТ.

  • Россия накапливает опыт: "Тенденция очевидна: угроза растет. Россия воюет в Украине, учится во время этой войны, разрабатывает новые технологии. И Путин уже доказал свою готовность нападать на суверенные государства", — подчеркнул Нейтон, комментируя риски нападения РФ на НАТО. Он добавил, что это давление сильнее всего ощущается в странах, расположенных ближе к российской границе.

  • Позиция США и Трампа: Оценивая надежность Альянса, генерал подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются неотъемлемой частью блока, а президент Дональд Трамп недвусмысленно подтвердил неприкосновенность статьи 5 о коллективной обороне.

  • Европа должна действовать самостоятельно: Несмотря на поддержку Вашингтона, европейские лидеры должны обеспечить прочный технологический тыл. Ключевым шагом к этому является укрепление европейской оборонной промышленности, в частности в рамках двустороннего соглашения Trinity House между Германией и Великобританией.

Найтон отдельно приветствовал курс Берлина на модернизацию собственных вооруженных сил, отметив, что сильный Бундесвер вместе с мощной британской армией является основой для эффективного коллективного сдерживания Кремля.

Напомним, ранее военное руководство Германии, в частности генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер, отмечало, что Россия может технически и кадрово подготовиться к потенциальному нападению на территории стран НАТО уже к 2029 году, или даже раньше, если темпы милитаризации российской экономики не замедлятся.

РАШКА УЧИТСЯ А ЕВРОПА БАЛАБОЛИТ
15.05.2026 14:32 Ответить
Нічого вони там не вчаться, вони кацапи - по життю тупі, якби вчились то і війни не почали, а так ідуть до свого логічного знищення!
15.05.2026 14:36 Ответить
Так, Путіну вже сниться, що ракетами складає багатоповерхівки в містах Європи...
15.05.2026 21:12 Ответить
 
 