РФ вчиться на війні в Україні: британський генерал Найтон попередив про зростання загрози для Європи

Загроза з боку Росії невпинно зростає, оскільки агресор активно навчається та адаптується під час війни проти України. Через це європейські країни мають негайно посилювати власну обороноздатність і брати більше відповідальності за безпеку континенту.

Про це в інтерв'ю заявив начальник Штабу оборони Збройних сил Великої Британії, головний маршал авіації сер Річард Найтон, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Росія накопичує досвід: "Тенденція очевидна: загроза зростає. Росія воює в Україні, навчається під час цієї війни, розробляє нові технології. І Путін уже довів свою готовність нападати на суверенні держави", — наголосив Найтон, коментуючи ризики нападу РФ на НАТО. Він додав, що цей тиск найсильніше відчувається у країнах, які розташовані ближче до російського кордону.

Позиція США та Трампа: Оцінюючи надійність Альянсу, генерал підкреслив, що Сполучені Штати залишаються невіддільною частиною блоку, а президент Дональд Трамп недвозначно підтвердив недоторканність статті 5 про колективну оборону.

Європа має діяти самостійно: Попри підтримку Вашингтона, європейські лідери повинні забезпечити міцний технологічний тил. Ключовим кроком до цього є зміцнення європейської оборонної промисловості, зокрема в межах двосторонньої угоди Trinity House між Німеччиною та Великою Британією.

Найтон окремо привітав курс Берліна на модернізацію власних збройних сил, зазначивши, що сильний Бундесвер разом із потужною британською армією є основою для ефективного колективного стримування Кремля.

Нагадаємо, раніше військове керівництво Німеччини, зокрема генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр, зазначало, що Росія може технічно та кадрово підготуватися до потенційного нападу на території країн НАТО вже до 2029 року, або навіть раніше, якщо темпи мілітаризації російської економіки не сповільняться.

