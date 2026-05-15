Війна проти України може перетворитися на поразку Путіна, - The Guardian

Масштабні втрати, санкції та економічна нестабільність у Росії можуть серйозно послабити позиції російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише старший науковий співробітник Інституту досліджень війни та миру імені Зальцмана при Колумбійському університеті Раджан Менон в статті для The Guardian.

На думку автора публікації, розпочинаючи повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, Путін, імовірно, розраховував на швидке підкорення України та політичну перемогу. Однак замість короткої кампанії Росія втягнулася у виснажливу багаторічну війну, яка перетворилася на масштабну кризу для самої РФ.

На тлі позиційного застою на фронті Росія зазнала колосальних втрат: за оцінками, близько 1,3 мільйона російських військових були вбиті або поранені. Одночасно війна дедалі сильніше б’є по внутрішній економіці - через санкції, інфляцію, бюджетне перевантаження та погіршення добробуту населення.

Для пересічних росіян наслідки війни стають дедалі відчутнішими: зростання цін, обмеження, мобілізаційний тиск і втома суспільства поступово підривають стабільність, на якій трималася влада Кремля.

Війна дедалі глибше проникає в російський тил

Якщо раніше для більшості росіян війна залишалася чимось далеким - подіями "десь за кордоном", - то тепер її наслідки дедалі частіше відчуваються безпосередньо всередині самої РФ. Українські дрони та ракети регулярно завдають ударів по військових і стратегічних об’єктах далеко від кордону, інколи на відстані понад 1600 кілометрів.

Одночасно війна серйозно вдарила по російській економіці. Через величезний попит армії та оборонної промисловості на працівників країна зіткнулася з гострим дефіцитом робочої сили. Хоча офіційний рівень безробіття у березні становив лише 2,2%, це призвело до уповільнення економічного розвитку, посилило інфляцію та створило значний тиск на малий бізнес.

За даними Торгово-промислової палати РФ, майже дві третини малих підприємств у першому кварталі 2026 року залишилися без прибутку. Темпи економічного зростання різко впали: якщо у 2024 році вони становили 4,9%, то у 2025-му скоротилися до 1%. Перший квартал 2026 року вже показав подальше падіння - ВВП зменшився на 0,3% у річному вимірі.

Мінімальні успіхи на фронті та зростання занепокоєння Путіна

Ситуація на полі бою також свідчить про серйозні труднощі для Росії. Попри величезні втрати, просування окупаційних військ залишається мінімальним. Значною мірою це пояснюється ефективним використанням Україною безпілотників, які суттєво змінили сучасне поле бою.

Минулого року Росія змогла захопити лише 0,8% території України, заплативши за це понад 400 тисячами втрат, із яких близько 200 тисяч - загиблі. У 2026 році темпи наступу ще більше сповільнилися, а у квітні російські сили вперше з осені 2023 року втратили більше території, ніж змогли захопити.

На цьому тлі у Кремлі дедалі помітніші ознаки занепокоєння. Безпеку Путіна значно посилили, його пересування Росією стало більш обмеженим, а резиденцію в Сочі реконструювали із суттєво посиленими заходами охорони. Крім того, влада продовжує посилювати контроль над інформаційним простором, блокуючи або обмежуючи доступ до ключових платформ, зокрема Telegram.

Експерти вважають, що хоча політичне майбутнє Путіна ще остаточно не визначене, його війна дедалі більше демонструє ознаки стратегічного провалу, а зовнішня демонстрація сили може дедалі більше нагадувати спробу приховати внутрішню слабкість.

