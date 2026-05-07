Росія зазнає "страшних" втрат, а Україна покращила позиції — Блінкен

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна за останні місяці досягла кращих результатів на фронті та перехопила ініціативу у війні з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він  заявив в ефірі телеканалу C-Span.

Динаміка бойових дій останнім часом змінилася на користь України

"Лінія розмежування на полі бою навряд чи зміститься дуже далеко в будь-якому напрямку. Насправді за останні кілька місяців українці справді досягли набагато кращих результатів, а росіяни зазнали "страшних" втрат і фактично втратили трохи позицій", – сказав Блінкен.

Він також підкреслив, що попередні спроби російського наступу супроводжувалися колосальними жертвами серед особового складу та техніки РФ заради мінімальних територіальних здобутків.

"Це змінило тенденцію, коли вони захоплювали буквально кілька сотень футів, але за страшну ціну. Отже, цей глухий кут реальний. Але є й інші місця, де немає глухого кута", – резюмував колишній держсекретар.

Блінкен також додав, що ефективність української оборони та контратак змусила російське командування платити занадто високу ціну за будь-яке просування, що зрештою призвело до стагнації їхніх наступальних можливостей на багатьох ділянках.

Що передувало?

Блінкен також заявив, що значна частина коштів США на підтримку України залишалася всередині американської економіки. Зокрема він наголосив, що на кожен долар, який США вкладали в Україну, європейці та інші вкладали півтора долара.

Ещё одни деэскалатор вылез. Нужно было дать Украине довести эту войну хотя бы до стратегического поражения рахи в первый год войны. А теперь толку воздух сотрясать пенсионеру.
07.05.2026 09:27 Відповісти
На жаль у перший рік війни стратегічної поразки кацапії досягти було неможливо.
Ніяк. Максимально прискореними темпами по доозброєнню, перекваліфікації командного складу, суттєвого покращення логістики, втіленню іновацій мережевоцентричної війни - під кінець другого. Скільки ми там від «весільних дронів» до створення СБС йшли, 2,5 роки? Хоча науковці про цю необхідність криком кричали ще 2014.
07.05.2026 09:43 Відповісти
"Стратегічна поразка" - це міф. Такий самий, як і усі інші міфи Єдиного марафону.
07.05.2026 10:31 Відповісти
Та вже скоро кордони 1991 року і парад в Криму. Ще 2-3 тижні.
07.05.2026 10:30 Відповісти
Цей уйобок Блинкен заборонив контрнаступ ЗСУ по протореному Пригожиним шляху. Адже нема чого зараз розкривати пельку.
07.05.2026 10:35 Відповісти
 
 