Україна перехопила ініціативу у війні з РФ, - Блінкен

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна за останні місяці досягла кращих результатів на фронті та перехопила ініціативу у війні з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу C-Span.

Динаміка бойових дій останнім часом змінилася на користь України

"Лінія розмежування на полі бою навряд чи зміститься дуже далеко в будь-якому напрямку. Насправді за останні кілька місяців українці справді досягли набагато кращих результатів, а росіяни зазнали "страшних" втрат і фактично втратили трохи позицій", – сказав Блінкен.

Він також підкреслив, що попередні спроби російського наступу супроводжувалися колосальними жертвами серед особового складу та техніки РФ заради мінімальних територіальних здобутків.

"Це змінило тенденцію, коли вони захоплювали буквально кілька сотень футів, але за страшну ціну. Отже, цей глухий кут реальний. Але є й інші місця, де немає глухого кута", – резюмував колишній держсекретар.

Блінкен також додав, що ефективність української оборони та контратак змусила російське командування платити занадто високу ціну за будь-яке просування, що зрештою призвело до стагнації їхніх наступальних можливостей на багатьох ділянках.

Що передувало?

Блінкен також заявив, що значна частина коштів США на підтримку України залишалася всередині американської економіки. Зокрема він наголосив, що на кожен долар, який США вкладали в Україну, європейці та інші вкладали півтора долара.

