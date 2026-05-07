Украина перехватила инициативу в войне с РФ, - Блинкен
Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что за последние месяцы Украина добилась лучших результатов на фронте и перехватила инициативу в войне с РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала C-Span.
Динамика боевых действий в последнее время изменилась в пользу Украины
"Линия разграничения на поле боя вряд ли сместится очень далеко в каком-либо направлении. На самом деле за последние несколько месяцев украинцы действительно достигли гораздо лучших результатов, а россияне понесли "страшные" потери и фактически потеряли немного позиций", - сказал Блинкен.
Он также подчеркнул, что предыдущие попытки российского наступления сопровождались колоссальными жертвами среди личного состава и техники РФ ради минимальных территориальных завоеваний.
"Это изменило тенденцию, когда они захватывали буквально несколько сотен футов, но за ужасную цену. Итак, этот тупик реален. Но есть и другие места, где нет тупика", – резюмировал бывший госсекретарь.
Блинкен также добавил, что эффективность украинской обороны и контратак заставила российское командование платить слишком высокую цену за любое продвижение, что в конечном итоге привело к стагнации их наступательных возможностей на многих участках.
Что предшествовало?
Блинкен также заявил, что значительная часть средств США на поддержку Украины оставалась внутри американской экономики. В частности, он подчеркнул, что на каждый доллар, который США вкладывали в Украину, европейцы и другие вкладывали полтора доллара.
Ніяк. Максимально прискореними темпами по доозброєнню, перекваліфікації командного складу, суттєвого покращення логістики, втіленню іновацій мережевоцентричної війни - під кінець другого. Скільки ми там від «весільних дронів» до створення СБС йшли, 2,5 роки? Хоча науковці про цю необхідність криком кричали ще 2014.