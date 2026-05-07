Украина перехватила инициативу в войне с РФ, - Блинкен

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что за последние месяцы Украина добилась лучших результатов на фронте и перехватила инициативу в войне с РФ.

Об этом он заявил в эфире телеканала C-Span.

Динамика боевых действий в последнее время изменилась в пользу Украины

"Линия разграничения на поле боя вряд ли сместится очень далеко в каком-либо направлении. На самом деле за последние несколько месяцев украинцы действительно достигли гораздо лучших результатов, а россияне понесли "страшные" потери и фактически потеряли немного позиций", - сказал Блинкен.

Он также подчеркнул, что предыдущие попытки российского наступления сопровождались колоссальными жертвами среди личного состава и техники РФ ради минимальных территориальных завоеваний.

"Это изменило тенденцию, когда они захватывали буквально несколько сотен футов, но за ужасную цену. Итак, этот тупик реален. Но есть и другие места, где нет тупика", – резюмировал бывший госсекретарь.

Блинкен также добавил, что эффективность украинской обороны и контратак заставила российское командование платить слишком высокую цену за любое продвижение, что в конечном итоге привело к стагнации их наступательных возможностей на многих участках.

Что предшествовало?

Блинкен также заявил, что значительная часть средств США на поддержку Украины оставалась внутри американской экономики. В частности, он подчеркнул, что на каждый доллар, который США вкладывали в Украину, европейцы и другие вкладывали полтора доллара.

