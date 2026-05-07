Украина перехватила инициативу в войне с РФ, - Блинкен

Россия несет "страшные" потери, а Украина улучшила свои позиции — Блинкен

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что за последние месяцы Украина добилась лучших результатов на фронте и перехватила инициативу в войне с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала C-Span.

Динамика боевых действий в последнее время изменилась в пользу Украины

"Линия разграничения на поле боя вряд ли сместится очень далеко в каком-либо направлении. На самом деле за последние несколько месяцев украинцы действительно достигли гораздо лучших результатов, а россияне понесли "страшные" потери и фактически потеряли немного позиций", - сказал Блинкен.

Он также подчеркнул, что предыдущие попытки российского наступления сопровождались колоссальными жертвами среди личного состава и техники РФ ради минимальных территориальных завоеваний.

"Это изменило тенденцию, когда они захватывали буквально несколько сотен футов, но за ужасную цену. Итак, этот тупик реален. Но есть и другие места, где нет тупика", – резюмировал бывший госсекретарь.

Блинкен также добавил, что эффективность украинской обороны и контратак заставила российское командование платить слишком высокую цену за любое продвижение, что в конечном итоге привело к стагнации их наступательных возможностей на многих участках.

Что предшествовало?

Блинкен также заявил, что значительная часть средств США на поддержку Украины оставалась внутри американской экономики. В частности, он подчеркнул, что на каждый доллар, который США вкладывали в Украину, европейцы и другие вкладывали полтора доллара.

Ещё одни деэскалатор вылез. Нужно было дать Украине довести эту войну хотя бы до стратегического поражения рахи в первый год войны. А теперь толку воздух сотрясать пенсионеру.
07.05.2026 09:27 Ответить
На жаль у перший рік війни стратегічної поразки кацапії досягти було неможливо.
Ніяк. Максимально прискореними темпами по доозброєнню, перекваліфікації командного складу, суттєвого покращення логістики, втіленню іновацій мережевоцентричної війни - під кінець другого. Скільки ми там від «весільних дронів» до створення СБС йшли, 2,5 роки? Хоча науковці про цю необхідність криком кричали ще 2014.
07.05.2026 09:43 Ответить
"Стратегічна поразка" - це міф. Такий самий, як і усі інші міфи Єдиного марафону.
07.05.2026 10:31 Ответить
Та вже скоро кордони 1991 року і парад в Криму. Ще 2-3 тижні.
07.05.2026 10:30 Ответить
Цей уйобок Блинкен заборонив контрнаступ ЗСУ по протореному Пригожиним шляху. Адже нема чого зараз розкривати пельку.
07.05.2026 10:35 Ответить
 
 