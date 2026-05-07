Европа поддержала Украину больше, чем США, - Блинкен

Блинкен: Значительная часть помощи Украине оставалась в экономике США

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что значительная часть средств, выделенных США на поддержку Украины, осталась в американской экономике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блинкен заявил во время публичного выступления на мероприятии, организованном Экономическим клубом Нью-Йорка, комментируя поддержку Украины со стороны Запада.

"На каждый доллар, который мы вкладывали в Украину, европейцы и другие вкладывали полтора доллара. Поэтому утверждение о том, что они пользовались ситуацией в Украине, является просто неправдой", - подчеркнул он.

Помощь Украине поддерживала и американская оборонная промышленность

Бывший глава американской дипломатии также подчеркнул, что значительная часть средств, которые США направили на поддержку Украины, фактически оставалась внутри американской экономики.

"И значительная часть денег, которые мы потратили на Украину, на самом деле была потрачена здесь, в Соединенных Штатах - либо на покупку для них систем вооружений, либо на пополнение запасов систем, которые мы им передали", - пояснил Блинкен.

Украина стала драйвером военных инноваций

Отдельно Блинкен высоко оценил развитие украинского оборонного сектора и способность Украины быстро адаптироваться к современным условиям войны.

По его словам, Украина фактически перехватила инициативу в сфере военных технологий и уже задает тенденции даже для стран НАТО.

"Это потрясающе", - отметил он, комментируя темпы развития украинских дронных технологий и новых решений на поле боя.

Блинкен также подчеркнул, что полномасштабная война России против Украины стала катализатором изменений для западных армий, которые теперь вынуждены оперативно адаптировать свои оборонные стратегии и подходы к новым реалиям современной войны.

І лише рудий чубчик буде гинути свою лінію.
07.05.2026 07:35 Ответить
Це вІн з Америки выщаэ?
07.05.2026 07:41 Ответить
Ті й ті підтримали недостатньо - тільки шоб Україна не впала
07.05.2026 07:47 Ответить
Головне щоб ми підтримували себе достатньо,а не крали на яйцях,тонули в тіси,слали двушечки,та обирали аби поржать. А потім ще пред'являли що слабо нас підтримують
07.05.2026 08:42 Ответить
Дякуємо Західним Партнерам за дієву підтримку України в часи московської війни!!
Смерть, московитам ****** та кабміндічам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
07.05.2026 07:50 Ответить
Розкажи це тупому рудому довбой@бу який постійно верещить про якісь 350 млрд. Взагалі не розумію цих демократів. Трампло їх постійно ******** та лайном поливає а вони сидять-язики в дупи позапихали. Хоч би в суд за наклеп подали чи що?
07.05.2026 08:05 Ответить
Не можна нікого звинувачувати. Якщо зовсім чесно, Захід ніколи за всю історію і пальцем не поворухнув щоб комусь допомогти. Зазвичай це вони пригнічували нещасні народи по всьому світу. Але агресія проти України для них стала подією тисячоліття. Допомога була і є безпрецендентною.
07.05.2026 08:24 Ответить
 
 