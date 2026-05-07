Европа поддержала Украину больше, чем США, - Блинкен

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что значительная часть средств, выделенных США на поддержку Украины, осталась в американской экономике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Блинкен заявил во время публичного выступления на мероприятии, организованном Экономическим клубом Нью-Йорка, комментируя поддержку Украины со стороны Запада.

"На каждый доллар, который мы вкладывали в Украину, европейцы и другие вкладывали полтора доллара. Поэтому утверждение о том, что они пользовались ситуацией в Украине, является просто неправдой", - подчеркнул он.

Помощь Украине поддерживала и американская оборонная промышленность

Бывший глава американской дипломатии также подчеркнул, что значительная часть средств, которые США направили на поддержку Украины, фактически оставалась внутри американской экономики.

"И значительная часть денег, которые мы потратили на Украину, на самом деле была потрачена здесь, в Соединенных Штатах - либо на покупку для них систем вооружений, либо на пополнение запасов систем, которые мы им передали", - пояснил Блинкен.

Украина стала драйвером военных инноваций

Отдельно Блинкен высоко оценил развитие украинского оборонного сектора и способность Украины быстро адаптироваться к современным условиям войны.

По его словам, Украина фактически перехватила инициативу в сфере военных технологий и уже задает тенденции даже для стран НАТО.

"Это потрясающе", - отметил он, комментируя темпы развития украинских дронных технологий и новых решений на поле боя.

Блинкен также подчеркнул, что полномасштабная война России против Украины стала катализатором изменений для западных армий, которые теперь вынуждены оперативно адаптировать свои оборонные стратегии и подходы к новым реалиям современной войны.