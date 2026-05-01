Новости помощь Украине от США Военная помощь Украине
3 941 52

Трамп не заложил военную помощь для Украины в бюджет США на 2027 год

Президент США Дональд Трамп

В проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год не предусмотрено финансирование военной помощи Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Об этом стало известно во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

Во время слушаний сенаторы прямо спросили представителей Пентагона, правильно ли они поняли, что бюджетный запрос на 2027 год не предусматривает финансирования программы USAI (помощь Украине).

"Да, это верно. В этом бюджете нет финансирования USAI", — ответил исполняющий обязанности финансового руководителя Минобороны США Джулс Херст.

В то же время оборонный бюджет США хотят увеличить до рекордных $1,5 трлн. Окончательное решение еще должен принять Конгресс — документ могут изменить до осени. Если поправки не внесут, 2027 год станет первым годом с 2016 года без прямой военной помощи Украине по этой программе.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.
  • Министр войны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" передала Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.

Топ комментарии
+23
Ну, тоді можна сміливо більше не вносити в плани будь-які перемовини щодо війни за участю США. Трамп весь час шантажував Україну припиненням допомоги і нав'язував умови кацапів, тепер цьому слід покласти край.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:33 Ответить
+19
він робить все, щоб хло з ганьбою..
не програло цю війну..
показать весь комментарий
01.05.2026 18:28 Ответить
+16
Україна воює з кацапстаном,китайозами та трампонівськими США. Реально потужно.💪
показать весь комментарий
01.05.2026 18:32 Ответить
он увєрєн в пабєдє путіна.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:25 Ответить
ганьбу він бере на себе. Дєдушка дрєвній, йому вже *****.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:37 Ответить
він побачив скільки тут бабла і офігів.
спочатку від того, що у сраного начальника укрпошти офіційна з\п більша чим у президента сша, а потім офігів від маєтків клована і компашки.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:29 Ответить
Маячня. Він взагалі впевнений що пошти в Україні немає, бо все зруйновано, і Україна війну програла. Тому, що тут в Україні коїться - його не цікавить від слова "зовсім".
показать весь комментарий
01.05.2026 19:58 Ответить
добре. але факт залишається фактом.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:02 Ответить
факт те, що він ніхєра не бачить крім роздрукованих тридцять шостим кєглєм новин з Fox News, які йому на трьох аркушах кладе на стіл людина-принтер наталі харп.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:15 Ответить
факт про тотальну корупцію у нас, і тому він не буде виділяти гроші які вкрадуть.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:16 Ответить
Це військова допомога, а не гроші, не гальмуй.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:23 Ответить
а файер поінт фонарики виготовляє?
показать весь комментарий
01.05.2026 20:25 Ответить
а файєр поінт не має ніякого відношення до військової допомоги США.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:25 Ответить
а до корупції має відношення? а до виробництва зброї має відношення?
показать весь комментарий
01.05.2026 20:28 Ответить
Ти трендів про якесь виділення грошів. Військова допомога, це не виділення грошів.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:30 Ответить
яка тобі військова допомога потрібна, якщо ти крадеш мільярди баксів, замість виготовлення зброї на твоїх власних заводах???
показать весь комментарий
01.05.2026 20:31 Ответить
Так це ти крадеш, а не я.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:53 Ответить
та ні, це ти тут зелю в зад цьомаєш, ти й крадеш разом з ним
показать весь комментарий
01.05.2026 20:54 Ответить
Не мелі брєд, ботвінья. Ти брехало про те, що припинення надання військової допомоги MAGA-агентами рашки нібито якось повʼязано з корупцією, а не з їх маріонетковістю.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:56 Ответить
трумпуйло..
показать весь комментарий
01.05.2026 18:26 Ответить
"СВО" "Трампоніада" йде по плану!!!
показать весь комментарий
01.05.2026 18:28 Ответить
Як би ж то. Є ще допомога розвідданими, санкції на рашку, дозвіл на купівлю та використання зброї (Ф-16, Петріот), та багато ще чого. Але й так нічого не змінилося, бо вони навіть виділені торік кошти теж тупо не використовували.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:07 Ответить
Нема ніякоі допомоги, правопівні її зупинили, як тільки захопили Білий Дім.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:28 Ответить
Наскільки я зрозумів ця допомога - це такий собі пакет даних, який розповсюджується серед усіх союзників та НАТО. Тому його не можливо зупинить без оголошення. На відміну від тих 400 млн. які просто "забули", але останні нормальні республіканці про них нагадали.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:46 Ответить
Нема ніяких пакетів даних, розвідувальні дані тепер нам надає зі своіх супутників Франція.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:54 Ответить
Данні зі супутників нам багато хто надає, включно з купівлею таких даних у сторонніх компаній. На рахунок допомоги - було блокування, але потім його зняли. Після того наче ніхто нічого не заявляв.
Але це не так важливо, на фоні того що більшість зброї у ЗСУ американська, й нам можуть її заборонить куплять, та використовувати. А ще зняти санкції з рашки та накласти на нас. Коротше на рахунок піднасрати в них опцій ще багато, тому треба хоча б дочекатись виборів у парламент.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:14 Ответить
американської зброї вже давно не більшість, а ще через пару років бойових дій від неї взагалі нічого не залишиться. Тому у наближчі десятиліття на неї можно не розраховувати.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:50 Ответить
Через довгу співпрацю у НАТО трохи не у кожній ракеті, літаку, гвинтівці чи навіть снаряді є якась клепка через яку вона частково належить США, хоча й випускається іншими країнами. Ми вже с цим стикались ще коли просили далекобійні ракети від ЄС при Байдені. Тому найближчі десятиліття цього аж ніяк не позбавитись, особливо стосовно Петріотів та Ф-16. Але такі заборони жахнуть в першу чергу по самим зброярам США тому навряд чи ми їх побачимо.
показать весь комментарий
01.05.2026 23:37 Ответить
F-16 і "петріоти" вже можно викреслити із списку - вони у найближчих десятиріччях не мають перспектив що взагал Європа та Україна буде орієнтуватись на цю зброю. Стволи на М777 давно зносились, нових ми вже давно не отримуємо, останні "хамві" вже доїжджають свй ресурс, ремонтних кітів ми не отримуємо вже з часів Байдена, з трьох канібалять на один "хамві". Така ж сама ситуація з "бредлі". І так далі. Тому тепер американський ВПК хай продає зброю у нелякану латинську Америку та Індонезію. А у Європі всі вже побачили "надійність і передбачуваність"" США як партнера і союзника.
показать весь комментарий
02.05.2026 02:41 Ответить
Ото новина! Воно ще надумає Україні проценти виставити з допомоги адміністрації Байдена.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:38 Ответить
Нам буде скрутно, але нехай так, ніж сподіватися на перемови за участю рудого *********. Ций мерзоті до 27 року ще дожити треба. Хоч Іран нам і ворог, від всього серца бажаю йому дати звязди старий повії
показать весь комментарий
01.05.2026 18:39 Ответить
ПДРС 😡…
показать весь комментарий
01.05.2026 18:41 Ответить
Тут питання в іншому - коли він нарешті надасть збройну допомогу другу *********.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:41 Ответить
"З такими друзями і ворогів не треба!" (с)
показать весь комментарий
01.05.2026 18:44 Ответить
Треба було би не слухати США, а допомогти Женьке Прігожину. Кто не в курсе, США наказали оманскому ішаку не форсіровать, а почекать, коли Путін разберєтся.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:48 Ответить
Нафік він взагалі потрібен цей Трамп ?
показать весь комментарий
01.05.2026 18:55 Ответить
Трамп - агент пуйла!
показать весь комментарий
01.05.2026 19:00 Ответить
Дефіцит бюджету США в 26 році становитиме 6% ВВП він буде покритий борговою емісією облігацій, тобто надрукують 1.9 трильйона зеленої бумаги, люди шукайте інші активи окрім бумаги щоб зберегти ваші заощадження. США не зупиняться вони до останнього доки зможуть будуть друкувати бабло і впихати його усім підряд, вони допустять девальвацію своїх грошей, але не припинять їх друкувати збільшуючи борги і знецінюючи заощадження людей в $ доларах.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:14 Ответить
в срублі вкладувати? чи що?
золото в злитках тільки зелена пліснява може собі дозволити.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:31 Ответить
там ще онук уїльяма колбі в тємє "скасування військового фінансування Україні"

отак його дєдушка з ссср боровся, що внучок тепер х##лу допомагає

всі вони просто бабло пиляють
показать весь комментарий
01.05.2026 19:17 Ответить
Трампіздко! Як тобі увесь цей пістєц від твого кумира? Сумління там тобі ніде не муляє, що ти така тупа та недалекоглядна у своїх симпатіях та у своєму виборі?
показать весь комментарий
01.05.2026 21:11 Ответить
зато в тобі я не помилився, не забуваєш, розважаєш мене своїми дикими зойками

хароша работа, ізірка !
показать весь комментарий
01.05.2026 21:42 Ответить
Сподіваюся в 2027 році і його не буде, в Білому домі, імпечментують його одразу після повного програшу республіканців в конгрес і сенат на довиборах, і відправлять на лаву підсудних.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:20 Ответить
Позор кремлёвской собаке трампу. The worst president ever!!!
показать весь комментарий
01.05.2026 19:33 Ответить
Зегевара,подаруй оранжевому покидьку ще щось крім рідкоземельних копалин.Як його ще задобрити?
показать весь комментарий
01.05.2026 19:36 Ответить
Трампуша на рідкоземельні копалини не повівся. То може зєгєвара хай скумбрію запропонує?
А може цю святиню?
показать весь комментарий
01.05.2026 19:55 Ответить
підарюга
показать весь комментарий
01.05.2026 20:16 Ответить
Оце так догодив *******! Золота медаль і памʼятник в москві рудому гандону забезпечені.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:27 Ответить
***** руде
показать весь комментарий
01.05.2026 20:34 Ответить
Трампона , коли він подохне, треба поховати у масквє на червоному цвинтарі та поставити йому памʼятник з чистого золота за те, що врятував ***** та його орду.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:15 Ответить
 
 