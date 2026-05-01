В проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год не предусмотрено финансирование военной помощи Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Об этом стало известно во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

Во время слушаний сенаторы прямо спросили представителей Пентагона, правильно ли они поняли, что бюджетный запрос на 2027 год не предусматривает финансирования программы USAI (помощь Украине).

"Да, это верно. В этом бюджете нет финансирования USAI", — ответил исполняющий обязанности финансового руководителя Минобороны США Джулс Херст.

В то же время оборонный бюджет США хотят увеличить до рекордных $1,5 трлн. Окончательное решение еще должен принять Конгресс — документ могут изменить до осени. Если поправки не внесут, 2027 год станет первым годом с 2016 года без прямой военной помощи Украине по этой программе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финансовая помощь Байдена Украине — одна из причин, почему война до сих пор продолжается, — Трамп

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.

Министр войны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" передала Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Венс гордится тем, что не помогает Украине, это означает, что он поддерживает РФ, — Зеленский