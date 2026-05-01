УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7627 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від США Військова допомога Україні
4 049 52

Трамп не заклав військову допомогу для України в бюджет США на 2027 рік

У проєкті оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік не передбачено фінансування військової допомоги для України за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Під час слухань сенатори прямо запитали представників Пентагону, чи вірно вони зрозуміли, що бюджетний запит на 2027 рік не передбачає фінансування програми USAI (допомога Україні).

"Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI", - відповів виконувач обов’язків фінансового керівника Міноборони США Джулс Герст.

Водночас оборонний бюджет США хочуть збільшити до рекордних $1,5 трлн. Остаточне рішення ще має ухвалити Конгрес — документ можуть змінити до осені. Якщо правки не внесуть, 2027 стане першим роком з 2016 без прямої військової допомоги Україні за цією програмою.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.
  • Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.

Автор: 

допомога (9110) США (26427) Трамп Дональд (8783)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Ну, тоді можна сміливо більше не вносити в плани будь-які перемовини щодо війни за участю США. Трамп весь час шантажував Україну припиненням допомоги і нав'язував умови кацапів, тепер цьому слід покласти край.
показати весь коментар
01.05.2026 18:33 Відповісти
+20
він робить все, щоб хло з ганьбою..
не програло цю війну..
показати весь коментар
01.05.2026 18:28 Відповісти
+16
Україна воює з кацапстаном,китайозами та трампонівськими США. Реально потужно.💪
показати весь коментар
01.05.2026 18:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
он увєрєн в пабєдє путіна.
показати весь коментар
01.05.2026 18:25 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 18:28 Відповісти
ганьбу він бере на себе. Дєдушка дрєвній, йому вже *****.
показати весь коментар
01.05.2026 18:37 Відповісти
він побачив скільки тут бабла і офігів.
спочатку від того, що у сраного начальника укрпошти офіційна з\п більша чим у президента сша, а потім офігів від маєтків клована і компашки.
показати весь коментар
01.05.2026 19:29 Відповісти
Маячня. Він взагалі впевнений що пошти в Україні немає, бо все зруйновано, і Україна війну програла. Тому, що тут в Україні коїться - його не цікавить від слова "зовсім".
показати весь коментар
01.05.2026 19:58 Відповісти
добре. але факт залишається фактом.
показати весь коментар
01.05.2026 20:02 Відповісти
факт те, що він ніхєра не бачить крім роздрукованих тридцять шостим кєглєм новин з Fox News, які йому на трьох аркушах кладе на стіл людина-принтер наталі харп.
показати весь коментар
01.05.2026 20:15 Відповісти
факт про тотальну корупцію у нас, і тому він не буде виділяти гроші які вкрадуть.
показати весь коментар
01.05.2026 20:16 Відповісти
Це військова допомога, а не гроші, не гальмуй.
показати весь коментар
01.05.2026 20:23 Відповісти
а файер поінт фонарики виготовляє?
показати весь коментар
01.05.2026 20:25 Відповісти
а файєр поінт не має ніякого відношення до військової допомоги США.
показати весь коментар
01.05.2026 20:25 Відповісти
а до корупції має відношення? а до виробництва зброї має відношення?
показати весь коментар
01.05.2026 20:28 Відповісти
Ти трендів про якесь виділення грошів. Військова допомога, це не виділення грошів.
показати весь коментар
01.05.2026 20:30 Відповісти
яка тобі військова допомога потрібна, якщо ти крадеш мільярди баксів, замість виготовлення зброї на твоїх власних заводах???
показати весь коментар
01.05.2026 20:31 Відповісти
Так це ти крадеш, а не я.
показати весь коментар
01.05.2026 20:53 Відповісти
та ні, це ти тут зелю в зад цьомаєш, ти й крадеш разом з ним
показати весь коментар
01.05.2026 20:54 Відповісти
Не мелі брєд, ботвінья. Ти брехало про те, що припинення надання військової допомоги MAGA-агентами рашки нібито якось повʼязано з корупцією, а не з їх маріонетковістю.
показати весь коментар
01.05.2026 20:56 Відповісти
трумпуйло..
показати весь коментар
01.05.2026 18:26 Відповісти
"СВО" "Трампоніада" йде по плану!!!
показати весь коментар
01.05.2026 18:28 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 18:32 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 18:33 Відповісти
Як би ж то. Є ще допомога розвідданими, санкції на рашку, дозвіл на купівлю та використання зброї (Ф-16, Петріот), та багато ще чого. Але й так нічого не змінилося, бо вони навіть виділені торік кошти теж тупо не використовували.
показати весь коментар
01.05.2026 20:07 Відповісти
Нема ніякоі допомоги, правопівні її зупинили, як тільки захопили Білий Дім.
показати весь коментар
01.05.2026 20:28 Відповісти
Наскільки я зрозумів ця допомога - це такий собі пакет даних, який розповсюджується серед усіх союзників та НАТО. Тому його не можливо зупинить без оголошення. На відміну від тих 400 млн. які просто "забули", але останні нормальні республіканці про них нагадали.
показати весь коментар
01.05.2026 20:46 Відповісти
Нема ніяких пакетів даних, розвідувальні дані тепер нам надає зі своіх супутників Франція.
показати весь коментар
01.05.2026 20:54 Відповісти
Данні зі супутників нам багато хто надає, включно з купівлею таких даних у сторонніх компаній. На рахунок допомоги - було блокування, але потім його зняли. Після того наче ніхто нічого не заявляв.
Але це не так важливо, на фоні того що більшість зброї у ЗСУ американська, й нам можуть її заборонить куплять, та використовувати. А ще зняти санкції з рашки та накласти на нас. Коротше на рахунок піднасрати в них опцій ще багато, тому треба хоча б дочекатись виборів у парламент.
показати весь коментар
01.05.2026 21:14 Відповісти
американської зброї вже давно не більшість, а ще через пару років бойових дій від неї взагалі нічого не залишиться. Тому у наближчі десятиліття на неї можно не розраховувати.
показати весь коментар
01.05.2026 21:50 Відповісти
Через довгу співпрацю у НАТО трохи не у кожній ракеті, літаку, гвинтівці чи навіть снаряді є якась клепка через яку вона частково належить США, хоча й випускається іншими країнами. Ми вже с цим стикались ще коли просили далекобійні ракети від ЄС при Байдені. Тому найближчі десятиліття цього аж ніяк не позбавитись, особливо стосовно Петріотів та Ф-16. Але такі заборони жахнуть в першу чергу по самим зброярам США тому навряд чи ми їх побачимо.
показати весь коментар
01.05.2026 23:37 Відповісти
F-16 і "петріоти" вже можно викреслити із списку - вони у найближчих десятиріччях не мають перспектив що взагал Європа та Україна буде орієнтуватись на цю зброю. Стволи на М777 давно зносились, нових ми вже давно не отримуємо, останні "хамві" вже доїжджають свй ресурс, ремонтних кітів ми не отримуємо вже з часів Байдена, з трьох канібалять на один "хамві". Така ж сама ситуація з "бредлі". І так далі. Тому тепер американський ВПК хай продає зброю у нелякану латинську Америку та Індонезію. А у Європі всі вже побачили "надійність і передбачуваність"" США як партнера і союзника.
показати весь коментар
02.05.2026 02:41 Відповісти
Ото новина! Воно ще надумає Україні проценти виставити з допомоги адміністрації Байдена.
показати весь коментар
01.05.2026 18:38 Відповісти
Нам буде скрутно, але нехай так, ніж сподіватися на перемови за участю рудого *********. Ций мерзоті до 27 року ще дожити треба. Хоч Іран нам і ворог, від всього серца бажаю йому дати звязди старий повії
показати весь коментар
01.05.2026 18:39 Відповісти
ПДРС 😡…
показати весь коментар
01.05.2026 18:41 Відповісти
Тут питання в іншому - коли він нарешті надасть збройну допомогу другу *********.
показати весь коментар
01.05.2026 18:41 Відповісти
"З такими друзями і ворогів не треба!" (с)
показати весь коментар
01.05.2026 18:44 Відповісти
Треба було би не слухати США, а допомогти Женьке Прігожину. Кто не в курсе, США наказали оманскому ішаку не форсіровать, а почекать, коли Путін разберєтся.
показати весь коментар
01.05.2026 18:48 Відповісти
Нафік він взагалі потрібен цей Трамп ?
показати весь коментар
01.05.2026 18:55 Відповісти
Трамп - агент пуйла!
показати весь коментар
01.05.2026 19:00 Відповісти
Дефіцит бюджету США в 26 році становитиме 6% ВВП він буде покритий борговою емісією облігацій, тобто надрукують 1.9 трильйона зеленої бумаги, люди шукайте інші активи окрім бумаги щоб зберегти ваші заощадження. США не зупиняться вони до останнього доки зможуть будуть друкувати бабло і впихати його усім підряд, вони допустять девальвацію своїх грошей, але не припинять їх друкувати збільшуючи борги і знецінюючи заощадження людей в $ доларах.
показати весь коментар
01.05.2026 19:14 Відповісти
в срублі вкладувати? чи що?
золото в злитках тільки зелена пліснява може собі дозволити.
показати весь коментар
01.05.2026 19:31 Відповісти
там ще онук уїльяма колбі в тємє "скасування військового фінансування Україні"

отак його дєдушка з ссср боровся, що внучок тепер х##лу допомагає

всі вони просто бабло пиляють
показати весь коментар
01.05.2026 19:17 Відповісти
Трампіздко! Як тобі увесь цей пістєц від твого кумира? Сумління там тобі ніде не муляє, що ти така тупа та недалекоглядна у своїх симпатіях та у своєму виборі?
показати весь коментар
01.05.2026 21:11 Відповісти
зато в тобі я не помилився, не забуваєш, розважаєш мене своїми дикими зойками

хароша работа, ізірка !
показати весь коментар
01.05.2026 21:42 Відповісти
Сподіваюся в 2027 році і його не буде, в Білому домі, імпечментують його одразу після повного програшу республіканців в конгрес і сенат на довиборах, і відправлять на лаву підсудних.
показати весь коментар
01.05.2026 19:20 Відповісти
Позор кремлёвской собаке трампу. The worst president ever!!!
показати весь коментар
01.05.2026 19:33 Відповісти
Зегевара,подаруй оранжевому покидьку ще щось крім рідкоземельних копалин.Як його ще задобрити?
показати весь коментар
01.05.2026 19:36 Відповісти
Трампуша на рідкоземельні копалини не повівся. То може зєгєвара хай скумбрію запропонує?
А може цю святиню?
показати весь коментар
01.05.2026 19:55 Відповісти
підарюга
показати весь коментар
01.05.2026 20:16 Відповісти
Оце так догодив *******! Золота медаль і памʼятник в москві рудому гандону забезпечені.
показати весь коментар
01.05.2026 20:27 Відповісти
***** руде
показати весь коментар
01.05.2026 20:34 Відповісти
Трампона , коли він подохне, треба поховати у масквє на червоному цвинтарі та поставити йому памʼятник з чистого золота за те, що врятував ***** та його орду.
показати весь коментар
01.05.2026 21:15 Відповісти
 
 