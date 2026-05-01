Трамп не заклав військову допомогу для України в бюджет США на 2027 рік
У проєкті оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік не передбачено фінансування військової допомоги для України за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).
Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Під час слухань сенатори прямо запитали представників Пентагону, чи вірно вони зрозуміли, що бюджетний запит на 2027 рік не передбачає фінансування програми USAI (допомога Україні).
"Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI", - відповів виконувач обов’язків фінансового керівника Міноборони США Джулс Герст.
Водночас оборонний бюджет США хочуть збільшити до рекордних $1,5 трлн. Остаточне рішення ще має ухвалити Конгрес — документ можуть змінити до осені. Якщо правки не внесуть, 2027 стане першим роком з 2016 без прямої військової допомоги Україні за цією програмою.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс пишається тим, що США припинили фінансування України.
- Міністр війни США Піт Гегсет знову заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "безвідповідально" передала Україні військову допомогу на "сотні мільярдів доларів", що призвело до ескалації війни. Саме тому Дональд Трамп наполягає на мирі між двома країнами.
