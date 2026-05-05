Госдепартамент США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM-ER на $373 млн

Государственный департамент США дал "зеленый свет" возможной продаже Украине управляемых авиационных бомб типа JDAM-ER увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на общую сумму $373,6 млн.

Об этом сообщили в Госдепе, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Отмечается, что украинское правительство обратилось в Вашингтон с запросом на приобретение 1 200 комплектов хвостовых модулей KMU-572 и еще 332 комплектов KMU-556 для авиабомб JDAM.

Помимо самих комплектов, пакет включает оборудование для технического обслуживания, запасные части, расходные материалы, программное обеспечение, а также инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны США и подрядчиков.

"Предлагаемая продажа будет способствовать укреплению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны", – подчеркнули в Госдепе.

Главным исполнителем контракта станет Boeing.

Подробнее о JDAM

JDAM (Joint Direct Attack Munition) — это комплект специального оборудования, который превращает неуправляемые авиабомбы в высокоточное управляемое оружие. Версия Extended Range позволяет поражать цели на расстоянии более 70 км.

