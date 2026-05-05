Госдепартамент США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM-ER на $373 млн

Государственный департамент США дал "зеленый свет" возможной продаже Украине управляемых авиационных бомб типа JDAM-ER увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на общую сумму $373,6 млн.

Детали

Отмечается, что украинское правительство обратилось в Вашингтон с запросом на приобретение 1 200 комплектов хвостовых модулей KMU-572 и еще 332 комплектов KMU-556 для авиабомб JDAM.

Помимо самих комплектов, пакет включает оборудование для технического обслуживания, запасные части, расходные материалы, программное обеспечение, а также инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны США и подрядчиков.

"Предлагаемая продажа будет способствовать укреплению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны", – подчеркнули в Госдепе.

Главным исполнителем контракта станет Boeing.

Подробнее о JDAM

  • JDAM (Joint Direct Attack Munition) — это комплект специального оборудования, который превращает неуправляемые авиабомбы в высокоточное управляемое оружие. Версия Extended Range позволяет поражать цели на расстоянии более 70 км.

Топ комментарии
Можливий продаж. Тобто це ще не продаж. Тромб ще може все заблокувати. Особливо якщо побачить що Україна і Сосія оголосять про ''перемир'я. До того ж ці комплекти до КАБів не такі вже і нові. Рашисти вже приміняють КАБи з дальністю більше 100км а не в 70км в американських
05.05.2026 22:24 Ответить
Хорошая новость
05.05.2026 22:22 Ответить
воно у нас тільки на добу, а кацапи його не будуть притримуватись.
05.05.2026 22:29 Ответить
При нынешней администрации это большое достижение. Клятый Байден надарил, понимаешь...
05.05.2026 22:23 Ответить
Та вже не чути історій про слвавні хаймарси,бредлі,абрамси...(Доречі,а чим займається подарована авіація ,крім відбиття атак москалів?
05.05.2026 22:26 Ответить
Ждет, когда подарят то, чем можно не только по шахедам стрелять.
05.05.2026 22:38 Ответить
Авіація періодично працює в прифронтових, прикордонних регіонах, незважаючи на високі ризики... Але нажаль, це робота лише по наземних цілях.
05.05.2026 22:51 Ответить
По перше безумовно можливий, а як інакше? По друге Трамп не все може заблокувати. По третє в світі є поширена практика експортувати не самі ******* зразки озброєння, тобто "експортний варіант". Так що нічого поганого в цій новині немає, це вже не перша така угода.
06.05.2026 09:14 Ответить
Пізно,бо вже перемир'я через годину.
05.05.2026 22:24 Ответить
А кацапи що, обіцяли дотримуватись? Чи Україна обіцяла під час побєдобєсія кацапського не завітати чимось з неба?
05.05.2026 22:48 Ответить
пояснюю алгоритм подій і дій: кацапи зажадали перемир'я на дєвятамая, ми відмовитись прямо не можемо, бо руда падлюка буде після того нас ще пів-року звинувачувати у тому, що саме ми не хочемо закінчувати війну. Тому наша зустрічна пропозиція - перемир'я з 6-го. Кацапи його одразу порушують, і у нас розв'язані руки для ударів по оголеним від ППО локаціям, а підмосков'я накриває черговий кавйор, щоб не розслаблялись, і трамп не може нам висунути претензії щодо зриву "перемир'я".
05.05.2026 22:59 Ответить
1) Офіційно кацапи не пропонували Україні ніякого перемир'я. Навіть трампон Зеленському нетелефонував щоб передати пропозицію *****, якщо така була.
2) Зеленський зробив те ж саме, тільки оприлюднив свою позицію просто в інтернеті ЗМІ.
3) 00 годин 06.05.2026 ще не настали.
4) Якщо кацапня порушить пропозицію, в Україна точно (хочит ся в це вірити) влупить по побєдобєсію і її ніхто в цьому не має звинувачувати. Навіть рудий чорт з США.
05.05.2026 23:23 Ответить
офіциоз подох одразу із приходом трампа, тому на деякий час треба прийняти що процес комунікацій із адмінстрацією буде відбуватись через різні "трусошили".
Не "якщо", а "коли" кацапи порушать оприлюднену пропозицію перемир'я, то Україна точно влупить по заздалегідь розвіданим і обраним цілям, а побєдобєсіє буде задрочено імітаторами і частково дронами з б/ч, в якості празнічних салютов будуть залпи стягнутих до маскви "панцирів", і усі празнєства накриються ковйором.
05.05.2026 23:38 Ответить
Та Трампу пох, якщо схоче звинуватити то заинуватить кого завгодно.
05.05.2026 23:33 Ответить
Та на трампа вже давно пох, главно дєло щоб різні рубіо, вітькови і міллєри з цього приводу не мали підстав підкидати трампу подібні аргументи.
05.05.2026 23:46 Ответить
Щось у лісі трампона сдохло....
05.05.2026 22:28 Ответить
Додаткову пігулку дали..
05.05.2026 22:38 Ответить
та нічого там не здохло - як продавали зброю (ракети РАС, артилерійські ********** тощо), так і продовжують продавати, вusiness as usual. Ще у вересні адміністрація трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL.
05.05.2026 22:43 Ответить
А ничего не сдохло. Он не хочет ссориться с оружейным лобби, которое точно бы ему припомнило как у них была возможность поднять бабла - но не дали. Потому бесплатно - дудки, а за бабки - хоть "Джеральда Форда". Трамп мерзавец и подонок, но поскольку он хоть уже и пахнет венками - но для него всегда во главе всей его жизни стояли бабки - потому его можно купить.
05.05.2026 23:04 Ответить
При Трампові це вже не перша така угода, просто раніше Вам забули доповісти.
06.05.2026 09:15 Ответить
Схвалили це щє непоставили можемо чекати щє рік
05.05.2026 22:39 Ответить
нехило 250 000 уев за единицу - и очевидно без самой бимбы к которой это надо прикрутить и без летака с которого это запустить в нужном направлении. сколько там стоит полный шахид с 90 кг взрывающегося г-вна, который долетает, попадает и расхерачивает - 30к в лучшем случае? хотя если научились только пилить бабло и самим нихрена не делать, то да - за счастье. но ненадолго.
05.05.2026 22:40 Ответить
"можливому" і це ключове слово як підтверджує що трампом наложе своє вето на цю потенційну продажу навіть і не сумнівайтесь
05.05.2026 22:47 Ответить
Щось дуже дорого коштують ці американські модулі... У рф ціни в рази менші.

"Комплект УМПК + бомба ФАБ-500: Оцінюється приблизно у 25-30 тис. доларів США.

Реактивні варіанти: Модифікації з двигуном коштують дорожче, додаючи ще близько 20 тис. доларів до ціни. "
05.05.2026 23:06 Ответить
ну так мудрий український наріт під проводом ЗЄлі сам досі НЕ спромігся зробити цей не бо зна який прібор.

.
06.05.2026 00:25 Ответить
***** з трампоном накладуть вєто
05.05.2026 23:30 Ответить
 
 