Госдепартамент США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM-ER на $373 млн
Государственный департамент США дал "зеленый свет" возможной продаже Украине управляемых авиационных бомб типа JDAM-ER увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на общую сумму $373,6 млн.
Об этом сообщили в Госдепе, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Отмечается, что украинское правительство обратилось в Вашингтон с запросом на приобретение 1 200 комплектов хвостовых модулей KMU-572 и еще 332 комплектов KMU-556 для авиабомб JDAM.
Помимо самих комплектов, пакет включает оборудование для технического обслуживания, запасные части, расходные материалы, программное обеспечение, а также инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны США и подрядчиков.
"Предлагаемая продажа будет способствовать укреплению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны", – подчеркнули в Госдепе.
Главным исполнителем контракта станет Boeing.
Подробнее о JDAM
- JDAM (Joint Direct Attack Munition) — это комплект специального оборудования, который превращает неуправляемые авиабомбы в высокоточное управляемое оружие. Версия Extended Range позволяет поражать цели на расстоянии более 70 км.
"Комплект УМПК + бомба ФАБ-500: Оцінюється приблизно у 25-30 тис. доларів США.
Реактивні варіанти: Модифікації з двигуном коштують дорожче, додаючи ще близько 20 тис. доларів до ціни. "
