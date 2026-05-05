Держдепартамент США схвалив продаж Україні авіабомб JDAM-ER на $373 млн

Державний департамент США дав "зелене світло" можливому продажу Україні керованих авіаційних бомб типу JDAM-ER збільшеної дальності та супутнього обладнання на загальну суму $373,6 млн.

Деталі

Зазначається, що український уряд звернувся до Вашингтона із запитом на придбання 1 200 комплектів хвостових модулів KMU-572 та ще 332 комплектів KMU-556 для авіабомб JDAM.

Крім самих комплектів, пакет включає обладнання для техобслуговування, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення, а також інженерну, технічну й логістичну підтримку з боку США та підрядників.

"Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони", – наголосили в Держдепі.

Головним виконавцем контракту стане Boeing.

Більше про JDAM

  • JDAM (Joint Direct Attack Munition) — це комплект спеціального обладнання, який перетворює некеровані  авіабомби на високоточну керовану зброю. Версія Extended Range дозволяє уражати цілі на відстані понад 70 км.

Можливий продаж. Тобто це ще не продаж. Тромб ще може все заблокувати. Особливо якщо побачить що Україна і Сосія оголосять про ''перемир'я. До того ж ці комплекти до КАБів не такі вже і нові. Рашисти вже приміняють КАБи з дальністю більше 100км а не в 70км в американських
05.05.2026 22:24 Відповісти
Хорошая новость
05.05.2026 22:22 Відповісти
воно у нас тільки на добу, а кацапи його не будуть притримуватись.
05.05.2026 22:29 Відповісти
Та вже не чути історій про слвавні хаймарси,бредлі,абрамси...(Доречі,а чим займається подарована авіація ,крім відбиття атак москалів?
05.05.2026 22:26 Відповісти
Ждет, когда подарят то, чем можно не только по шахедам стрелять.
05.05.2026 22:38 Відповісти
Авіація періодично працює в прифронтових, прикордонних регіонах, незважаючи на високі ризики... Але нажаль, це робота лише по наземних цілях.
05.05.2026 22:51 Відповісти
Пізно,бо вже перемир'я через годину.
05.05.2026 22:24 Відповісти
воно у нас тільки на добу, а кацапи його не будуть притримуватись.
05.05.2026 22:29 Відповісти
А кацапи що, обіцяли дотримуватись? Чи Україна обіцяла під час побєдобєсія кацапського не завітати чимось з неба?
05.05.2026 22:48 Відповісти
пояснюю алгоритм подій і дій: кацапи зажадали перемир'я на дєвятамая, ми відмовитись прямо не можемо, бо руда падлюка буде після того нас ще пів-року звинувачувати у тому, що саме ми не хочемо закінчувати війну. Тому наша зустрічна пропозиція - перемир'я з 6-го. Кацапи його одразу порушують, і у нас розв'язані руки для ударів по оголеним від ППО локаціям, а підмосков'я накриває черговий кавйор, щоб не розслаблялись, і трамп не може нам висунути претензії щодо зриву "перемир'я".
05.05.2026 22:59 Відповісти
1) Офіційно кацапи не пропонували Україні ніякого перемир'я. Навіть трампон Зеленському нетелефонував щоб передати пропозицію *****, якщо така була.
3) 00 годин 06.05.2026 ще не настали.
4) Якщо кацапня порушить пропозицію, в Україна точно (хочит ся в це вірити) влупить по побєдобєсію і її ніхто в цьому не має звинувачувати. Навіть рудий чорт з США.
05.05.2026 23:23 Відповісти
офіциоз подох одразу із приходом трампа, тому на деякий час треба прийняти що процес комунікацій із адмінстрацією буде відбуватись через різні "трусошили".
Не "якщо", а "коли" кацапи порушать оприлюднену пропозицію перемир'я, то Україна точно влупить по заздалегідь розвіданим і обраним цілям, а побєдобєсіє буде задрочено імітаторами і частково дронами з б/ч, в якості празнічних салютов будуть залпи стягнутих до маскви "панцирів", і усі празнєства накриються ковйором.
05.05.2026 23:38 Відповісти
Та Трампу пох, якщо схоче звинуватити то заинуватить кого завгодно.
05.05.2026 23:33 Відповісти
Та на трампа вже давно пох, главно дєло щоб різні рубіо, вітькови і міллєри з цього приводу не мали підстав підкидати трампу подібні аргументи.
05.05.2026 23:46 Відповісти
Щось у лісі трампона сдохло....
05.05.2026 22:28 Відповісти
Додаткову пігулку дали..
05.05.2026 22:38 Відповісти
та нічого там не здохло - як продавали зброю (ракети РАС, артилерійські ********** тощо), так і продовжують продавати, вusiness as usual. Ще у вересні адміністрація трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL.
05.05.2026 22:43 Відповісти
А ничего не сдохло. Он не хочет ссориться с оружейным лобби, которое точно бы ему припомнило как у них была возможность поднять бабла - но не дали. Потому бесплатно - дудки, а за бабки - хоть "Джеральда Форда". Трамп мерзавец и подонок, но поскольку он хоть уже и пахнет венками - но для него всегда во главе всей его жизни стояли бабки - потому его можно купить.
05.05.2026 23:04 Відповісти
Схвалили це щє непоставили можемо чекати щє рік
05.05.2026 22:39 Відповісти
нехило 250 000 уев за единицу - и очевидно без самой бимбы к которой это надо прикрутить и без летака с которого это запустить в нужном направлении. сколько там стоит полный шахид с 90 кг взрывающегося г-вна, который долетает, попадает и расхерачивает - 30к в лучшем случае? хотя если научились только пилить бабло и самим нихрена не делать, то да - за счастье. но ненадолго.
05.05.2026 22:40 Відповісти
"можливому" і це ключове слово як підтверджує що трампом наложе своє вето на цю потенційну продажу навіть і не сумнівайтесь
05.05.2026 22:47 Відповісти
Щось дуже дорого коштують ці американські модулі... У рф ціни в рази менші.

"Комплект УМПК + бомба ФАБ-500: Оцінюється приблизно у 25-30 тис. доларів США.

Реактивні варіанти: Модифікації з двигуном коштують дорожче, додаючи ще близько 20 тис. доларів до ціни. "
05.05.2026 23:06 Відповісти
ну так мудрий український наріт під проводом ЗЄлі сам досі НЕ спромігся зробити цей не бо зна який прібор.

.
06.05.2026 00:25 Відповісти
***** з трампоном накладуть вєто
05.05.2026 23:30 Відповісти
 
 