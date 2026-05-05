Держдепартамент США схвалив продаж Україні авіабомб JDAM-ER на $373 млн

Державний департамент США дав "зелене світло" можливому продажу Україні керованих авіаційних бомб типу JDAM-ER збільшеної дальності та супутнього обладнання на загальну суму $373,6 млн.

Про це повідомили у Держдепі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Зазначається, що український уряд звернувся до Вашингтона із запитом на придбання 1 200 комплектів хвостових модулів KMU-572 та ще 332 комплектів KMU-556 для авіабомб JDAM.

Крім самих комплектів, пакет включає обладнання для техобслуговування, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення, а також інженерну, технічну й логістичну підтримку з боку США та підрядників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відновили постачання допомоги Україні на $400 млн, - Гегсет

"Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони", – наголосили в Держдепі.

Головним виконавцем контракту стане Boeing.

Більше про JDAM

JDAM (Joint Direct Attack Munition) — це комплект спеціального обладнання, який перетворює некеровані авіабомби на високоточну керовану зброю. Версія Extended Range дозволяє уражати цілі на відстані понад 70 км.

Читайте також: Перенаправлення зброї США для України на Близький Схід не відбувалося, - Зеленський