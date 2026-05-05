Держдепартамент США схвалив продаж Україні авіабомб JDAM-ER на $373 млн
Державний департамент США дав "зелене світло" можливому продажу Україні керованих авіаційних бомб типу JDAM-ER збільшеної дальності та супутнього обладнання на загальну суму $373,6 млн.
Про це повідомили у Держдепі, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Зазначається, що український уряд звернувся до Вашингтона із запитом на придбання 1 200 комплектів хвостових модулів KMU-572 та ще 332 комплектів KMU-556 для авіабомб JDAM.
Крім самих комплектів, пакет включає обладнання для техобслуговування, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення, а також інженерну, технічну й логістичну підтримку з боку США та підрядників.
"Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони", – наголосили в Держдепі.
Головним виконавцем контракту стане Boeing.
Більше про JDAM
- JDAM (Joint Direct Attack Munition) — це комплект спеціального обладнання, який перетворює некеровані авіабомби на високоточну керовану зброю. Версія Extended Range дозволяє уражати цілі на відстані понад 70 км.
2) Зеленський зробив те ж саме, тільки оприлюднив свою позицію просто в інтернеті ЗМІ.
3) 00 годин 06.05.2026 ще не настали.
4) Якщо кацапня порушить пропозицію, в Україна точно (хочит ся в це вірити) влупить по побєдобєсію і її ніхто в цьому не має звинувачувати. Навіть рудий чорт з США.
Не "якщо", а "коли" кацапи порушать оприлюднену пропозицію перемир'я, то Україна точно влупить по заздалегідь розвіданим і обраним цілям, а побєдобєсіє буде задрочено імітаторами і частково дронами з б/ч, в якості празнічних салютов будуть залпи стягнутих до маскви "панцирів", і усі празнєства накриються ковйором.
"Комплект УМПК + бомба ФАБ-500: Оцінюється приблизно у 25-30 тис. доларів США.
Реактивні варіанти: Модифікації з двигуном коштують дорожче, додаючи ще близько 20 тис. доларів до ціни. "
